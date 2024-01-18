https://crimea.ria.ru/20240118/portfel-vkladov-roznichnykh-klientov-rnkb-prevysil-100-milliardov-rubley-1134291084.html
Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей
Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей
В январе депозитный портфель физических лиц ПАО "РНКБ Банк" (входит в Группу ВТБ) превысил отметку в 100 миллиардов рублей; прирост объема депозитного портфеля... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T15:19
2024-01-18T15:19
2024-01-18T15:31
рнкб (пао)
крым
общество
экономика
депозит
банковские вклады
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762116_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0b8d942838c3063c39d7491b6e8e3ceb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В январе депозитный портфель физических лиц ПАО "РНКБ Банк" (входит в Группу ВТБ) превысил отметку в 100 миллиардов рублей; прирост объема депозитного портфеля за 2023 год составил более 27%, сообщает пресс-служба банка.Всего за год пользователи оформили 207 тысяч срочных вкладов на сумму свыше 138 миллиардов рублей. По сравнению с 2022 годом средний чек вклада в РНКБ вырос на 27% и составил 667 тысяч рублей, говорится в сообщении.По итогам 2023 года также отмечено увеличение количества розничных вкладов со сроком от 360 дней – с 32,5 тысяч штук до 78,3 тысяч штук, то есть в 2,4 раза. В свою очередь, сумма таких вкладов выросла почти в пять раз - с 6,4 миллиарда рублей до 31,9 миллиарда рублей, добавили в банке.
https://crimea.ria.ru/20240116/rnkb-za-god-udvoil-obemy-vydachi-avtokreditov-1134238508.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762116_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_7909a8bc8af11170ef695fdad8c015d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), крым, общество, экономика, депозит, банковские вклады, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В январе депозитный портфель физических лиц ПАО "РНКБ Банк" (входит в Группу ВТБ) превысил отметку в 100 миллиардов рублей; прирост объема депозитного портфеля за 2023 год составил более 27%, сообщает пресс-служба банка.
Всего за год пользователи оформили 207 тысяч срочных вкладов на сумму свыше 138 миллиардов рублей. По сравнению с 2022 годом средний чек вклада в РНКБ вырос на 27% и составил 667 тысяч рублей, говорится в сообщении.
По итогам 2023 года также отмечено увеличение количества розничных вкладов со сроком от 360 дней – с 32,5 тысяч штук до 78,3 тысяч штук, то есть в 2,4 раза. В свою очередь, сумма таких вкладов выросла почти в пять раз - с 6,4 миллиарда рублей до 31,9 миллиарда рублей, добавили в банке.
"Благодаря увеличению доходности депозитов в связи с неоднократным повышением ключевой ставки ЦБ РФ спрос на сберегательные продукты значительно увеличился. Наши клиенты выбирают не только хранить денежные средства на депозитах, но и получать дополнительный доход <...>", – отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слов которого приводит пресс-служба.