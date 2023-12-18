https://crimea.ria.ru/20231218/rnkb-vruchil-granty-na-million-rubley-prizeram-akseleratora-proektov-v-kfu-1133626244.html

РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ

РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ - РИА Новости Крым, 18.12.2023

РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ

В Крымском федеральном университете подвели итоги акселерационной программы по развитию инновационных молодежных стартапов "Ноосфера.РНКБ", сообщает банк. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T12:26

2023-12-18T12:26

2023-12-18T12:26

рнкб (пао)

кфу (крымский федеральный университет)

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете подвели итоги акселерационной программы по развитию инновационных молодежных стартапов "Ноосфера.РНКБ", сообщает банк.Три финалиста программы, чьи проекты жюри признало лучшими, получили гранты от РНКБ (входит в группу компаний ВТБ) на сумму 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на реализацию собственных идей.Акселератор в КФУ проходил с 8 ноября по 15 декабря при поддержке РНКБ. В программе приняли участие более 250 студентов, которые представили на рассмотрение жюри более 20 бизнес-проектов. В финал вышли 50 участников с десятью проектами.В соответствии с условиями программы студенты предлагали инновационные идеи по трем ключевым направлениям - социально-экологические стартап-проекты, инновационные банковские проекты для внутреннего и внешнего клиента, а также современные инженерные решения. В рамках проекта участники проходили обучение по основам функционирования предпринимательства, осваивали базовые принципы создания проектов, учились анализировать рынок и конкурентов, проводить оценку эффективности финансовых вложений и презентовать свои идеи.По словам и.о. ректора КФУ Владимира Курьянова, все участники акселератора будут максимально привлечены ко многим проектам, связанным с развитием университета."Мы учим студентов быть самостоятельными, и акселераторы такого рода помогают студентам раскрыть их творческий потенциал, помогают понять, где они могут быть сильны и успешны. Отдельные слова благодарности нашим уважаемым партнерам – банку РНКБ за то, что вы постоянно поддерживаете наших студентов", - сказал он.

https://crimea.ria.ru/20230901/rnkb-poluchil-okolo-1-tysyachi-zayavok-na-poluchenie-obrazovatelnogo-kredita-1131092582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе