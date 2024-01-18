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Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры

Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры

Волонтеры в зоне спецоперации нуждаются в страховании жизни, а также в документе единого образца для подтверждения своего статуса. Такие предложения в эфире... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T08:48

2024-01-18T08:48

2024-01-18T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Волонтеры в зоне спецоперации нуждаются в страховании жизни, а также в документе единого образца для подтверждения своего статуса. Такие предложения в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил военный волонтер Алексей Живов, комментируя законопроект, предполагающий бесплатный проезд по платным дорогам для волонтеров и возмещение вреда их здоровью.По мнению Живова, первая мера скорее подходит крупным волонтерским организациям, которые работают, в том числе, с привлечением грантовой поддержки государства.А вот страхование жизни и здоровья волонтер считает очень уместной мерой. Однако процедура также не должна быть забюрократизирована. Кроме того, по словам волонтера, ему самому и его коллегам в зоне СВО не хватает некоего единого документа, который бы подтверждал волонтерский статус.Еще одной уместной мерой он называет представление волонтеров к государственным наградам: "Есть множество людей, которые это заслужили", – констатирует Живов.Говоря о нуждах фронта, Живов отмечает текущую потребность в тепловизорах, средствах РЭБ и дронах. А вот по базовым позициям – каски, бронежилеты, бытовые "расходники" – армия закрыла вопросы полностью."Помочь фронту можно через любую волонтерскую организацию, которой вы доверяете", – напоминает Живов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – ПутинАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к РождествуВ Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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