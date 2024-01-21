https://crimea.ria.ru/20240121/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1134361732.html

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T16:12

2024-01-21T16:12

2024-01-21T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Снимается запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.Днем в воскресенье в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу, в бухте военные применили средства маскировки. По информации Минобороны, около 14.00 и в 14.30 над акваторией Черного моря у западного берега Крыма средства ПВО уничтожили украинские ракеты.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

https://crimea.ria.ru/20240121/krymskiy-most-snova-zakryt-dlya-proezda-1134361257.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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