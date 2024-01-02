https://crimea.ria.ru/20240102/zubastyy-no-mirnyy-i-s-sokrovischami-kakimi-byli-gody-drakona-v-krymu-1133774536.html

Зубастый, но мирный и с сокровищами: Какими были годы Дракона в Крыму

Зубастый, но мирный и с сокровищами: Какими были годы Дракона в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Зубастый, но мирный и с сокровищами: Какими были годы Дракона в Крыму

Как известно из сказок, дракон – существо довольно мирное. С простыми и понятными желаниями: уютная пещера с сокровищами и пара принцесс для общения. И годы... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T07:45

2024-01-02T07:45

2024-01-02T08:29

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Как известно из сказок, дракон – существо довольно мирное. С простыми и понятными желаниями: уютная пещера с сокровищами и пара принцесс для общения. И годы Дракона похожи на него самого. Большие, значимые события в них продолжаются, но не заканчиваются. Другие же часто являются стартом для перемен, которые наступят позже. РИА Новости Крым вспоминает о годах Дракона в Крыму.1904 г.– 20 апреля севастопольцы встречали прибывшего в город бывшего командира героического корабля "Варяг" Всеволода Руднева и команд "Варяга" и "Корейца".– На Черноморском флоте в апреле создан Центральный флотский комитет военной организации РСДРП. Заправляют в нем большевики, местом сбора назначена Ушакова балка.– Во время ревизии горуправления Севастополя обнаруживается, что город продавал не принадлежащие ему участки земли. Убытки от "оплошности" оценены в 100 тысяч рублей.– По всему Крыму – засуха. Дождей нет, реки обмелели. В деревнях доходит до драк между землевладельцами за возможность отвести себе на участок воду из реки.– В июле в Севастополь прибыл художник Рубо и приступил к установке картины "Оборона Севастополя" в панораме.– 13 октября официально объявлено о запрете делать фотографические снимки Севастополя местным жителям и приезжим без разрешения коменданта крепости. У нарушителей конфискуют фотоаппараты.– 18 октября учреждена медаль "В память 50-летия обороны Севастополя". Ею награждались не только военные, но и священники, чиновники, женщины, несшие службу в госпиталях, а также жители, принимавшие участие в защите города.1916– Черноморский флот регулярно совершает рейды к берегам Турции — противника в Первой мировой войне, обстреливая вражеские укрепления и стоянки кораблей.– В мае в Севастополь прибыл император Николай II с семьей. Посетил корабли и крепостные батареи.– Летом Симферопольская городская управа решила ввести карточки на сахар, для чего пересчитала население. Организовано Сахарное бюро, норма выдачи — 3 фунта (1,35 кг) в месяц на жителя.– В Симферополе дефицит керосина и свечей. Власти города задумались о введении карточек и на эти товары.– В ноябре Таврическое губернское земство направило к попечителю Одесского учебного округа ходатайство об открытии в Крыму университета, заявив, что готово отпустить на это миллион рублей.1928– В марте в деревне Илларионовка Джанкойского района убит селькор "Красного Крыма" Федор Приходько. Убийцы — местные зажиточные крестьяне. Суд приговаривает "кулаков" к расстрелу. Деревню переименовывают в Федоровку.– Бывший председатель Центрального исполнительного комитета Крымской АССР Вели Ибраимов обвинен в убийстве, теракте, растрате государственных средств, контактах с бандитской группировкой. В процессе расследования "выявлена политическая контрреволюционная партия", осуждены 58 человек. Ибраимов приговорен к высшей мере наказания.– В деревнях идет принудительное изъятие хлеба, вводятся карточки на продукты. За сокрытие излишков зерна — уголовная ответственность.– 3 июля в горах над Ялтой открыт санаторий ВЦСПС №1 им. Цурюпы на 350 мест с солярием и аэрарием. Позже переименован в "Долоссы".– Летом земельным отделом Евпаторийского района зарегистрирована сельхозкоммуна "Войо-Нова" ("новый быт"). Ее основали реэмигранты из Палестины.– Закончена первая очередь строительства Аянского водохранилища. Симферополь "пьет" из нового водовода.