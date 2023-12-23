Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 23 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231223/Kakoy-segodnya-prazdnik-23-dekabrya_-1117779254.html
Какой сегодня праздник: 23 декабря
Какой сегодня праздник: 23 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Какой сегодня праздник: 23 декабря
В этот день во всем мире отмечают День снежных ангелов, в России – День дальней авиации ВКС, в Литве сжигают старые пни и отмечают День Блукаса. В этот день в... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-23T00:00
2023-12-22T21:25
общество
новости
праздники и памятные даты
россия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121834324_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_d13f14b626c1431b3d3ffa7278bc4919.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День снежных ангелов, в России – День дальней авиации ВКС, в Литве сжигают старые пни и отмечают День Блукаса. В этот день в 1900 году состоялся первый в мире сеанс звуковой радиопередачи, в а 1947 в нашей стране 1 января объявили выходным днем. В этот день родились Народные артисты СССР Лев Дуров и Наталья Фатеева.Что празднуют в миреДень снежных ангелов – необычный и удивительный праздник, который отмечают любители сказок и волшебства. Считается, что снежные ангелы следят за тем, чтобы зимой, а особенно перед Новым годом, везде было много снега. Кстати, иногда эти товарищи забавляются и посылают на землю какой-то странный снег – красный со вкусом арбуза или даже разноцветный. Как-то такое приключилось в Колорадо, а в другой раз – на Камчатке. Правда, ученые все время находят этому скучные научные объяснения.В нашей стране сегодня отмечают День дальней авиации Воздушно-космических сил. Основу российской дальней авиации составляют самолеты Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Из этой троицы именно "девяносто пятые" и "сто шестидесятые" записали на свой счет наибольшее число рекордных показателей. Например, Ту-95 до сих пор самый быстрый в мире. И это при том, что свою службу этот бомбардировщик начал еще в 1956-м.Если вы хотите правильно проститься с прошлогодними заботами, поступайте как литовцы. Сегодня они сжигают старые пни, которые называют блукасами, в честь праздника, который тоже называют Блукас. Это день неоконченных забот и неисполненных желаний уходящего года, когда все старое и плохое следует оставить в прошлом и приготовиться к новому и хорошему.Также в эту субботу можно отметить Всемирный день сноубординга и День семейных традиций. Именины у Анны, Степана, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия.Знаменательные событияВ этот день в 1900 году канадско-американский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. Сигнал достиг расстояния 1,6 км! Но оказывается, в этом вопросе люди безнадежно отстали от бактерий, которые и раньше умели посылать друг другу радиосигналы. И это не шутка – ученые установили данный факт еще в 2009 году.Представьте, что 1 января вам нужно на работу. Не самое приятное ощущение. Хорошо, что день объявлен выходным. Соответствующий указ президиума Верховного Совета СССР была подписан 23 декабря 1947 года.Кто родилсяВ этот день в 1931 году родился Лев Дуров – актер театра и кино, Народный артист СССР, на счету которого более двухсот ролей. Наиболее известные ленты с участием Дурова: "Три мушкетера", "Человек с бульвара капуцинов", "Сирота казанская". Кроме того, артист занимался озвучкой мультфильмов и писал книги.А в 1934-ом на свет появилась советская и российская актриса Наталья Фатеева. В среде киношников она всегда считалась большой любительницей животных. Когда артистка появляется в Болшевском доме отдыха кинематографистов, персонал уже знает, что в свой номер она обязательно будет приводить несчастных животных и ухаживать за ними. Однажды в ее номере жили сразу шесть бездомных собак.Также 22 декабря родились император Всероссийский Александр I, художник-академист Карл Брюллов, русский писатель Вячеслав Куприянов и другие.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121834324_0:0:881:660_1920x0_80_0_0_740b3f2ff91706d488f5cf2ddeeb336e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, россия, ссср, в мире
Какой сегодня праздник: 23 декабря

Что празднуют в России и в мире в субботу, 23 декабря

00:00 23.12.2023
 
© 9883074-9883074/pixabayСнежный ангел
Снежный ангел
© 9883074-9883074/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День снежных ангелов, в России – День дальней авиации ВКС, в Литве сжигают старые пни и отмечают День Блукаса. В этот день в 1900 году состоялся первый в мире сеанс звуковой радиопередачи, в а 1947 в нашей стране 1 января объявили выходным днем. В этот день родились Народные артисты СССР Лев Дуров и Наталья Фатеева.

Что празднуют в мире

День снежных ангелов – необычный и удивительный праздник, который отмечают любители сказок и волшебства. Считается, что снежные ангелы следят за тем, чтобы зимой, а особенно перед Новым годом, везде было много снега. Кстати, иногда эти товарищи забавляются и посылают на землю какой-то странный снег – красный со вкусом арбуза или даже разноцветный. Как-то такое приключилось в Колорадо, а в другой раз – на Камчатке. Правда, ученые все время находят этому скучные научные объяснения.
В нашей стране сегодня отмечают День дальней авиации Воздушно-космических сил. Основу российской дальней авиации составляют самолеты Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Из этой троицы именно "девяносто пятые" и "сто шестидесятые" записали на свой счет наибольшее число рекордных показателей. Например, Ту-95 до сих пор самый быстрый в мире. И это при том, что свою службу этот бомбардировщик начал еще в 1956-м.
Если вы хотите правильно проститься с прошлогодними заботами, поступайте как литовцы. Сегодня они сжигают старые пни, которые называют блукасами, в честь праздника, который тоже называют Блукас. Это день неоконченных забот и неисполненных желаний уходящего года, когда все старое и плохое следует оставить в прошлом и приготовиться к новому и хорошему.
Также в эту субботу можно отметить Всемирный день сноубординга и День семейных традиций. Именины у Анны, Степана, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия.

Знаменательные события

В этот день в 1900 году канадско-американский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. Сигнал достиг расстояния 1,6 км! Но оказывается, в этом вопросе люди безнадежно отстали от бактерий, которые и раньше умели посылать друг другу радиосигналы. И это не шутка – ученые установили данный факт еще в 2009 году.
Представьте, что 1 января вам нужно на работу. Не самое приятное ощущение. Хорошо, что день объявлен выходным. Соответствующий указ президиума Верховного Совета СССР была подписан 23 декабря 1947 года.

Кто родился

В этот день в 1931 году родился Лев Дуров – актер театра и кино, Народный артист СССР, на счету которого более двухсот ролей. Наиболее известные ленты с участием Дурова: "Три мушкетера", "Человек с бульвара капуцинов", "Сирота казанская". Кроме того, артист занимался озвучкой мультфильмов и писал книги.
А в 1934-ом на свет появилась советская и российская актриса Наталья Фатеева. В среде киношников она всегда считалась большой любительницей животных. Когда артистка появляется в Болшевском доме отдыха кинематографистов, персонал уже знает, что в свой номер она обязательно будет приводить несчастных животных и ухаживать за ними. Однажды в ее номере жили сразу шесть бездомных собак.
Также 22 декабря родились император Всероссийский Александр I, художник-академист Карл Брюллов, русский писатель Вячеслав Куприянов и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыРоссияСССРВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
22:58Главное за день: 22 декабря
22:38Премьер Словакии оценил перспективы "возвращения" Крыма Украине
22:16Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять лет
21:52В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции
21:33Как рассчитывается оплата за больничный
21:11Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде
20:49Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе
20:29Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы
20:29Пять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дрона
20:11Где в Крыму открыли новые экологические маршруты
19:57В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине
19:39Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде
19:14США ввели "рыбные" санкции против России
18:57Из Крыма на Херсонщину поедут грузовые поезда
18:44Масочный режим введен в медучреждениях Кубани
18:29В Севастополе усиливается шторм – паром прекратил движение
18:02Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев
17:49Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион
Лента новостейМолния