https://crimea.ria.ru/20240118/portfel-vkladov-roznichnykh-klientov-rnkb-prevysil-100-milliardov-rubley-1134291084.html

Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей

Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей

В январе депозитный портфель физических лиц ПАО "РНКБ Банк" (входит в Группу ВТБ) превысил отметку в 100 миллиардов рублей; прирост объема депозитного портфеля... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T15:19

2024-01-18T15:19

2024-01-18T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В январе депозитный портфель физических лиц ПАО "РНКБ Банк" (входит в Группу ВТБ) превысил отметку в 100 миллиардов рублей; прирост объема депозитного портфеля за 2023 год составил более 27%, сообщает пресс-служба банка.Всего за год пользователи оформили 207 тысяч срочных вкладов на сумму свыше 138 миллиардов рублей. По сравнению с 2022 годом средний чек вклада в РНКБ вырос на 27% и составил 667 тысяч рублей, говорится в сообщении.По итогам 2023 года также отмечено увеличение количества розничных вкладов со сроком от 360 дней – с 32,5 тысяч штук до 78,3 тысяч штук, то есть в 2,4 раза. В свою очередь, сумма таких вкладов выросла почти в пять раз - с 6,4 миллиарда рублей до 31,9 миллиарда рублей, добавили в банке.

https://crimea.ria.ru/20240116/rnkb-za-god-udvoil-obemy-vydachi-avtokreditov-1134238508.html

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рнкб (пао), крым, общество, экономика, депозит, банковские вклады, новости крыма