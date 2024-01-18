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Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры
Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры
Волонтеры в зоне спецоперации нуждаются в страховании жизни, а также в документе единого образца для подтверждения своего статуса. Такие предложения в эфире... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T08:48
2024-01-18T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Волонтеры в зоне спецоперации нуждаются в страховании жизни, а также в документе единого образца для подтверждения своего статуса. Такие предложения в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил военный волонтер Алексей Живов, комментируя законопроект, предполагающий бесплатный проезд по платным дорогам для волонтеров и возмещение вреда их здоровью.По мнению Живова, первая мера скорее подходит крупным волонтерским организациям, которые работают, в том числе, с привлечением грантовой поддержки государства.А вот страхование жизни и здоровья волонтер считает очень уместной мерой. Однако процедура также не должна быть забюрократизирована. Кроме того, по словам волонтера, ему самому и его коллегам в зоне СВО не хватает некоего единого документа, который бы подтверждал волонтерский статус.Еще одной уместной мерой он называет представление волонтеров к государственным наградам: "Есть множество людей, которые это заслужили", – констатирует Живов.Говоря о нуждах фронта, Живов отмечает текущую потребность в тепловизорах, средствах РЭБ и дронах. А вот по базовым позициям – каски, бронежилеты, бытовые "расходники" – армия закрыла вопросы полностью."Помочь фронту можно через любую волонтерскую организацию, которой вы доверяете", – напоминает Живов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – ПутинАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к РождествуВ Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО
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Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры

Волонтеры в зоне спецоперации нуждаются в страховании жизни – мнение

08:48 18.01.2024
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкВолонтеры Победы
Волонтеры Победы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Волонтеры в зоне спецоперации нуждаются в страховании жизни, а также в документе единого образца для подтверждения своего статуса. Такие предложения в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил военный волонтер Алексей Живов, комментируя законопроект, предполагающий бесплатный проезд по платным дорогам для волонтеров и возмещение вреда их здоровью.
По мнению Живова, первая мера скорее подходит крупным волонтерским организациям, которые работают, в том числе, с привлечением грантовой поддержки государства.
"Смущает вопрос доказательной базы: как доказать, что ты волонтер и куда именно ты едешь? Вокруг этой истории неизбежно будет какая-то бюрократическая процедура. Для частного волонтера это трудно, для организации, которая осуществляет большой объем поставок – например, 4-6 грузовиков в месяц, – это будет интересно", – считает Живов.
А вот страхование жизни и здоровья волонтер считает очень уместной мерой. Однако процедура также не должна быть забюрократизирована. Кроме того, по словам волонтера, ему самому и его коллегам в зоне СВО не хватает некоего единого документа, который бы подтверждал волонтерский статус.

"Было бы здорово, чтобы был некий документ, пластиковая карта, может быть с QR-кодом, которая являлась бы волонтерским документом, чтобы каждый раз не нужно было объяснять, кто вы и зачем здесь. Но хотелось бы, чтобы выдача такого документа не была связана с бюрократией. Необходим некий реестр волонтеров", – предлагает гость эфира.

Еще одной уместной мерой он называет представление волонтеров к государственным наградам: "Есть множество людей, которые это заслужили", – констатирует Живов.
Говоря о нуждах фронта, Живов отмечает текущую потребность в тепловизорах, средствах РЭБ и дронах. А вот по базовым позициям – каски, бронежилеты, бытовые "расходники" – армия закрыла вопросы полностью.
"Помочь фронту можно через любую волонтерскую организацию, которой вы доверяете", – напоминает Живов.
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