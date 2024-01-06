https://crimea.ria.ru/20240106/teplo-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133988717.html

Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу

Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу

В субботу погода в Крыму будет определяться теплой, субтропической воздушной массой. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T00:01

2024-01-06T00:01

2024-01-06T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться теплой, субтропической воздушной массой. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, днем юго-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы от +2 до +7, днем от +10 до +14 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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