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На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек
На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек - РИА Новости Крым, 15.12.2023
На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек
В Закарпатской области во время заседания Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал несколько гранат прямо в зале, пострадали 26 человек. Об этом РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T14:08
2023-12-15T14:08
2023-12-15T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Закарпатской области во время заседания Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал несколько гранат прямо в зале, пострадали 26 человек. Об этом сообщает областное управление Нацполиции Украины.Первоначально сообщалось об 11 пострадавших и гибели подрывника. Позже ведомство уточнило, что в результате происшествия ранения получили 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Сам подрывник пока жив, его пытаются реанимировать медики.На опубликованных в украинских Telegram-каналах видеокадрах с места происшествия видно, как во время дебатов стоящий возле входной двери мужчина достает из карманов несколько гранат, что-то выкривает, затем поочередно вырывает чеки из гранат и бросает их на пол, после чего происходят взрывы.На месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, происшествия, нацполиция украины, новости, общество
На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек
В Закарпатской области депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета – ранены 26 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Закарпатской области во время заседания Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал несколько гранат прямо в зале, пострадали 26 человек. Об этом сообщает областное управление Нацполиции Украины.
"В 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты", - говорится в сообщении.
Первоначально сообщалось об 11 пострадавших и гибели подрывника. Позже ведомство уточнило, что в результате происшествия ранения получили 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Сам подрывник пока жив, его пытаются реанимировать медики.
На опубликованных в украинских Telegram-каналах видеокадрах с места происшествия видно, как во время дебатов стоящий возле входной двери мужчина достает из карманов несколько гранат, что-то выкривает, затем поочередно вырывает чеки из гранат и бросает их на пол, после чего происходят взрывы.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.