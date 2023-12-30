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Какой сегодня праздник: 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Какой сегодня праздник: 30 декабря
Какой сегодня праздник: 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Какой сегодня праздник: 30 декабря
30 декабря мир отмечает День заворачивания подарков, а в США празднуют еще и День бекона. Ровно 99 лет назад был образован СССР, а в 1995-ом установлены... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря – РИА Новости Крым. 30 декабря мир отмечает День заворачивания подарков, а в США празднуют еще и День бекона. Ровно 99 лет назад был образован СССР, а в 1995-ом установлены Почетные звания Российской Федерации. В этот день родились английский писатель Джозеф Редьярд Киплинг, российский актер театра и кино, кинорежиссер Кирилл Плетнев.Что празднуют в миреСегодня важный день для тех, кто еще не успел запаковать и красиво оформить купленные новогодние презенты – День заворачивания подарков. Модные банты, блестящие коробочки, стильные пакеты станут приятным дополнением к основному сюрпризу. Считается, что упаковывать подарки придумали предприимчивые американцы в начале прошлого века. "Ну уж нет!", – сказал бы Алексей Толстой, который намного раньше описал подарки в пакетах и цветных платках в "Детстве Никиты".Подарки подарками, но в предпраздничные дни важно подумать и о закусках. В этой связи предлагаем отмечать День бекона. В мире даже существует Объединенная церковь Бекона (United Church of Bacon), которая получила официальный статус и находится в Лас-Вегасе. Количество ее прихожан насчитывает 13 тысяч человек. Все они свято соблюдают "9 заповедей Бекона".Еще сегодня Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту и День новогодних обещаний. Именины у Дениса, Никиты, Сергея, Николая.Знаменательные датыВ этот день в 1922 году был образован СССР. 30 декабря считается официальной датой образования молодой страны, хотя правительство и союзные министерства были созданы только в июле 1923-го. Только представьте – Советский Союз занимал территорию площадью 22 400 000 квадратных километров (невероятные цифры!) и являлся самой большой страной на планете.В 1995 году в России в качестве одной из форм признания государством и обществом заслуг отличившихся граждан были установлены Почетные звания РФ. Речь идет о званиях Заслуженных и Народных. Кстати, Народными могут быть только артисты, художники, архитекторы и учителя.Кто родился в этот деньПервый английский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе, поэт и новеллист, литературный "папа" Маугли Джозеф Редьярд Киплинг родился в этот день в 1865 году. Родители назвали Редьярда, появившегося на свет в Бомбее, в честь английского озера, возле которого они познакомились. Кстати, писатель всю жизнь писал исключительно чернилами черного цвета.Российский актер театра и кино, кинорежиссер Кирилл Плетнев сегодня празднует свой 44-й день рождения. Кирилл сыграл более 94 ролей в кино и снял 12 фильмов. Он еще и отличный кулинар: любит готовить (а также есть) мясо, омлеты, пасту и салат из авокадо с крабом.А еще 30 декабря родились Народная артистка РФ Татьяна Надеждина, Заслуженная артистка РФ, исполнительница знаменитой "Ягоды-Малины" крымчанка Валентина Легкоступова, итальянский актер, комик, звезда фильма "Синьор Робинзон" Паоло Вилладжо.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 30 декабря

Что праздную в России и в мире в субботу, 30 декабря

00:00 30.12.2023
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДевушка с подарком
Девушка с подарком - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря – РИА Новости Крым. 30 декабря мир отмечает День заворачивания подарков, а в США празднуют еще и День бекона. Ровно 99 лет назад был образован СССР, а в 1995-ом установлены Почетные звания Российской Федерации. В этот день родились английский писатель Джозеф Редьярд Киплинг, российский актер театра и кино, кинорежиссер Кирилл Плетнев.

Что празднуют в мире

Сегодня важный день для тех, кто еще не успел запаковать и красиво оформить купленные новогодние презенты – День заворачивания подарков. Модные банты, блестящие коробочки, стильные пакеты станут приятным дополнением к основному сюрпризу. Считается, что упаковывать подарки придумали предприимчивые американцы в начале прошлого века. "Ну уж нет!", – сказал бы Алексей Толстой, который намного раньше описал подарки в пакетах и цветных платках в "Детстве Никиты".
Подарки подарками, но в предпраздничные дни важно подумать и о закусках. В этой связи предлагаем отмечать День бекона. В мире даже существует Объединенная церковь Бекона (United Church of Bacon), которая получила официальный статус и находится в Лас-Вегасе. Количество ее прихожан насчитывает 13 тысяч человек. Все они свято соблюдают "9 заповедей Бекона".
Еще сегодня Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту и День новогодних обещаний. Именины у Дениса, Никиты, Сергея, Николая.

Знаменательные даты

В этот день в 1922 году был образован СССР. 30 декабря считается официальной датой образования молодой страны, хотя правительство и союзные министерства были созданы только в июле 1923-го. Только представьте – Советский Союз занимал территорию площадью 22 400 000 квадратных километров (невероятные цифры!) и являлся самой большой страной на планете.
В 1995 году в России в качестве одной из форм признания государством и обществом заслуг отличившихся граждан были установлены Почетные звания РФ. Речь идет о званиях Заслуженных и Народных. Кстати, Народными могут быть только артисты, художники, архитекторы и учителя.
Кто родился в этот день
Первый английский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе, поэт и новеллист, литературный "папа" Маугли Джозеф Редьярд Киплинг родился в этот день в 1865 году. Родители назвали Редьярда, появившегося на свет в Бомбее, в честь английского озера, возле которого они познакомились. Кстати, писатель всю жизнь писал исключительно чернилами черного цвета.
Российский актер театра и кино, кинорежиссер Кирилл Плетнев сегодня празднует свой 44-й день рождения. Кирилл сыграл более 94 ролей в кино и снял 12 фильмов. Он еще и отличный кулинар: любит готовить (а также есть) мясо, омлеты, пасту и салат из авокадо с крабом.
А еще 30 декабря родились Народная артистка РФ Татьяна Надеждина, Заслуженная артистка РФ, исполнительница знаменитой "Ягоды-Малины" крымчанка Валентина Легкоступова, итальянский актер, комик, звезда фильма "Синьор Робинзон" Паоло Вилладжо.
 
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