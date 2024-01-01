Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым

Первое утро 2024 года в Симферополе - фотолента РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Первое утро 2024 года © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев