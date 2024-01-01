https://crimea.ria.ru/20240101/putin-otsenil-situatsiyu-v-zone-svo-1133947991.html

Путин оценил ситуацию в зоне СВО

Путин оценил ситуацию в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Путин оценил ситуацию в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на поле боя меняется, "противник постепенно сдувается". При этом способности и возможности Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T15:21

2024-01-01T15:21

2024-01-01T16:40

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на поле боя меняется, "противник постепенно сдувается". При этом способности и возможности Вооруженных сил России кратно возрастают, отметил он в ходе посещения военного госпиталя имени Вишневского и общения с раненными в ходе СВО военнослужащими."Вы на поле боя видите, что они (ВСУ – ред.) постепенно сдуваются", - сказал он.При этом способности и возможности Вооруженных сил России постоянно, причем кратно возрастают, заявил президент.По его словам, Запад "испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее". В целом Путин оценил ситуацию в зоне военной операции как удовлетворительную.

https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html

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