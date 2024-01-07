Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января

Верующие стекаются в храмы, чтобы славить Богородицу и новорожденного Христа.
Верующие стекаются в храмы, чтобы славить Богородицу и новорожденного Христа.
Множество свечей символизируют человеческие устремления к небу.
Множество свечей символизируют человеческие устремления к небу.
В тишине прихожане ждут Чуда появления на свет Сына Бога Живого.
В тишине прихожане ждут Чуда появления на свет Сына Бога Живого.
Перед храмами располагаются вертепы - сценки из истории пещеры в Вифлееме. На них младенец Христос, его родители и животные, первыми увидевшие Христа.
Перед храмами располагаются вертепы - сценки из истории пещеры в Вифлееме. На них младенец Христос, его родители и животные, первыми увидевшие Христа.
Христос рождается, славьте Его!
Христос рождается, славьте Его!
Утром все желающие снова могут посетить храм, но самое таинственное, как и на Пасху, случается ночью. И множество верующих хотят быть этому сопричастны.
Утром все желающие снова могут посетить храм, но самое таинственное, как и на Пасху, случается ночью. И множество верующих хотят быть этому сопричастны.
Верующие стекаются в храмы, чтобы славить Богородицу и новорожденного Христа.
Множество свечей символизируют человеческие устремления к небу.
В тишине прихожане ждут Чуда появления на свет Сына Бога Живого.
Перед храмами располагаются вертепы - сценки из истории пещеры в Вифлееме. На них младенец Христос, его родители и животные, первыми увидевшие Христа.
Христос рождается, славьте Его!
Утром все желающие снова могут посетить храм, но самое таинственное, как и на Пасху, случается ночью. И множество верующих хотят быть этому сопричастны.