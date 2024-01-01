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Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Фотоленты
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Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым
Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым
РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T12:39
2024-01-01T12:39
фотоленты
фото
симферополь
новый год
новый год 2024
общество
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фото, симферополь, новый год, новый год 2024, общество, городская среда
Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым

Первое утро 2024 года в Симферополе - фотолента РИА Новости Крым

12:39 01.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервое утро 2024 года
Первое утро 2024 года - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Первое утро 2024 года в центре крымской столицы

Первое утро 2024 года
1 из 13

Первое утро 2024 года в центре крымской столицы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января

Первое утро 2024 года
2 из 13

Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Свято-Троицкий монастырь в лучах утреннего солнца

Первое утро 2024 года
3 из 13

Свято-Троицкий монастырь в лучах утреннего солнца

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ночь прошла тихо, прохожих становится все больше

Первое утро 2024 года
4 из 13

Ночь прошла тихо, прохожих становится все больше

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Большинство из них вывели погулять их питомцы

Первое утро 2024 года
5 из 13

Большинство из них вывели погулять их питомцы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Воробьи угощаются

Первое утро 2024 года
6 из 13

Воробьи угощаются

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Улицы в праздничном убранстве

Первое утро 2024 года
7 из 13

Улицы в праздничном убранстве

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Наступивший 2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Дракона

Первое утро 2024 года
8 из 13

Наступивший 2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Дракона

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К праздничным представлениям все готово

Первое утро 2024 года
9 из 13

К праздничным представлениям все готово

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В кафе пока совсем безлюдно

Первое утро 2024 года
10 из 13

В кафе пока совсем безлюдно

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В МЧС назвали прошедшую ночь одной из самых спокойных за последние годы

Первое утро 2024 года
11 из 13

В МЧС назвали прошедшую ночь одной из самых спокойных за последние годы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Умиротворенное настроение преобладает на симферопольских улицах

Первое утро 2024 года
12 из 13

Умиротворенное настроение преобладает на симферопольских улицах

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Главная елка Крыма утром первого дня года

Первое утро 2024 года
13 из 13

Главная елка Крыма утром первого дня года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 13

Первое утро 2024 года в центре крымской столицы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13

Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 13

Свято-Троицкий монастырь в лучах утреннего солнца

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 13

Ночь прошла тихо, прохожих становится все больше

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 13

Большинство из них вывели погулять их питомцы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 13

Воробьи угощаются

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 13

Улицы в праздничном убранстве

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

Наступивший 2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Дракона

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13

К праздничным представлениям все готово

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 13

В кафе пока совсем безлюдно

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 13

В МЧС назвали прошедшую ночь одной из самых спокойных за последние годы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 13

Умиротворенное настроение преобладает на симферопольских улицах

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

Главная елка Крыма утром первого дня года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Фотоаппарат. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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