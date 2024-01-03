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Новогодний кошелек: как дотянуть до зарплаты - советы финансиста - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Новогодний кошелек: как дотянуть до зарплаты - советы финансиста
Новогодний кошелек: как дотянуть до зарплаты - советы финансиста - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Новогодний кошелек: как дотянуть до зарплаты - советы финансиста
Предновогодняя атмосфера вокруг и получение поощрительных премий в последнем месяце уходящего года поднимает настроение и располагает к тратам по случаю... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T21:39
2024-01-03T21:39
экономика
общество
совет эксперта
новый год 2024
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Предновогодняя атмосфера вокруг и получение поощрительных премий в последнем месяце уходящего года поднимает настроение и располагает к тратам по случаю приближающихся длительных праздников. Однако не всем удается правильно распорядиться деньгами, из-за чего после новогодних гуляний "дотянуть" до следующей зарплаты бывает непросто. О том, как грамотно распределить финансы, чтобы не остаться с закисшим оливье и в долгах сразу после Рождества, РИА Новости Крым рассказал заместитель управляющего отделением ЦБР в Севастополе Юрий Соломенник. "Новогодний кошелек" и НЗЧтобы в разгар новогодних каникул не остаться с пустым кошельком, необходимо установить предельную сумму, которую вы готовы и можете позволить себе потратить именно на Новый год. Эксперт рекомендует заранее продумать и выделить на каждую статью расходов предельную сумму.Он добавил, что не обойтись и без так называемого НЗ, ведь как ни просчитывай, а в Новый год всегда хочется чего-то неожиданного."Без незапланированных трат вряд ли получится обойтись. Заранее определите сумму на эти расходы, и постарайтесь не выходить за ее пределы", – советует эксперт.Обязательства и подушка безопасностиВместе с тем, отмечает Соломенник, следует определиться и с теми финансами, которые потребуются, чтобы "закрыть" год и "не просесть" после праздников. Он рекомендует заранее отложить суммы, необходимые для оплаты услуг ЖКХ и обязательных платежей, а также разобраться с кредитами, если такие имеются.Советует он определиться и с некоторой суммой денег, которая понадобится в следующем месяце на покупку самого необходимого для поддержания нормального быта семьи."Нужно накануне оценить свои возможности в первом месяце года. Кроме того, если раньше вы этого не делали, начните в преддверии нового года придерживаться правила формирования финансовой подушки безопасности: откладывайте 10-15% своего дохода. Эта рекомендация действует не только на случай праздников, но и в любом форс-мажоре", – добавил Соломенник.Разумная экономия и "кибергигиена"Чтобы не тратить больше "запланированного лишнего", пребывая в предпраздничной эйфории, эксперт рекомендует быть внимательнее при посещении распродаж: всегда проверять соответствие ценников и реальных цен при оплате на кассе.Перед покупкой он рекомендует потратить хоть немного времени на мониторинг, чтобы сэкономить на ненужных тратах. Это можно сделать, покупая онлайн на официальных сайтах брендов или продавцов, говорит эксперт. Поможет и система быстрых переводов, которая работает круглосуточно, в выходные и праздники. "Не все об этом знают, но она позволяет делать переводы без комиссий – все происходит в мобильном приложении того банка, которым вы пользуетесь", – поясняет эксперт.Соломенник также призвал быть внимательными к письмам и рассылкам в мессенджерах с сообщениями об акциях, выигрышах и конкурсах по случаю Нового года и ссылками для перехода на сторонние ресурсы. И напомнил: никому нельзя сообщать полные реквизиты карты, включая три цифры с оборота, пароли и коды из уведомлений от банка.
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https://crimea.ria.ru/20211230/kakimi-budut-tseny-na-produkty-v-krymu-posle-novogo-goda--vlasti-1121902278.html
https://crimea.ria.ru/20211220/inflyatsiya-v-krymu-i-sevastopole-khleb-i-zrelischa-stali-dorozhe-1121801700.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, совет эксперта, новый год 2024

