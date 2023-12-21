https://crimea.ria.ru/20231221/masterskaya-molodykh-talantov-proshla-v-ramkakh-proekta-tavridaart-1133704605.html

"Мастерская молодых талантов" прошла в рамках проекта "Таврида.АРТ"

"Мастерская молодых талантов" прошла в рамках проекта "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 21.12.2023

"Мастерская молодых талантов" прошла в рамках проекта "Таврида.АРТ"

Образовательная программа "Мастерская молодых талантов: время действовать" прошла в Академии творческих индустрий "Меганом" проекта "Таврида.АРТ", сообщает банк РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T13:06

2023-12-21T13:06

2023-12-21T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Образовательная программа "Мастерская молодых талантов: время действовать" прошла в Академии творческих индустрий "Меганом" проекта "Таврида.АРТ", сообщает банк РНКБ - генеральный партнер проекта.Слушатели совместно с экспертами разработали перспективные решения для стратегического развития арт-кластера "Таврида". В их числе создание метавселенной "Тавриды" — цифрового пространства для виртуального обучения и нетворкинга, а также выход "Тавриды" в регионы России и дружественные страны для популяризации российской культуры.В частности, специалисты РНКБ рассказали участникам программы о том, как изучать и понимать свою аудиторию, грамотно выстраивать коммуникацию с ней.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида.арт, рнкб (пао), общество, культура, крым, новости, новости крыма