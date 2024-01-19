Как прошло Крещение в Крыму - фотолента
19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне
19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне
Он посвящен событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы
Он посвящен событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы
В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан
В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан
По обычаю священнослужители проводят обряд у живой воды — море, источники, озера, реки, проруби
По обычаю священнослужители проводят обряд у живой воды — море, источники, озера, реки, проруби
Считается, что святая вода способна исцелять больных, ею также окропляют дома
Считается, что святая вода способна исцелять больных, ею также окропляют дома
Великое освящение воды в крещенский сочельник и в сам праздник православная церковь совершает издревле
Великое освящение воды в крещенский сочельник и в сам праздник православная церковь совершает издревле
Причем благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же
Причем благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же
Крещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия
Крещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия
В этот день православные верующие едут к водоемам и совершают обряд омовения
В этот день православные верующие едут к водоемам и совершают обряд омовения
За их безопасностью следят спасатели
За их безопасностью следят спасатели
Окунаться принято в специальных церковных рубашках
Окунаться принято в специальных церковных рубашках
Но это не обязательно
Но это не обязательно
Главное условие - молитва и вера
Главное условие - молитва и вера