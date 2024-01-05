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Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
Оливье, "селедка под шубой", мимоза и холодец – только часть вкусностей, которые обычно съедаются за новогодним столом. Причем обжорство не заканчивается в саму РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T20:27
2024-01-05T20:27
2024-01-05T20:27
общество
совет эксперта
здоровье
вкусно и полезно
новый год 2024
еда
алкоголь
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Оливье, "селедка под шубой", мимоза и холодец – только часть вкусностей, которые обычно съедаются за новогодним столом. Причем обжорство не заканчивается в саму новогоднюю ночь - долгие выходные дома и в гостях провоцируют есть, и есть, и есть... Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал практические советы, как не выйти из "новогоднего марафона у холодильника" вдвое толще, чем "были мы на старте".Не пить алкоголь на голодный желудок – еще одно важное правило. В этом случае спиртное быстрее усваивается, и можно "потерять над собой контроль".Для насыщения нужно есть хлеб, лучше зерновой, также подойдут овощи, нежирные мясные и рыбные нарезки. По словам диетолога, чтобы не переедать, количество и этих продуктов в тарелке должно быть минимальным. Также нет смысла в замене ингредиентов на малокалорийные и нежирные.По словам Гинзбурга, пополняя новогоднюю тарелку, лучше брать больше зелени, овощей и фруктов, а паузы между приемами пищи заполнять изысканными беседами. Блюда важно пробовать буквально по столовой ложке. Если хозяин все же пытается вас "насильно" накормить, то можно отшутиться и сказать, что у вас, к примеру, "больная печень", смеется диетолог.Если переедание все-таки случилось, то на следующий день полезно пить больше жидкости и съесть с утра что-то легкое. Подойдут зеленый чай с имбирем или лимоном, ягодный морс и овсяная каша. А вот голодать специалист не советует: во-первых, не удастся сохранить праздничное хорошее настроение, а во-вторых, после жестких ограничений в пище всегда следует срыв, особенно если еще и пить алкоголь.
https://crimea.ria.ru/20200621/Ot-chego-na-samom-dele-my-tolsteem-i-khudeem-1118417528.html
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общество, совет эксперта, здоровье, вкусно и полезно, новый год 2024, еда, алкоголь, спорт
Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
Что спасет фигуру в новогодние каникулы: эксперт назвал ряд правил
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Оливье, "селедка под шубой", мимоза и холодец – только часть вкусностей, которые обычно съедаются за новогодним столом. Причем обжорство не заканчивается в саму новогоднюю ночь - долгие выходные дома и в гостях провоцируют есть, и есть, и есть...
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал практические советы, как не выйти из "новогоднего марафона у холодильника" вдвое толще, чем "были мы на старте".
"Самый первый и главный секрет – всегда садиться за праздничный стол сытым, тогда вы не будете брать много, не будете есть жадно, а выберете то, чего вам действительно хочется", – заметил врач в комментарии РИА Новости Крым.
Не пить алкоголь на голодный желудок – еще одно важное правило. В этом случае спиртное быстрее усваивается, и можно "потерять над собой контроль".
"Третий момент – не пить газированные напитки. Что касается шампанского, то из него лучше убрать все пузыри. Самый оптимальный напиток – сухое красное вино. Оно, по крайней мере, не так быстро всасывается", – подчеркнул диетолог.
Для насыщения нужно есть хлеб, лучше зерновой, также подойдут овощи, нежирные мясные и рыбные нарезки. По словам диетолога, чтобы не переедать, количество и этих продуктов в тарелке должно быть минимальным. Также нет смысла в замене ингредиентов на малокалорийные и нежирные.
"Допустим, в оливье колбасу не берем, берем куриную грудку, или майонез находим 28% жирности, а не 70%. Это обычно сказывается на качестве блюда. По сути, осталось все то же самое жирное и вредное, только менее вкусное",– привел пример врач.
По словам Гинзбурга, пополняя новогоднюю тарелку, лучше брать больше зелени, овощей и фруктов, а паузы между приемами пищи заполнять изысканными беседами. Блюда важно пробовать буквально по столовой ложке. Если хозяин все же пытается вас "насильно" накормить, то можно отшутиться и сказать, что у вас, к примеру, "больная печень", смеется диетолог.
"Еще один важный момент – танцы. Стараемся больше двигаться. Потом есть, как правило, не хочется. Обычно все едят до первой пляски, поэтому лучше сразу выйти из-за стола, это переключает".
Если переедание все-таки случилось, то на следующий день полезно пить больше жидкости и съесть с утра что-то легкое. Подойдут зеленый чай с имбирем или лимоном, ягодный морс и овсяная каша. А вот голодать специалист не советует: во-первых, не удастся сохранить праздничное хорошее настроение, а во-вторых, после жестких ограничений в пище всегда следует срыв, особенно если еще и пить алкоголь.