Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе два часа будет громко - причина - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240104/v-sevastopole-dva-chasa-budet-gromko---prichina-1133981533.html
В Севастополе два часа будет громко - причина
В Севастополе два часа будет громко - причина - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе два часа будет громко - причина
Специалисты в четверг уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в главке МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T14:19
2024-01-04T14:19
севастополь
гу мчс россии по севастополю
безопасность республики крым и севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132307259_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_e0c6a3aa1542ff4173326ce014c7e9fe.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Специалисты в четверг уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в главке МЧС России по городу.Отмечается, что работы пройдут на полигоне рядом с горой Кара-Коба. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и заверили, что утилизация проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132307259_69:0:1198:847_1920x0_80_0_0_3294bcdb5d416590bde2f1382c5d3ed5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, гу мчс россии по севастополю, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, общество
В Севастополе два часа будет громко - причина

В четверг в Севастополе на полигоне у Кара-Кобы уничтожат боеприпасы времен войны

14:19 04.01.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМашина МЧС
Машина МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Специалисты в четверг уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в главке МЧС России по городу.
Отмечается, что работы пройдут на полигоне рядом с горой Кара-Коба.
"4 января ориентировочно с 13:30 до 16:00 на полигоне в долине горы Кара-Коба сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю будут проводить плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории региона в ходе отработки заявок от населения", - уточнили спасатели.
В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и заверили, что утилизация проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
 
СевастопольГУ МЧС России по СевастополюБезопасность Республики Крым и СевастополяУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19В Севастополе два часа будет громко - причина
14:17Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ
14:06Очередь у Крымского моста выросла в пять раз
13:52На этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину
13:37В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь
13:06Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ
13:0178 человек погибли при землетрясении в Японии
12:42ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
12:20Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова
12:05У Крымского моста начала расти очередь
11:54Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в четверг
11:33Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки
11:02Плана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада
10:32Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
10:05Крымский мост снова открыт для проезда
09:56Крымский мост закрыт
09:36Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
09:15Подъезды к Крымскому мосту: данные на утро среды
09:02Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
08:41Родину предать не могла: сто лет назад родилась Герой России Абденанова
Лента новостейМолния