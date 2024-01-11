https://crimea.ria.ru/20240111/yuriy-solomin-biografiya-1132606734.html

Юрий Соломин: биография

Юрий Соломин: биография - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Юрий Соломин: биография

Юрий Соломин - известный российский актер, Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T13:23

2024-01-11T13:23

2024-01-11T13:24

юрий соломин

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культура

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CИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Юрий Соломин - известный российский актер, Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкантов.В 1953 году поступил в Высшее Театральное училище имени М.С. Щепкина, которое закончил в 1957 г. Со второго курса участвовал в спектаклях Государственного Академического Малого Театра, а получив диплом в 1957 году, поступил на службу в Малый Театр, где сыграл более полусотни ролей, в том числе главные в спектаклях "Ревизор", "Царь Федор Иоаннович", "Дядя Ваня", "Чайка", "Горе от ума" и других.В сентябре 1986 года ненадолго перешел в Театр имени Моссовета, но спустя два года вернулся в Малый, где выступал и как режиссер, начав работать в этом качестве с 1980 года. С тех пор он поставил множество спектаклей в своем театре и за рубежом.В 1988 Юрий Соломин избран коллективом театра, а затем назначен правительством России художественным руководителем Государственного академического Малого театра России.Не менее известен Соломин как актер кино. Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь", где он сыграл главную роль, однако всенародную известность он приобрел в 1970-м, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства".Потом было множество ролей, более 50 фильмов и сериалов в кино и на телевидении. В том числе роли Дмитрия Ульянова ("Сердце матери", 1965), майора Геттеля ("Сильные духом", 1967), Телегина (телефильм "Хождение по мукам", 1977), майора Звягинцева ("Блокада", 1975–1978) и другие. Роль Арсеньева в фильме Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным мировому кинематографу.В качестве режиссера и актера Юрий Соломин работал в Болгарии, Чехословакии, Германии, Японии. Удостоен премии за студенческие работы в Братиславе (Словакия) и Кобе (Япония).С 1961-го преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства, руководителем курса.С 1990 по 1992 год занимал пост министра культуры Российской Федерации. За время пребывания на этой должности ему удалось решить ряд важных вопросов, связанных с организацией жизни театральных коллективов, развитием детского творчества.Юрий Соломин – Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР, народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых и России. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В октябре 2001-го Соломину вручено свидетельство Международного астрологического союза о том, что его имя присвоено малой планете под №10054, открытой сотрудниками Крымской обсерватории. Планета "Соломин" – член Солнечной системы, ее размер от 5 до 10 км.Юрий Соломин женат, его супруга – Ольга Николаевна, есть дочь – Дарья Юрьевна (1965) и внучка – Александра (1990). Младший брат актера, режиссера, народного артиста СССР Юрия Соломина - советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, Народный артист РСФСР Виталий Соломин, наиболее известный зрителю по роли доктора Ватсона в советском телесериале о Шерлоке Холмсе, скончался 27 мая 2002 года в Москве на 61-м году жизни.6 ноября 2023 года Юрий Сломин экстренно госпитализирован. По данным "Известий", 88-летний актер упал в обморок, после чего медики срочно отвезли его в больницу.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий соломин, биография, культура, искусство , кино, телевидение, россия, ссср