– На ЮБК сотрудники Восточного музея (Ялта) проводят антропологическую экспедицию – по следам живших когда-то в Крыму готов. Исследуется население горного Крыма – светловолосые люди с голубыми глазами.– В Севастополе в октябре ураган с ливнем стал причиной наводнения, погибли 6 горожан, более 200 лишились жилья.– В ноябре в Севастополе демонтировали памятник адмиралу Нахимову. Скульптуру перевезли в музей ЧФ, затем отправили на переплавку. Снесен и памятник адмиралу Лазареву.1940– Дефицит хлеба с января. Самый дешевый – по 90 копеек за килограмм, расхватывали в магазинах мгновенно. Цены на рынке рванули вверх: молоко – 4-5 руб/литр, сало – 30-34 руб/кг.– Контролируется въезд и выезд из Крыма. Без предъявления документов можно купить билеты не далее Мелитополя, в остальные города – по командировочным предписаниям или разрешению органов НКВД.– Горсоветы приняли постановления "Об организации населения в целях воздушного нападения". Управдомы обходят жилой фонд, составляя списки мужчин до 50 лет.– Опубликован закон о платном обучении в старших классах школы, с 8 по 10-й. Школы сразу принялись отсеивать неуспевающих и тех, кто не в состоянии платить 150 руб/в год.– В Симферополе в Городском саду разобрали монумент "Памятник освобожденному труду": рабочий молотом разбивает цепи, которые сковывают планету. Ранее на постаменте стоял памятник Екатерине II.1952– В феврале завершен ремонт памятника Затопленным кораблям в Севастополе.– Принято решение об "облеснении" будущего Северо-Крымского канала. Трасса намечена, вдоль неё сажают пирамидальные тополя.– Утверждены генпланы Ялты, Феодосии, Евпатории. Почти закончены эти работы в Симферополе. В крымской столице решено "на месте бывшего кладбища в районе улиц Крылова и Футболистов разбить районный парк культуры и отдыха".– В Алуште высокопоставленным гостям демонстрируют чудо: эвкалиптовую рощу. На полутора гектарах – 1880 деревьев, некоторые выше восьми метров.– Рыбаки внедряют опыт ловли "на свет". С промысловых судов спускаются сети с электрическими лампочками большой мощности. Актуально для промысла хамсы и кильки.– В августе проводится перепись плодово-ягодных насаждений Крыма.– Обсуждается идея создания в западной части Азовского моря нового района для размножения полупроходных рыб. А в Сиваше предлагается выращивать кефаль.1964– В Севастополе дети нашли несколько боеприпасов времен ВОВ, бросили в костер. В результате взрыва пострадал 13-летний Эдик Павлюченко. В больнице в ноге мальчика врачи обнаружили "инородное тело": неразорвавшийся капсюль-детонатор. Команда из трех хирургов и инженера-пиротехника успешно извлекла взрывоопасный предмет из ноги ребенка.– В крымских колхозах скот страдает от недостатка кормов. В Красногвардейском районе внедряют опыт соседей из Ставрополья: молодняк поят искусственным молоком. Делают его из воды, обезжиренного молока, гороховой и ячменной муки, подсолнечного жмыха с добавлением рыбьего жира и микроэлементов.– Открываются "комнаты счастья" в сельских советах. Так теперь называют помещения, где пары могут торжественно зарегистрировать брак.– В крымских магазинах появилось молоко в треугольных пакетах – симферопольский молокозавод запустил купленную в Москве автоматическую линию "Тетрапак".– По всему Крыму бурят скважины для разработки подземных запасов воды. Часто их не осваивают, не тампонируют. Вода загрязняется и изливается зря.– Крымчане радуются принятию закона СССР "О пенсиях и пособиях членам колхоза". Ранее труженикам сельского хозяйства такое пособие не платили. Пенсия по старости полагается мужчинам после 65 и женщинам после 60 лет. Минимальный размер такой пенсии – 12 рублей в месяц, максимальный – 102 рубля.– Начато строительство Белогорского водохранилища.1976– С января началась выдача паспортов нового образца. В Крыму 16-летним подросткам первый в их жизни паспорт вручают торжественно, на Митридате (Керчь) и Сапун-горе (Севастополь).– Ученые Азовско-Черноморского НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии взялись за опыты по выведению мальков лобана и камбалы Глосса.