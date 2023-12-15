https://crimea.ria.ru/20231215/na-zakarpate-deputat-vzorval-granaty-v-selsovete-raneny-26-chelovek-1133577117.html

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек - РИА Новости Крым, 15.12.2023

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек

В Закарпатской области во время заседания Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал несколько гранат прямо в зале, пострадали 26 человек. Об этом РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T14:08

2023-12-15T14:08

2023-12-15T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Закарпатской области во время заседания Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал несколько гранат прямо в зале, пострадали 26 человек. Об этом сообщает областное управление Нацполиции Украины.Первоначально сообщалось об 11 пострадавших и гибели подрывника. Позже ведомство уточнило, что в результате происшествия ранения получили 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Сам подрывник пока жив, его пытаются реанимировать медики.На опубликованных в украинских Telegram-каналах видеокадрах с места происшествия видно, как во время дебатов стоящий возле входной двери мужчина достает из карманов несколько гранат, что-то выкривает, затем поочередно вырывает чеки из гранат и бросает их на пол, после чего происходят взрывы.На месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, происшествия, нацполиция украины, новости, общество