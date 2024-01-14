https://crimea.ria.ru/20240114/professor-mgu-ivan-sudnitsyn-skonchalsya-na-92-om-godu-zhizni-1134192828.html
Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-ом году жизни
Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-ом году жизни - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-ом году жизни
Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын скончался в Москве 13 января на 92-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T17:21
2024-01-14T17:21
2024-01-14T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын скончался в Москве 13 января на 92-м году жизни, сообщается на сайте факультета почвоведения МГУ, где преподавал Судницын.В вузе добавили, что прощание с профессором состоится во вторник 16 января в 10:00 по адресу: метро Крылатское, метро Молодежная, улица маршала Тимошенко, дом 25, Центральная клиническая больница при правительстве России, траурный зал.Судницын является выпускником биолого-почвенного факультета МГУ (1955 год), после окончания университета работал в Институте леса Академии наук, в Институте прикладной геофизики, а с 1968 года по настоящее время - на кафедре физики мелиорации почв МГУ, где в 1979 году защитил докторскую диссертацию, в 1990 стал профессором, в 1992 году действительным членом Академии естественных наук, лауреатом премий Ломоносова (1982) и Минвуза (1980), заслуженным научным сотрудником Московского университета (1999), лауреатом Почетной грамоты президента Российской Федерации (2023).Судницын успешно сочетал научную и преподавательскую деятельность, читая авторские курсы по экологической гидрофизике почв и моделированию почвенно-физических процессов, руководя научной работой студентов, аспирантов, стажеров и докторантов кафедры, включая иностранных ученых из Китая, Вьетнама, Египта и других стран, защитивших ученые степени кандидатов и докторов наук, с 1995 года является по совместительству профессором Международного университета природы, общества и человека "Дубна" где читал лекции по почвоведению, подчеркнули в МГУ.Как сообщили на факультете почвоведения, Судницын оставался активно работающим ученым и педагогом до последних дней своей жизни с ясным умом и чувством юмора.
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Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-ом году жизни
Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-ом году жизни
17:21 14.01.2024 (обновлено: 17:22 14.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын скончался в Москве 13 января на 92-м году жизни, сообщается на сайте факультета почвоведения МГУ, где преподавал Судницын.
"Дорогие коллеги, друзья, с глубочайшим прискорбием сообщаем, что 13 января 2024 года на 92-м году жизни ушел от нас профессор Иван Иванович Судницын, старейший сотрудник кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.
В вузе добавили, что прощание с профессором состоится во вторник 16 января в 10:00 по адресу: метро Крылатское, метро Молодежная, улица маршала Тимошенко, дом 25, Центральная клиническая больница при правительстве России, траурный зал.
Судницын является выпускником биолого-почвенного факультета МГУ (1955 год), после окончания университета работал в Институте леса Академии наук, в Институте прикладной геофизики, а с 1968 года по настоящее время - на кафедре физики мелиорации почв МГУ, где в 1979 году защитил докторскую диссертацию, в 1990 стал профессором, в 1992 году действительным членом Академии естественных наук, лауреатом премий Ломоносова (1982) и Минвуза (1980), заслуженным научным сотрудником Московского университета (1999), лауреатом Почетной грамоты президента Российской Федерации (2023).
Судницын успешно сочетал научную и преподавательскую деятельность, читая авторские курсы по экологической гидрофизике почв и моделированию почвенно-физических процессов, руководя научной работой студентов, аспирантов, стажеров и докторантов кафедры, включая иностранных ученых из Китая, Вьетнама, Египта и других стран, защитивших ученые степени кандидатов и докторов наук, с 1995 года является по совместительству профессором Международного университета природы, общества и человека "Дубна" где читал лекции по почвоведению, подчеркнули в МГУ.
"В нем очень органично сочетались высокий профессионализм и интеллигентность, доброжелательность и принципиальность, он был неизменно честен, как и во взаимоотношениях с людьми, так и в науке, благодаря чему он стал учителем для многих поколений российских и зарубежных ученых-почвоведов и экологов, неизменно пользуясь заслуженным авторитетом среди своих коллег в МГУ и других учреждениях. Иван Иванович увлекался спортом и долгие годы играл в большой теннис. Другой его страстью, которую он пронес сквозь всю свою жизнь, была классическая музыка, которую он очень тонко чувствовал и знал", - отметили в вузе.
Как сообщили на факультете почвоведения, Судницын оставался активно работающим ученым и педагогом до последних дней своей жизни с ясным умом и чувством юмора.