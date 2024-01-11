https://crimea.ria.ru/20240111/kogda-gosduma-rassmotrit-zapret-tresh-strimov-1134108695.html

Когда Госдума рассмотрит запрет треш-стримов

Когда Госдума рассмотрит запрет треш-стримов - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Когда Госдума рассмотрит запрет треш-стримов

Запрет на распространение, крупные штрафы и еще ряд инициатив, направленных на запрет треш-стримов в России, рассмотрят депутаты Госдумы на весенней сессии в... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T09:46

2024-01-11T09:46

2024-01-11T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Запрет на распространение, крупные штрафы и еще ряд инициатив, направленных на запрет треш-стримов в России, рассмотрят депутаты Госдумы на весенней сессии в приоритетном порядке. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Парламентарий отметил рост обращений граждан с просьбой найти решение, которое позволит эффективно бороться с трансляциями в интернете, в ходе которых демонстрируется жестокость, садизм, издевательства над людьми и животными с целью заработка и увеличения аудитории. Один из последних примеров - когда блогер в погоне за просмотрами решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб, снимая все это на камеру и выставляя напоказ."В Государственной Думе обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, – написал в Telegram-канале Володин. – Предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению, а социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его".Кроме того, организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Председатель Госдумы выразил уверенность, что такие меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими".О необходимости ужесточения госконтроля над контентом и деятельностью в сети, в частности над блогосферой, стриминговыми платформами и видеоиграми в ноябре 2022 года заявляла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Двумя годами ранее подобную инициативу озвучивали в Совфеде после того, как во время одной из подобных трансляций блогера Стаса Решетникова (Reeflay) в прямом эфире умерла девушка.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиТрэш-стримеров и их "инвесторов" в России предложили сажать в тюрьмуДля борьбы с трэш-стримерами в России предложили новые жесткие меры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, интернет, общество, психология, уголовный кодекс, новости