https://crimea.ria.ru/20231212/krymskiy-most-vo-vtornik-utrom-operativnye-dannye-1133475004.html
Крымский мост во вторник утром: оперативные данные
Крымский мост во вторник утром: оперативные данные - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Крымский мост во вторник утром: оперативные данные
Очередей на Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края во вторник утром нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T08:14
2023-12-12T08:14
2023-12-12T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Очередей на Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края во вторник утром нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проехать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231211/v-sevastopole-zapuskayut-parom-i-menyayut-raspisanie-katerov-1133472290.html
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост во вторник утром: оперативные данные
У Крымского моста во вторник утром нет очередей