– 7 марта совершил первый рейс Керчь-Тамань самолет АН-2, где командиром экипажа была женщина. До этого Ирины Рукавицына налетала 1,4 тысячи часов в должности второго пилота.– Теплоходы "Комета" осваивают новый маршрут: Ялта-Евпатория-Одесса.– В Керчи среди корпусов Камыш-Бурунского железорудного комбината открылась столовая "Тиритака". Обедающим предлагают экскурсии по раскопкам находящегося рядом античного города.– В магазинах появился новый телевизор "Фотон-707", его выпуск наладили на симферопольском заводе.1988– Обсуждается проект создания Большой экологической тропы Крыма протяженностью в 500 км.– Открыто Поворотное газоконденсантное месторождение в Ленинском районе.– В крымских городах криминальный "шапочный" бум. С женщин срывают песцовые и лисьи шапки. Предприимчивые крымчанки нашивают с задней изнанки шапок тесемки и, пропуская их под руками, завязывают на груди. Воротник прикрывает хитрое "ноу-хау".– В Севастополе выявлен первый случай заболевания СПИДом.– Крымчане протестуют против строительства АЭС на полуострове. Всего два года прошло после Чернобыля, слишком силен страх перед возможной аварией.– Снято табу с темы "афганцев". Появляются в СМИ материалы о воинах, исполняющих интернациональный долг.– Бум видеосалонов. В одной лишь крымской столице их уже три десятка. Показывают гонконгские боевики, американские "ужастики" и непристойные, с точки зрения старшего поколения, эротические фильмы.– 7 декабря в Спитаке (Армения) произошло разрушительное землетрясение. Крым принимает военно-транспортные самолеты с семьями, лишившимися крова и осиротевшими детьми.2000– Крымчане возмущаются, что с января запрещено ввозить лекарства без аннотации на украинском языке. Многие пожилые люди не могут читать инструкции на "мове".– На полуострове в честь 2000-летия Рождества Христова устанавливаются поклонные кресты. Один из них – десятиметровый, весом в 18 тонн поставили у села Морское с разрешения местных властей. Активисты меджлиса (организации, признанной в РФ экстремистской) спилили крест.– 19 сентября в Севастополь вошли и пришвартовались у причалов ВМСУ два американских разведывательных катера без опознавательных знаков.– Крымский парламент принял решение об утверждении гимна республики на слова Ольги Голубевой и музыку Алемдара Караманова.– Растут тарифы на коммунальные услуги, предприятия и организации задерживают зарплаты. Пенсионеры тоже не получают вовремя свои выплаты. В конце года резко выросли цены на продукты, особенно на овощи, "молочку" и мясо.2012– Январь ознаменовался сильнейшими морозами. Вымерзли персики и абрикосы. Сильные штормы повредили набережные южнобережных городов.– Снос одной из многочисленных "полян протеста". Каменные сараи, обозначающие самовольно захваченные земли у поселка Молодежное ликвидировали общественники в присутствии представителей МВД.– В Крыму радуются принятому закону "Об основах государственной языковой политики". Он гарантировал использование на Украине языков, которые считают родными более 10% населения региона.– Подводный дивизион Украины – единственная и вечно стоящая на приколе в Севастополе подлодка "Запорожье" – вышла в море на ходовые испытания. И вернулась. Погрузиться не смогла. Подлодка находилась к тому времени в ремонте уже 9 лет. На нее было затрачено, в пересчете на рубли по курсу того времени, 216 миллионов.– Самая большая плавучая буровая установка заработала в июне на Одесском газовом месторождении, что в 150 км от поселка Черноморское. Эксплуатировала месторождение крымская государственная компания. На крымском шельфе планировалось пробурить скважины на глубине до 120 метров.– В июле, впервые в истории малой авиации, евпаториец Сергей Шевчук на легком одномоторном самолете собственной сборки пересек Полярный круг. Лететь ему пришлось через Польшу, Литву, Латвию, Финляндию и Норвегию.– В Севастополь привезли из Екатеринбурга каменный крест для Свято-Никольского храма, что на Братском кладбище Северной стороны. Это копия оригинального креста высотой в 7,5 метров, который стал разрушаться.– Крым принял более 6 млн туристов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

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