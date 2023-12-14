https://crimea.ria.ru/20231214/putin-podderzhal-sozdanie-osoboy-ekonomicheskoy-zony-v-shebekino-1133552943.html

Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино

Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании особой экономической зоны на территории Шебекино Белгородской области, страдающего от обстрелов... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T16:03

2023-12-14T16:03

2023-12-14T16:03

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

сэз в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании особой экономической зоны на территории Шебекино Белгородской области, страдающего от обстрелов и террористических атак со стороны украинских боевиков. Об этом глава государства заявил в ходе "Прямой линии".Российскому лидеру поступило обращение от директора предприятия в Шебекино. Она попросила президента рассмотреть вопрос о создании в городском округе особой экономической зоны, чтобы сохранить рабочие места и восстановить производство, в том числе продуктов питания.ВСУ регулярно обстреливают из артиллерии и атакуют беспилотниками населенные пункты Белгородской области, в том числе город Шебекино и Шебекинский район. Кроме того, украинские ДРГ предприняли ряд попыток прорваться в регион.Так, 4 июня этого года украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. Бои завязались в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. По данным Минобороны РФ, диверсанты попытались переправиться через реку. По противнику нанесен артиллерийский удар, враг был рассеян и отошел.1 мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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