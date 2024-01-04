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В Севастополе два часа будет громко - причина
В Севастополе два часа будет громко - причина - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе два часа будет громко - причина
Специалисты в четверг уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в главке МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T14:19
2024-01-04T14:19
2024-01-04T14:19
севастополь
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великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Специалисты в четверг уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в главке МЧС России по городу.Отмечается, что работы пройдут на полигоне рядом с горой Кара-Коба. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и заверили, что утилизация проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, общество
В Севастополе два часа будет громко - причина
В четверг в Севастополе на полигоне у Кара-Кобы уничтожат боеприпасы времен войны