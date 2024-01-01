Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым

Первое утро 2024 года в центре крымской столицы
Первое утро 2024 года в центре крымской столицы
Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января
Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января
Свято-Троицкий монастырь в лучах утреннего солнца
Свято-Троицкий монастырь в лучах утреннего солнца
Ночь прошла тихо, прохожих становится все больше
Ночь прошла тихо, прохожих становится все больше
Большинство из них вывели погулять их питомцы
Большинство из них вывели погулять их питомцы
Воробьи угощаются
Воробьи угощаются
Улицы в праздничном убранстве
Улицы в праздничном убранстве
Наступивший 2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Дракона
Наступивший 2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Дракона
К праздничным представлениям все готово
К праздничным представлениям все готово
В кафе пока совсем безлюдно
В кафе пока совсем безлюдно
В МЧС назвали прошедшую ночь одной из самых спокойных за последние годы
В МЧС назвали прошедшую ночь одной из самых спокойных за последние годы
Умиротворенное настроение преобладает на симферопольских улицах
Умиротворенное настроение преобладает на симферопольских улицах
Главная елка Крыма утром первого дня года
Главная елка Крыма утром первого дня года
Первое утро 2024 года в центре крымской столицы
Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января
Свято-Троицкий монастырь в лучах утреннего солнца
Ночь прошла тихо, прохожих становится все больше
Большинство из них вывели погулять их питомцы
Воробьи угощаются
Улицы в праздничном убранстве
Наступивший 2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Дракона
К праздничным представлениям все готово
В кафе пока совсем безлюдно
В МЧС назвали прошедшую ночь одной из самых спокойных за последние годы
Умиротворенное настроение преобладает на симферопольских улицах
Главная елка Крыма утром первого дня года