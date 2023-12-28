https://crimea.ria.ru/20231228/v-voronezhskoy-oblasti-obstrelyali-mashinu-direktora-ptitsefabriki-1133882723.html

В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики

В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики - РИА Новости Крым, 28.12.2023

В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T17:23

2023-12-28T17:23

2023-12-28T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.По предварительным данным, 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144, в селе Третьяки Борисоглебского района неизвестный произвел "не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя".Мотивы преступления устанавливаются.Агентство со ссылкой на представителя птицефабрики "Третьяковская", находящейся в селе "Третьяки, сообщает, что в четверг было совершено покушение на 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. По словам собеседника агентства, руководитель предприятия не пострадал.Накануне Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявлении в Воронежской области "единовременного повышения цен на куриные яйца". По данным ФАС, в участвовали четыре местных производителя, в том числе птицефабрика "Третьяковская". В октябре 2023 года компании "допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем", указали в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20231227/kurinye-yaytsa-v-rossii-esche-podorozhali-1133851192.html

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воронеж, воронежская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, общество