https://crimea.ria.ru/20231218/rnkb-vruchil-granty-na-million-rubley-prizeram-akseleratora-proektov-v-kfu-1133626244.html
РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ
РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ - РИА Новости Крым, 18.12.2023
РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ
В Крымском федеральном университете подвели итоги акселерационной программы по развитию инновационных молодежных стартапов "Ноосфера.РНКБ", сообщает банк. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T12:26
2023-12-18T12:26
2023-12-18T12:26
рнкб (пао)
кфу (крымский федеральный университет)
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете подвели итоги акселерационной программы по развитию инновационных молодежных стартапов "Ноосфера.РНКБ", сообщает банк.Три финалиста программы, чьи проекты жюри признало лучшими, получили гранты от РНКБ (входит в группу компаний ВТБ) на сумму 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на реализацию собственных идей.Акселератор в КФУ проходил с 8 ноября по 15 декабря при поддержке РНКБ. В программе приняли участие более 250 студентов, которые представили на рассмотрение жюри более 20 бизнес-проектов. В финал вышли 50 участников с десятью проектами.В соответствии с условиями программы студенты предлагали инновационные идеи по трем ключевым направлениям - социально-экологические стартап-проекты, инновационные банковские проекты для внутреннего и внешнего клиента, а также современные инженерные решения. В рамках проекта участники проходили обучение по основам функционирования предпринимательства, осваивали базовые принципы создания проектов, учились анализировать рынок и конкурентов, проводить оценку эффективности финансовых вложений и презентовать свои идеи.По словам и.о. ректора КФУ Владимира Курьянова, все участники акселератора будут максимально привлечены ко многим проектам, связанным с развитием университета."Мы учим студентов быть самостоятельными, и акселераторы такого рода помогают студентам раскрыть их творческий потенциал, помогают понять, где они могут быть сильны и успешны. Отдельные слова благодарности нашим уважаемым партнерам – банку РНКБ за то, что вы постоянно поддерживаете наших студентов", - сказал он.
https://crimea.ria.ru/20230901/rnkb-poluchil-okolo-1-tysyachi-zayavok-na-poluchenie-obrazovatelnogo-kredita-1131092582.html
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рнкб (пао), кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе
РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ
РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам проектов молодежных стартапов в КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете подвели итоги акселерационной программы по развитию инновационных молодежных стартапов "Ноосфера.РНКБ", сообщает банк.
Три финалиста программы, чьи проекты жюри признало лучшими, получили гранты от РНКБ (входит в группу компаний ВТБ) на сумму 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на реализацию собственных идей.
Акселератор в КФУ проходил с 8 ноября по 15 декабря при поддержке РНКБ. В программе приняли участие более 250 студентов, которые представили на рассмотрение жюри более 20 бизнес-проектов. В финал вышли 50 участников с десятью проектами.
В соответствии с условиями программы студенты предлагали инновационные идеи по трем ключевым направлениям - социально-экологические стартап-проекты, инновационные банковские проекты для внутреннего и внешнего клиента, а также современные инженерные решения. В рамках проекта участники проходили обучение по основам функционирования предпринимательства, осваивали базовые принципы создания проектов, учились анализировать рынок и конкурентов, проводить оценку эффективности финансовых вложений и презентовать свои идеи.
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Крымским федеральным университетом, студенты регулярно проходят у нас практику, устраиваются на работу и начинают свою карьеру. Наш банк ориентирован на поддержку национальных приоритетов страны, в числе которых – всестороннее развитие сферы образования и поддержка молодых специалистов. Уверен, что акселератор "Ноосфера.РНКБ" откроет новые возможности для студентов, а мы обязательно предложим для них новые проекты, где молодые люди смогут реализовать свежие идеи", - приводится в сообщении комментарий начальника Управления клиентских впечатлений РНКБ Егора Андреева.
По словам и.о. ректора КФУ Владимира Курьянова, все участники акселератора будут максимально привлечены ко многим проектам, связанным с развитием университета.
"Мы учим студентов быть самостоятельными, и акселераторы такого рода помогают студентам раскрыть их творческий потенциал, помогают понять, где они могут быть сильны и успешны. Отдельные слова благодарности нашим уважаемым партнерам – банку РНКБ за то, что вы постоянно поддерживаете наших студентов", - сказал он.