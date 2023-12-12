https://crimea.ria.ru/20231212/krymskiy-most-vo-vtornik-utrom-operativnye-dannye-1133475004.html

Крымский мост во вторник утром: оперативные данные

Крымский мост во вторник утром: оперативные данные - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Крымский мост во вторник утром: оперативные данные

Очередей на Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края во вторник утром нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T08:14

2023-12-12T08:14

2023-12-12T08:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Очередей на Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края во вторник утром нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проехать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231211/v-sevastopole-zapuskayut-parom-i-menyayut-raspisanie-katerov-1133472290.html

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым