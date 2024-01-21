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В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности
В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности
В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, сообщает областное правительство. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T22:20
2024-01-21T22:20
ленинградская область
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, сообщает областное правительство.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел ночью на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, проведена эвакуация персонала. Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.Компания "Новатэк" позже сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.
https://crimea.ria.ru/20240121/v-novateke-nazvali-vozmozhnuyu-prichinu-pozhara-na-terminale-v-ust-luge-1134358703.html
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ленинградская область, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности

Объекты критической инфраструктуры Ленинградской области перешли на особый режим

22:20 21.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, сообщает областное правительство.
"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел ночью на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, проведена эвакуация персонала.
Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.
Компания "Новатэк" позже сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
13:43
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
 
Ленинградская областьБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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