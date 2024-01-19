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Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе
Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе
Водитель врезался в бетонное ограждение и провалился в строительный котлован в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T07:24
2024-01-19T07:37
ситуация на дорогах крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
севастополь
полиция севастополя
происшествия
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Водитель врезался в бетонное ограждение и провалился в строительный котлован в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.Инцидент произошел накануне около 21:20 в районе дома №25 по улице Индустриальная.В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель и авто провалились в яму посреди проспекта в СевастополеАвтомобиль с пятью пассажирами упал в Симферопольское водохранилищеОбвал в Севастополе: первые подробности с места ЧП
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Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе

В ДТП в Севастополе Mercedes врезался в бетонное ограждение и упал в котлован

07:24 19.01.2024 (обновлено: 07:37 19.01.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Водитель врезался в бетонное ограждение и провалился в строительный котлован в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.
Инцидент произошел накануне около 21:20 в районе дома №25 по улице Индустриальная.
"По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего совершил наезд на препятствие (бетонный блок ограждения) с последующим опрокидыванием транспортного средства в котлован на участке дорожных работ", – сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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