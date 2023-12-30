https://crimea.ria.ru/20231230/umer-kolumnist-ria-novosti-maksim-sokolov-1133927889.html
Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов
Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов
Журналист и публицист Максим Соколов умер в Москве на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Соколова Светлана на странице в "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T23:03
2023-12-30T23:03
2023-12-30T23:05
утраты
международная медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
маргарита симоньян
новости
максим соколов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Журналист и публицист Максим Соколов умер в Москве на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Соколова Светлана на странице в "ВКонтакте"."Максим скончался полтора часа назад", – написала она около восьми часов вечера по московскому времени.Женщина отметила, что смерть мужа была внезапной, и пока ее причину она назвать не может.Соболезнования в связи с кончиной Соколова выразил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, назвав случившееся невосполнимой утратой.Также соболезнование близким Соколова высказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким", –написала она в своем Telegram-канале.Максим Соколов Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, маргарита симоньян, новости, максим соколов
Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов
Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер на 65-м году жизни
23:03 30.12.2023 (обновлено: 23:05 30.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Журналист и публицист Максим Соколов умер в Москве на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Соколова Светлана на странице в "ВКонтакте".
"Максим скончался полтора часа назад", – написала она около восьми часов вечера по московскому времени.
Женщина отметила, что смерть мужа была внезапной, и пока ее причину она назвать не может.
Соболезнования в связи с кончиной Соколова выразил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, назвав случившееся невосполнимой утратой.
"Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать", – сказал Киселев РИА Новости.
Также соболезнование близким Соколова высказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким", –написала она в своем Telegram-канале.
Максим Соколов Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.