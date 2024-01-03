Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240103/kakoy-segodnya-prazdnik-3-yanvarya-1133962704.html
Какой сегодня праздник: 3 января
Какой сегодня праздник: 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Какой сегодня праздник: 3 января
3 января мир отмечает День рождения коктейльной соломинки, а еще любуется бенгальскими искрами и гирляндными огнями. В этот день родились римский философ Марк... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T00:01
2024-01-03T00:01
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111781/50/1117815000_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d8d4a4e276a5b7cc64fb4178ebe966c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января мир отмечает День рождения коктейльной соломинки, а еще любуется бенгальскими искрами и гирляндными огнями. В этот день родились римский философ Марк Тулий Цицерон и русский поэт Николай Рубцов.Что празднуют в мире3 января считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун из бумаги для почтовых марок. И запатентовал ее в 1888 году. Сегодня соломинки используются не только для напитков, но и для создания украшений и поделок.Сейчас почти у каждого в доме светятся елочные гирлянды, и найдется оставшаяся после встречи Нового года коробочка бенгальских огней. 3 января – хороший повод вновь собраться возле сверкающей елки и зажечь бенгальскую свечу, ведь дата считается Днем бенгальских огней.Еще в эту среду можно отметить Праздник сонного дня, Международный день здоровья души и тела, День вишни в шоколаде. Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета.Знаменательные событияВ 1870 году началось сооружение висячего Бруклинского моста в Нью-Йорке, который соединил Бруклин и Манхеттен. Его длина составляет 1825 метров.В 1934 году в СССР успешно провели эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.В 1962 году Папа Римский отлучил от церкви кубинского лидера Фиделя Кастро за поддержку идей коммунизма и преследование церковнослужителей.Кто родился3 января 106 года до нашей эры родился римский философ и оратор Марк Тулий Цицерон. Философ был приверженцем республиканского строя и сыграл ключевую роль в раскрытии заговора Катилины, когда римский нобилитет пытался захватить власть в Риме. Его размышления отражены в трактатах "О законах", "О государстве", "Об ораторе", "Брут" и других.В 1892 году на свет появился английский писатель Джон Толкин, автор книги "Хоббит" и трилогии "Властелин колец". Толкин является родоначальником жанра фэнтези. Именно он придумал хоббитов и языки фантастического Средиземья.А в 1936 году родился советский поэт-лирик Николай Рубцов, предсказавший свою смерть в своих же стихах. Первое стихотворение Николай написал в десятилетнем возрасте. А главной темой творчества Рубцова стала деревня, русская природа и история. Среди известных сборников поэта: "Звезда полей", "Лирика", "Душа хранит", "Сосен шум".Также 3 января свои дни рождения отмечают американский актер Мел Гибсон, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111781/50/1117815000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16c980e9de1855f88584659a06cd1b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 3 января

Что отмечают в России и в мире в среду, 3 января

00:01 03.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января мир отмечает День рождения коктейльной соломинки, а еще любуется бенгальскими искрами и гирляндными огнями. В этот день родились римский философ Марк Тулий Цицерон и русский поэт Николай Рубцов.

Что празднуют в мире

3 января считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун из бумаги для почтовых марок. И запатентовал ее в 1888 году. Сегодня соломинки используются не только для напитков, но и для создания украшений и поделок.
Сейчас почти у каждого в доме светятся елочные гирлянды, и найдется оставшаяся после встречи Нового года коробочка бенгальских огней. 3 января – хороший повод вновь собраться возле сверкающей елки и зажечь бенгальскую свечу, ведь дата считается Днем бенгальских огней.
Еще в эту среду можно отметить Праздник сонного дня, Международный день здоровья души и тела, День вишни в шоколаде. Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета.

Знаменательные события

В 1870 году началось сооружение висячего Бруклинского моста в Нью-Йорке, который соединил Бруклин и Манхеттен. Его длина составляет 1825 метров.
В 1934 году в СССР успешно провели эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.
В 1962 году Папа Римский отлучил от церкви кубинского лидера Фиделя Кастро за поддержку идей коммунизма и преследование церковнослужителей.

Кто родился

3 января 106 года до нашей эры родился римский философ и оратор Марк Тулий Цицерон. Философ был приверженцем республиканского строя и сыграл ключевую роль в раскрытии заговора Катилины, когда римский нобилитет пытался захватить власть в Риме. Его размышления отражены в трактатах "О законах", "О государстве", "Об ораторе", "Брут" и других.
В 1892 году на свет появился английский писатель Джон Толкин, автор книги "Хоббит" и трилогии "Властелин колец". Толкин является родоначальником жанра фэнтези. Именно он придумал хоббитов и языки фантастического Средиземья.
А в 1936 году родился советский поэт-лирик Николай Рубцов, предсказавший свою смерть в своих же стихах. Первое стихотворение Николай написал в десятилетнем возрасте. А главной темой творчества Рубцова стала деревня, русская природа и история. Среди известных сборников поэта: "Звезда полей", "Лирика", "Душа хранит", "Сосен шум".
Также 3 января свои дни рождения отмечают американский актер Мел Гибсон, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:57У берегов Севастополя сбили ракету
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
00:00Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду
23:31Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
22:03При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
21:47Главное за день: 2 января
21:04Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
20:38Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника
20:02Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
19:41В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов
19:01Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
18:43Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации
18:16Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны
17:48Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО
17:16Пять человек погибли при столкновении самолетов в аэропорту Токио
16:54Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов
16:37В Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд
16:16Российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2
15:55Один человек погиб в Белгородской области в результате удара ВСУ
15:43В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка
Лента новостейМолния