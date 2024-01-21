https://crimea.ria.ru/20240121/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1134361732.html
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T16:12
2024-01-21T16:12
2024-01-21T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Снимается запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.Днем в воскресенье в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу, в бухте военные применили средства маскировки. По информации Минобороны, около 14.00 и в 14.30 над акваторией Черного моря у западного берега Крыма средства ПВО уничтожили украинские ракеты.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20240121/krymskiy-most-snova-zakryt-dlya-proezda-1134361257.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:12 21.01.2024 (обновлено: 16:15 21.01.2024)