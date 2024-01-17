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Крымский мост закрыт во второй раз за день
Крымский мост закрыт во второй раз за день - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Крымский мост закрыт во второй раз за день
На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта во второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T18:14
2024-01-17T18:14
2024-01-17T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта во второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее Крымский мост закрывали почти на час. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход - это стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, ситуация на дорогах крыма, новости крыма, керчь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, тамань
Крымский мост закрыт во второй раз за день
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто во второй раз за день
18:14 17.01.2024 (обновлено: 18:19 17.01.2024)