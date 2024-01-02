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Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха" - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха" - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также уничтожили более 30... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T14:22
2024-01-02T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также уничтожили более 30 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что вражеские дроны уничтожены в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14434 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16976 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областьюЕще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью14 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки
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новости сво, вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"

Российские средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"

14:22 02.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также уничтожили более 30 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата", говорится в сообщении.
Уточняется, что вражеские дроны уничтожены в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14434 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16976 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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14:22Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"
14:09Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков
13:57Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью
13:43Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
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