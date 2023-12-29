https://crimea.ria.ru/20231229/chast-sevastopolya-ostanetsya-v-pyatnitsu-bez-sveta-1133883349.html

Часть Севастополя останется в пятницу без света

Часть Севастополя останется в пятницу без света - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Часть Севастополя останется в пятницу без света

Часть Севастополя останется в пятницу без электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T06:03

2023-12-29T06:03

2023-12-29T06:03

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

севастополь

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется в пятницу без электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Без электроэнергии в течение дня останутся:- Юхарина балка (ТСН "Сатурн-2", ТСН Чайка-89, ТСН "Ямал", ООО "ЭКС", СТ "Ветерок", СТ "Слип", СТ "Орбита", СТ "Жемчужина", СТ "Гранат", СТ "Троллейбусник-1", ТСН СТ "Дружба", СНТСН "Бриг", СТ "Строитель-3, СТ "Автомобилист", ТСН СТ "Малахит", СТ "Ока", СТ "Сосенки", СТ "Парус-2", СТ "Дружный-2", СТ "Мрия", СТ "Рассвет", ТСН "Рассвет-3", СТ "Корабел", СТ "Вулкан", СТ "Гидронавт", СТ "Кристалл-2");- ул. Фиолентовское шоссе (ТСН "Наука", ТСН "Бриз", СТ "Скалистый-89", ОК ДСК "Лукоморье-Сервис", ТСН "Гефест").Кроме того, в период с 09.00 до 17.00 на час-полтора будут отключать свет в связи с производством неотложных работ в сетях.Подачу электроснабжения приостановят в селе Передовое по адресам: ул. Нагорная, 28-а/1, 18-А, 4, 8, 14, 24-26, 30, 7, 47-49, 53, 759, пер. Нагорный, 22-а, 6-В, 2, 6-16, 22-24, 28-30, 19-а, 1-3, 13, 17-21, 35, 39, 759, ул. Приклубная, 6-А, 6-8, 12, 9-А, 15-Б, 9-17, ул. Можжевеловая, 4, 10, 14, 7-а, 1, пер. Тихий, 4, 1, ул. Морская, 6-10, ул. Пограничная, 16-18, ул. Деметринская, 10-А, 4, 10, 24, 30-32, 11-А, 1, 5, 9, 17-19, 23, ул. Богдана Хмельницкого, 20-Б, 1808-кад, 4, 14, 54-62, 41, 43, 45-А, 47-А, 65-А, 71-А, 77, ул. Терлецкого, 64-а, 48-64, 68-70, 19-а, 21, 31, 67, ТСН "Благодатный", 24, 28, 34, 38, 70, 107, 108, 126-128, 35-Б, 103Не будет света в СТ "Керамик" на участках 112, 8, 14, 17, 25, 117 и в поселке Кача на улицах Братьев Глинки, 82, 96, 1-А, 1, 17-19, 27, 41, 49, 53, 59, 93, Качинское шоссе, 102, 106-110, 114, 107, 111-113, Арцеулова, 6, 14, 30, 38,44, 58, 66, 72, 76-78, 3, 19, 29, 33-37, 55, 59, 67.Отключение электроэнергии пройдет также в поселке Любимовка: ул. Батарейная, 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, ул. Софьи Перовской, 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125-135, 139, 2311.Ряд садоводческих товариществ тоже будут некоторое время без света. Это касается СТ "Ветеран", 4-8, 16, 22, 56, 1, 9-11, 17, 27, 53, СТ "Лесная Поляна", 1, СТ "Топливник", 28, 44, 60, 79/59, ТСН "Слип", 18-20, 24, 28, 46, 122, 172, 210, 250, 209-б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12, СНТ "Рыбак-5", 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 218, 230, 2, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 20.Отключения пройдут в пер. Знойный, 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27, по ул. Майская, 16-А, 20, 28, 7-9, 27, ул. Апрельская, 18-А, 6, 24-26, 3, ул. Июньская, 20, 9, 21, ул. Августовская, 20, 24, 29-А, ул. Крестьянская, 2-А, 2, 3-5, ул. Железнякова, 4-12, 18, 1-, 1-Б, 1-7, ул. Народная, 4-10, 1-7, ул. П.Мирного, 8/18, 18/8, 16-30, 15-25, ул. Трудовая, 2-18, 5-9, 13, 17-19, ул. Трудовая, 11, 15, ул. Ленинградская, 24, ул. Большая Морская, 50, ул. Композитора Боголепова, 22-б, 22-а, 12, 20, 24, 36, 40, 44-46, 37-А, 35-37, ул. Геннадия Черкашина, 10-12, 24, 30-32, 36-42, 1106, 3-А, 3-5, 15, 87.Временное ограничение электроснабжения также коснется домов по следующим адресам: туп. Хвойный, 4-6, 5, ул. Григория Поженяна, 12-16, 22, 1, 17-19, 23-25, 31, ул. Эдуарда Асадова, 12, 20-28, 9, 21, ул. Камышовое шоссе, 642, 652, 684, 1258, 661, 669,пер. 1-ый Хвойный, 4-8, 12, 16-18, 3, пер. 2-й Хвойный, 2-А, 3, ул. Поэта Сельвинского, 4, 8, 16-22, 26, 19/2, 3, 7-9, 15, 21, ул. Петра Градова, 24, 30, 676, 1118, 21-А, 9, 13-19, 23, 27, 35, ул. Писателя Аверченко, 12-14, 32, 17-19, СНТ "Победа", 4, 8-16, 1074, 1312, 3-5, 11-13, 19, 1123, 806.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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