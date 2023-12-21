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"Мастерская молодых талантов" прошла в рамках проекта "Таврида.АРТ"
"Мастерская молодых талантов" прошла в рамках проекта "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 21.12.2023
"Мастерская молодых талантов" прошла в рамках проекта "Таврида.АРТ"
Образовательная программа "Мастерская молодых талантов: время действовать" прошла в Академии творческих индустрий "Меганом" проекта "Таврида.АРТ", сообщает банк РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T13:06
2023-12-21T13:06
2023-12-21T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Образовательная программа "Мастерская молодых талантов: время действовать" прошла в Академии творческих индустрий "Меганом" проекта "Таврида.АРТ", сообщает банк РНКБ - генеральный партнер проекта.Слушатели совместно с экспертами разработали перспективные решения для стратегического развития арт-кластера "Таврида". В их числе создание метавселенной "Тавриды" — цифрового пространства для виртуального обучения и нетворкинга, а также выход "Тавриды" в регионы России и дружественные страны для популяризации российской культуры.В частности, специалисты РНКБ рассказали участникам программы о том, как изучать и понимать свою аудиторию, грамотно выстраивать коммуникацию с ней.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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таврида.арт, рнкб (пао), общество, культура, крым, новости, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Образовательная программа "Мастерская молодых талантов: время действовать" прошла в Академии творческих индустрий "Меганом" проекта "Таврида.АРТ", сообщает банк РНКБ - генеральный партнер проекта.
"Команды, принявшие участие в проекте, работали над решением актуальных проблем творческой молодежи в регионах и разрабатывали проекты по развитию арт-кластера "Таврида". Экспертами образовательной программы выступили специалисты РНКБ. Участие банка в поддержке арт-кластера проходит в рамках стратегических инициатив устойчивого развития РНКБ", - говорится в сообщении.
Слушатели совместно с экспертами разработали перспективные решения для стратегического развития арт-кластера "Таврида". В их числе создание метавселенной "Тавриды" — цифрового пространства для виртуального обучения и нетворкинга, а также выход "Тавриды" в регионы России и дружественные страны для популяризации российской культуры.
В частности, специалисты РНКБ рассказали участникам программы о том, как изучать и понимать свою аудиторию, грамотно выстраивать коммуникацию с ней.