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Как прошло Крещение в Крыму - фотолента - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240119/kak-proshlo-kreschenie-v-krymu---fotolenta-1134323790.html
Как прошло Крещение в Крыму - фотолента
Как прошло Крещение в Крыму - фотолента - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Как прошло Крещение в Крыму - фотолента
В Крыму в день Крещения Господня дождливо, но тепло. Вода с неба словно очищает всех - даже тех, кто не смог добраться к купелям. К тому же, шторм в Черном море помешал провести обряд жителям Керчи, Ялты и Феодосии. А вот в селе Скалистое Бахчисарайского района традиционные купания состоялись. Как это было - в фотоленте РИА Новости Крым.
2024-01-19T17:35
2024-01-19T17:36
фотоленты
фото
крым
крещение в крыму
крещение
общество
бахчисарайский район
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В Крыму в день Крещения Господня дождливо, но тепло. Вода с неба словно очищает всех тех, кто не смог добраться к купелям. К тому же, шторм в Черном море помешал провести обряд жителям Керчи, Ялты и Феодосии. А вот в селе Скалистое Бахчисарайского района традиционные купания состоялись. Как это было - в фотоленте РИА Новости Крым.
крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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фото, фото, крым, крещение в крыму, крещение, общество, бахчисарайский район
Как прошло Крещение в Крыму - фотолента

Как прошло Крещение в Крыму - фотолента

17:35 19.01.2024 (обновлено: 17:36 19.01.2024)
 
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В Крыму в день Крещения Господня дождливо, но тепло. Вода с неба словно очищает всех - даже тех, кто не смог добраться к купелям. К тому же, шторм в Черном море помешал провести обряд жителям Керчи, Ялты и Феодосии. А вот в селе Скалистое Бахчисарайского района традиционные купания состоялись. Как это было - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне

Освящение воды в Скалистом
1 из 13

19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Он посвящен событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы

Освящение воды в Скалистом
2 из 13

Он посвящен событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан

Освящение воды в Скалистом
3 из 13

В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По обычаю священнослужители проводят обряд у живой воды — море, источники, озера, реки, проруби

Освящение воды в Скалистом
4 из 13

По обычаю священнослужители проводят обряд у живой воды — море, источники, озера, реки, проруби

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Считается, что святая вода способна исцелять больных, ею также окропляют дома

Освящение воды в Скалистом
5 из 13

Считается, что святая вода способна исцелять больных, ею также окропляют дома

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Великое освящение воды в крещенский сочельник и в сам праздник православная церковь совершает издревле

Освящение воды в Скалистом
6 из 13

Великое освящение воды в крещенский сочельник и в сам праздник православная церковь совершает издревле

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Причем благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же

Освящение воды в Скалистом
7 из 13

Причем благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия

Освящение воды в Скалистом
8 из 13

Крещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В этот день православные верующие едут к водоемам и совершают обряд омовения

Освящение воды в Скалистом
9 из 13

В этот день православные верующие едут к водоемам и совершают обряд омовения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За их безопасностью следят спасатели

Освящение воды в Скалистом
10 из 13

За их безопасностью следят спасатели

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Окунаться принято в специальных церковных рубашках

Освящение воды в Скалистом
11 из 13

Окунаться принято в специальных церковных рубашках

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Но это не обязательно

Освящение воды в Скалистом
12 из 13

Но это не обязательно

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Главное условие - молитва и вера

Освящение воды в Скалистом
13 из 13

Главное условие - молитва и вера

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Крыму в день Крещения Господня дождливо, но тепло. Вода с неба словно очищает всех тех, кто не смог добраться к купелям. К тому же, шторм в Черном море помешал провести обряд жителям Керчи, Ялты и Феодосии. А вот в селе Скалистое Бахчисарайского района традиционные купания состоялись. Как это было - в фотоленте РИА Новости Крым.
 
ФотолентыФотоКрымКрещение в КрымуКрещениеОбществоБахчисарайский район
 
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