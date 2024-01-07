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Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января
Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января
РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T09:37
2024-01-07T09:39
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РИА Новости Крым
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4.7
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рождество христово, крым, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, симферополь
Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января

Рождественская литургия в Симферопольских храмах: как это было

09:37 07.01.2024 (обновлено: 09:39 07.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество в храмах Симферополя
Рождество в храмах Симферополя - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верующие стекаются в храмы, чтобы славить Богородицу и новорожденного Христа.

Рождество в храмах Симферополя
1 из 7

Верующие стекаются в храмы, чтобы славить Богородицу и новорожденного Христа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Множество свечей символизируют человеческие устремления к небу.

Рождество в храмах Симферополя
2 из 7

Множество свечей символизируют человеческие устремления к небу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество в храмах Симферополя
Рождество в храмах Симферополя
3 из 7
Рождество в храмах Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В тишине прихожане ждут Чуда появления на свет Сына Бога Живого.

Рождество в храмах Симферополя
4 из 7

В тишине прихожане ждут Чуда появления на свет Сына Бога Живого.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Перед храмами располагаются вертепы - сценки из истории пещеры в Вифлееме. На них младенец Христос, его родители и животные, первыми увидевшие Христа.

Рождество в храмах Симферополя
5 из 7

Перед храмами располагаются вертепы - сценки из истории пещеры в Вифлееме. На них младенец Христос, его родители и животные, первыми увидевшие Христа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Христос рождается, славьте Его!

Рождество в храмах Симферополя
6 из 7

Христос рождается, славьте Его!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Утром все желающие снова могут посетить храм, но самое таинственное, как и на Пасху, случается ночью. И множество верующих хотят быть этому сопричастны.

Рождество в храмах Симферополя
7 из 7

Утром все желающие снова могут посетить храм, но самое таинственное, как и на Пасху, случается ночью. И множество верующих хотят быть этому сопричастны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

Верующие стекаются в храмы, чтобы славить Богородицу и новорожденного Христа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

Множество свечей символизируют человеческие устремления к небу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Рождество в храмах Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7

В тишине прихожане ждут Чуда появления на свет Сына Бога Живого.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Перед храмами располагаются вертепы - сценки из истории пещеры в Вифлееме. На них младенец Христос, его родители и животные, первыми увидевшие Христа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

Христос рождается, славьте Его!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7

Утром все желающие снова могут посетить храм, но самое таинственное, как и на Пасху, случается ночью. И множество верующих хотят быть этому сопричастны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Президент РФ В. Путин встретился с семьями героев, погибших в ходе СВО
01:15
Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО
 
ФотолентыРождество ХристовоКрымРПЦ (Русская православная церковь)Крымская митрополияСимферополь
 
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09:37Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января
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