Новогодний кошелек: как дотянуть до зарплаты - советы финансиста

21:39 03.01.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКошелек. Архивное фото.
Кошелек. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Предновогодняя атмосфера вокруг и получение поощрительных премий в последнем месяце уходящего года поднимает настроение и располагает к тратам по случаю приближающихся длительных праздников. Однако не всем удается правильно распорядиться деньгами, из-за чего после новогодних гуляний "дотянуть" до следующей зарплаты бывает непросто.
О том, как грамотно распределить финансы, чтобы не остаться с закисшим оливье и в долгах сразу после Рождества, РИА Новости Крым рассказал заместитель управляющего отделением ЦБР в Севастополе Юрий Соломенник.
Пустые карманы
11 января 2021, 08:24
Деньги закончились: как пережить "голодный" январьНу вот и отшумел Новый год. Наступило сложное время, когда до ближайшей зарплаты – под три недели, а все заначки иссякли. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как правильно расходовать оставшиеся средства, чтобы благополучно дотянуть до февраля.

"Новогодний кошелек" и НЗ

Чтобы в разгар новогодних каникул не остаться с пустым кошельком, необходимо установить предельную сумму, которую вы готовы и можете позволить себе потратить именно на Новый год. Эксперт рекомендует заранее продумать и выделить на каждую статью расходов предельную сумму.
"Определите главные статьи расходов, например: "подарки", "новогодний стол" и "развлечения". Отложите эти суммы заранее, можно прямо по старинке – в конверты", – сказал Соломенник.
Он добавил, что не обойтись и без так называемого НЗ, ведь как ни просчитывай, а в Новый год всегда хочется чего-то неожиданного.
"Без незапланированных трат вряд ли получится обойтись. Заранее определите сумму на эти расходы, и постарайтесь не выходить за ее пределы", – советует эксперт.

Обязательства и подушка безопасности

Вместе с тем, отмечает Соломенник, следует определиться и с теми финансами, которые потребуются, чтобы "закрыть" год и "не просесть" после праздников. Он рекомендует заранее отложить суммы, необходимые для оплаты услуг ЖКХ и обязательных платежей, а также разобраться с кредитами, если такие имеются.
"Не каждый имеет возможность к концу года закрыть долги по кредитам, особенно если их несколько, но любой может попробовать облегчить этот финансовый груз и пересмотреть условия. Например, объединить все в один и рефинансировать его до конца года", – заметил эксперт.
Советует он определиться и с некоторой суммой денег, которая понадобится в следующем месяце на покупку самого необходимого для поддержания нормального быта семьи.
"Нужно накануне оценить свои возможности в первом месяце года. Кроме того, если раньше вы этого не делали, начните в преддверии нового года придерживаться правила формирования финансовой подушки безопасности: откладывайте 10-15% своего дохода. Эта рекомендация действует не только на случай праздников, но и в любом форс-мажоре", – добавил Соломенник.
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Разумная экономия и "кибергигиена"

Чтобы не тратить больше "запланированного лишнего", пребывая в предпраздничной эйфории, эксперт рекомендует быть внимательнее при посещении распродаж: всегда проверять соответствие ценников и реальных цен при оплате на кассе.
"Скидки 90% на все!" очень заманчивы, но на деле могут оказаться просто уловкой. Внимательно читайте ценники. Часто на них пишут стоимость товара за 100 г, хотя он может быть большего веса. Или прикрепляют красные ярлычки к ценнику, и покупатель по привычке думает, что это скидка", – говорит финансист.
Перед покупкой он рекомендует потратить хоть немного времени на мониторинг, чтобы сэкономить на ненужных тратах. Это можно сделать, покупая онлайн на официальных сайтах брендов или продавцов, говорит эксперт. Поможет и система быстрых переводов, которая работает круглосуточно, в выходные и праздники.
"Не все об этом знают, но она позволяет делать переводы без комиссий – все происходит в мобильном приложении того банка, которым вы пользуетесь", – поясняет эксперт.
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Соломенник также призвал быть внимательными к письмам и рассылкам в мессенджерах с сообщениями об акциях, выигрышах и конкурсах по случаю Нового года и ссылками для перехода на сторонние ресурсы. И напомнил: никому нельзя сообщать полные реквизиты карты, включая три цифры с оборота, пароли и коды из уведомлений от банка.
"Мошенники прикладывают больше усилий, чтобы подзаработать в каникулы. Будьте бдительны, чтобы не лишиться всех своих средств. Эти потери вам не возместят, и вы рискуете остаться без денег, которые хотели потратить на создание новогоднего настроения и праздника для себя и близких", – предупредил эксперт.
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