https://crimea.ria.ru/20240102/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-11-reaktivnykh-snaryadov-himars-i-olkha-1133957524.html

Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"

Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха" - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также уничтожили более 30... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T14:22

2024-01-02T14:22

2024-01-02T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также уничтожили более 30 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что вражеские дроны уничтожены в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14434 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16976 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областьюЕще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью14 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу