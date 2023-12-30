https://crimea.ria.ru/20231230/umer-kolumnist-ria-novosti-maksim-sokolov-1133927889.html

Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов

Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов

Журналист и публицист Максим Соколов умер в Москве на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Соколова Светлана на странице в "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T23:03

2023-12-30T23:03

2023-12-30T23:05

утраты

международная медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

маргарита симоньян

новости

максим соколов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133927989_0:73:640:433_1920x0_80_0_0_88203521af32804cd16b54ca9f5359b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Журналист и публицист Максим Соколов умер в Москве на 65-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Соколова Светлана на странице в "ВКонтакте"."Максим скончался полтора часа назад", – написала она около восьми часов вечера по московскому времени.Женщина отметила, что смерть мужа была внезапной, и пока ее причину она назвать не может.Соболезнования в связи с кончиной Соколова выразил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, назвав случившееся невосполнимой утратой.Также соболезнование близким Соколова высказала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким", –написала она в своем Telegram-канале.Максим Соколов Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, маргарита симоньян, новости, максим соколов