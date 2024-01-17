https://crimea.ria.ru/20240117/krymskiy-most-zakryt-1134267791.html

Крымский мост закрыт во второй раз за день

Крымский мост закрыт во второй раз за день - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Крымский мост закрыт во второй раз за день

На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта во второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T18:14

2024-01-17T18:14

2024-01-17T18:19

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

керчь

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безопасность республики крым и севастополя

транспорт

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта во второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее Крымский мост закрывали почти на час. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход - это стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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