https://crimea.ria.ru/20240119/mercedes-s-voditelem-upal-v-kotlovan-v-sevastopole-1134304720.html

Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе

Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе

Водитель врезался в бетонное ограждение и провалился в строительный котлован в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T07:24

2024-01-19T07:24

2024-01-19T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Водитель врезался в бетонное ограждение и провалился в строительный котлован в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.Инцидент произошел накануне около 21:20 в районе дома №25 по улице Индустриальная.В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель и авто провалились в яму посреди проспекта в СевастополеАвтомобиль с пятью пассажирами упал в Симферопольское водохранилищеОбвал в Севастополе: первые подробности с места ЧП

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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