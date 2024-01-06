https://crimea.ria.ru/20240106/teplo-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133988717.html
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
В субботу погода в Крыму будет определяться теплой, субтропической воздушной массой. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T00:01
2024-01-06T00:01
2024-01-06T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться теплой, субтропической воздушной массой. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, днем юго-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы от +2 до +7, днем от +10 до +14 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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РИА Новости Крым
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу тепло и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться теплой, субтропической воздушной массой. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер ночью западный 8-13 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +7 градусов, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, днем юго-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы от +2 до +7, днем от +10 до +14 градусов.