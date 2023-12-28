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В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики
В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T17:23
2023-12-28T17:23
воронеж
воронежская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.По предварительным данным, 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144, в селе Третьяки Борисоглебского района неизвестный произвел "не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя".Мотивы преступления устанавливаются.Агентство со ссылкой на представителя птицефабрики "Третьяковская", находящейся в селе "Третьяки, сообщает, что в четверг было совершено покушение на 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. По словам собеседника агентства, руководитель предприятия не пострадал.Накануне Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявлении в Воронежской области "единовременного повышения цен на куриные яйца". По данным ФАС, в участвовали четыре местных производителя, в том числе птицефабрика "Третьяковская". В октябре 2023 года компании "допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем", указали в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20231227/kurinye-yaytsa-v-rossii-esche-podorozhali-1133851192.html
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воронеж, воронежская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, общество
В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики

СК возбудил дело после покушения на убийство директора птицефабрики в Воронежской области

17:23 28.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела машины предпринимателя в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144, в селе Третьяки Борисоглебского района неизвестный произвел "не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя".
Мотивы преступления устанавливаются.
Агентство со ссылкой на представителя птицефабрики "Третьяковская", находящейся в селе "Третьяки, сообщает, что в четверг было совершено покушение на 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. По словам собеседника агентства, руководитель предприятия не пострадал.
Накануне Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявлении в Воронежской области "единовременного повышения цен на куриные яйца". По данным ФАС, в участвовали четыре местных производителя, в том числе птицефабрика "Третьяковская". В октябре 2023 года компании "допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем", указали в ведомстве.
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