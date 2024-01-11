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Когда Госдума рассмотрит запрет треш-стримов
Когда Госдума рассмотрит запрет треш-стримов - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Когда Госдума рассмотрит запрет треш-стримов
Запрет на распространение, крупные штрафы и еще ряд инициатив, направленных на запрет треш-стримов в России, рассмотрят депутаты Госдумы на весенней сессии в... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T09:46
2024-01-11T09:46
2024-01-11T09:47
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Запрет на распространение, крупные штрафы и еще ряд инициатив, направленных на запрет треш-стримов в России, рассмотрят депутаты Госдумы на весенней сессии в приоритетном порядке. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Парламентарий отметил рост обращений граждан с просьбой найти решение, которое позволит эффективно бороться с трансляциями в интернете, в ходе которых демонстрируется жестокость, садизм, издевательства над людьми и животными с целью заработка и увеличения аудитории. Один из последних примеров - когда блогер в погоне за просмотрами решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб, снимая все это на камеру и выставляя напоказ."В Государственной Думе обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, – написал в Telegram-канале Володин. – Предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению, а социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его".Кроме того, организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Председатель Госдумы выразил уверенность, что такие меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими".О необходимости ужесточения госконтроля над контентом и деятельностью в сети, в частности над блогосферой, стриминговыми платформами и видеоиграми в ноябре 2022 года заявляла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Двумя годами ранее подобную инициативу озвучивали в Совфеде после того, как во время одной из подобных трансляций блогера Стаса Решетникова (Reeflay) в прямом эфире умерла девушка.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиТрэш-стримеров и их "инвесторов" в России предложили сажать в тюрьмуДля борьбы с трэш-стримерами в России предложили новые жесткие меры
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вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, интернет, общество, психология, уголовный кодекс, новости
Когда Госдума рассмотрит запрет треш-стримов
Госдума планирует запретить треш-стримы и ввести штраф за них 700 тысяч рублей - Володин
09:46 11.01.2024 (обновлено: 09:47 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Запрет на распространение, крупные штрафы и еще ряд инициатив, направленных на запрет треш-стримов в России, рассмотрят депутаты Госдумы на весенней сессии в приоритетном порядке. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Парламентарий отметил рост обращений граждан с просьбой найти решение, которое позволит эффективно бороться с трансляциями в интернете, в ходе которых демонстрируется жестокость, садизм, издевательства над людьми и животными с целью заработка и увеличения аудитории. Один из последних примеров - когда блогер в погоне за просмотрами решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб, снимая все это на камеру и выставляя напоказ.
"В Государственной Думе обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, – написал в Telegram-канале Володин. – Предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению, а социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его".
Кроме того, организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций.
"Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда)", - отметил Володин.
Председатель Госдумы выразил уверенность, что такие меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими".
О необходимости ужесточения госконтроля над контентом и деятельностью в сети, в частности над блогосферой, стриминговыми платформами и видеоиграми в ноябре 2022 года заявляла
глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Двумя годами ранее подобную инициативу озвучивали в Совфеде после того, как во время одной из подобных трансляций блогера Стаса Решетникова (Reeflay) в прямом эфире умерла девушка
.
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