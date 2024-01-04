https://crimea.ria.ru/20240104/v-sevastopole-dva-chasa-budet-gromko---prichina-1133981533.html

В Севастополе два часа будет громко - причина

В Севастополе два часа будет громко - причина - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Севастополе два часа будет громко - причина

Специалисты в четверг уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в главке МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T14:19

2024-01-04T14:19

2024-01-04T14:19

севастополь

гу мчс россии по севастополю

безопасность республики крым и севастополя

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132307259_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_e0c6a3aa1542ff4173326ce014c7e9fe.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Специалисты в четверг уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в главке МЧС России по городу.Отмечается, что работы пройдут на полигоне рядом с горой Кара-Коба. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и заверили, что утилизация проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, гу мчс россии по севастополю, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, общество