https://crimea.ria.ru/20240119/kak-proshlo-kreschenie-v-krymu---fotolenta-1134323790.html

Как прошло Крещение в Крыму - фотолента

Как прошло Крещение в Крыму - фотолента - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Как прошло Крещение в Крыму - фотолента

В Крыму в день Крещения Господня дождливо, но тепло. Вода с неба словно очищает всех - даже тех, кто не смог добраться к купелям. К тому же, шторм в Черном море помешал провести обряд жителям Керчи, Ялты и Феодосии. А вот в селе Скалистое Бахчисарайского района традиционные купания состоялись. Как это было - в фотоленте РИА Новости Крым.

2024-01-19T17:35

2024-01-19T17:35

2024-01-19T17:36

фотоленты

фото

крым

крещение в крыму

крещение

общество

бахчисарайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134318997_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_032d3ddce7e8ece9f8e4161cb32fa902.jpg.webp

В Крыму в день Крещения Господня дождливо, но тепло. Вода с неба словно очищает всех тех, кто не смог добраться к купелям. К тому же, шторм в Черном море помешал провести обряд жителям Керчи, Ялты и Феодосии. А вот в селе Скалистое Бахчисарайского района традиционные купания состоялись. Как это было - в фотоленте РИА Новости Крым.

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, крым, крещение в крыму, крещение, общество, бахчисарайский район