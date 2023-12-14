Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино
Путин поддержал создание особой экономической зоны в Шебекино Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании особой экономической зоны на территории Шебекино Белгородской области, страдающего от обстрелов и террористических атак со стороны украинских боевиков. Об этом глава государства заявил в ходе "Прямой линии".
Российскому лидеру поступило обращение от директора предприятия в Шебекино. Она попросила президента рассмотреть вопрос о создании в городском округе особой экономической зоны, чтобы сохранить рабочие места и восстановить производство, в том числе продуктов питания.
"Думаю, что условия особо экономической зоны в Шебекино, создание там такой зоны надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики", – сказал Путин.
ВСУ регулярно обстреливают из артиллерии и атакуют беспилотниками населенные пункты Белгородской области, в том числе город Шебекино и Шебекинский район. Кроме того, украинские ДРГ предприняли ряд попыток прорваться в регион.
Так, 4 июня этого года украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. Бои завязались в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. По данным Минобороны РФ, диверсанты попытались переправиться через реку. По противнику нанесен артиллерийский удар, враг был рассеян и отошел.
1 мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.