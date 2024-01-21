https://crimea.ria.ru/20240121/v-leningradskoy-oblasti-obyavlen-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1134369875.html

В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности

В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности

В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, сообщает областное правительство. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T22:20

2024-01-21T22:20

2024-01-21T22:20

ленинградская область

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, сообщает областное правительство.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел ночью на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, проведена эвакуация персонала. Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.Компания "Новатэк" позже сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.

https://crimea.ria.ru/20240121/v-novateke-nazvali-vozmozhnuyu-prichinu-pozhara-na-terminale-v-ust-luge-1134358703.html

ленинградская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости