https://crimea.ria.ru/20231211/kak-gory-vstrechayut-i-provozhayut-cheloveka-1121615113.html

Как горы встречают и провожают человека

Как горы встречают и провожают человека - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Как горы встречают и провожают человека

В современном мире люди живут в бетонных коробках, ходят по асфальту, нет соприкосновения с природой, и многие это чувствуют. Раньше человек получал энергию от... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T07:56

2023-12-11T07:56

2023-12-11T07:56

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горы

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туризм

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. В современном мире люди живут в бетонных коробках, ходят по асфальту, нет соприкосновения с природой, и многие это чувствуют. Раньше человек получал энергию от общения с природой, а горы заряжают энергией, меняют человека, считает гид Надежда Свидовецкая.Прошли 20 км, устали, но возвращаешься – и полон энергии, мышцы, может, устали, но эмоционально ты восполнился, делится мнением эксперт."Качки" и "пляжники"Горы меняют человека, считает она. И это не только физическая нагрузка, здесь тренируется дух. "Я очень люблю свою профессию, потому что помогаю людям преодолеть их страхи – высоты, скал. Показываю, что нет ничего страшного, наоборот, здесь великолепно! И человек растет духовно, физически", – говорит Свидовецкая.Это совсем не то, что качать мышцы в спортзале, считает она. "Сколько раз видела – идут "качки" и плачут. Казалось бы, физически сильные люди. Но в горах работают другие группы мышц, о которых человек даже не подозревал! У меня бывают сложные походы, я видела, как здоровых парней подкашивало, но они преодолевали себя и шли дальше. И еще больше влюблялись в горы. Я практически не знаю людей, которые бы, пойдя один раз в горы, потом не вернулись. И приезжая в Крым, понимают: они уже не просто "пляжники", приехали, повалялись у моря, они поднялись, вкусили силу, мощь, энергию, которая идет от гор", – рассказывает Свидовецкая.Сел телефон, погас фонарикЕсть выражение "я болен горами и лечиться не собираюсь". Так говорят альпинисты, скалолазы, спелеологи. Но это люди с навыками. А можно просто гулять, тогда не надо супер-навыков, снаряжения. Можно самостоятельно, можно с гидом, одному или группой. Одному все же без подготовки нежелательно – можно куда-то зайти и не выйти, советует специалист.Надо отдавать отчет, куда идешь, говорит она. Горы – это повышенная зона опасности, там красивые виды, но 99% смертельных случаев в горах – это человеческая глупость и только 1% – природный фактор."В этот один процент входят лавины, селевые потоки, редко может быть несчастный подстреленный кабанчик, а все остальное – человеческая глупость. Люди замерзают в горах в октябре в плюс пять, а дети замерзают насмерть, у нас в горах памятники стоят", – говорит Надежда.Никто не отменял бдительность и рассудок. Нужно сразу узнавать, холодно ли будет, что брать, если дождь, хватит ли светового дня спуститься и т.д. Отдельная тема – гроза."У нас в горах много памятников, на которых написано: здесь молния убила человека. В горах молния совсем рядом, и нужно знать, что делать в таких случаях. Или туман. Или снег, под которым могут быть провалы в высоту человеческого роста", – предостерегает гид.Когда приходят к печкеОтдельная тема – что брать, в чем идти. Все понимают, что не в сланцах и не на каблуках. Хотя бывает, что "дамам не объяснили, как выглядят горы, и они решили, что просто грациозно пройдут по асфальтовой дорожке... Хорошо если каблуки сломаются, а не ноги", говорит эксперт.Но есть еще много нюансов. Головной убор – обязательно. Кепка, панама или шапка в зависимости от сезона. Если дети – обязательно надо брать с собой еду. Дети хотят есть примерно каждые два часа, а с голодным ребенком далеко не уйдешь. Обязательно нужна вода."Летом у нас люди в обморок падают, а в горы, как вы понимаете, скорая помощь быстро не доберется. Что происходит? Люди идут в гору, пока дошли – всю воду выпили, а скалы нагрелись. Если в воздухе +30, возле скал может быть +50-60. Это печка. И два часа вы в ней. Солнце, лучи, длинные рукава, чтобы не обгореть, осенью дождевик и теплая одежда, потому что перепады температур очень приличные, т.д. А если упал туман, и вам его надо переждать", – перечисляет Надежда.Город одиночестваПоходы в горы – это во всех смыслах возвращение к реальной жизни. В интернете, по телевизору "жизнь искусственная, это чьи-то картинки, чьи-то видео", говорит специалист."Это просто чужие образы. А когда идете своими ногами, слышите бесконечные запахи цветов, трав, видите проскакивающих оленей, зайцев, вдыхаете в себя высоты, открывающиеся над облаками, вы живете", – делится впечатлениями Надежда.Почему сейчас многие в мире постоянно в депрессии? Они не живут здесь и сейчас, они смотрят телевизор, живут в искусственной жизни и все время куда-то бегут, особенно в крупных городах, считает эксперт.Горы не покоряют, на них восходятВ горах человек не один, считает гид. "Птицы, животные рядом, ты их слышишь, видишь. Но помимо этого – сами горы. Они живые. Поэтому те, кто это знают, никогда не употребляют слово "покорил"… Горы нельзя покорить. Покоряют государства, страны, женские сердца, наконец. Люди никогда не покоряли горы, они восходили", – убеждена Свидовецкая.Те, кто покоряет горы, чаще всего не возвращаются, делится мнением Надежда. По ее мнению, горы не приемлют к себе такого отношения. "Спускаются вниз те, кто восходит на вершину. Гора вас позвала, пустила и, главное, выпустила. Горы – живые организмы, и, как ни странно бы это звучало, с ними нужно общаться. Как с цветами. Ведь все знают, что у одних цветы растут, а у других – что бы ни делали – никак. Так же и горы. Не всех горы принимают, не всех выпускают. Если человек относится уважительно – гора сама позовет. А если человек гордый, хочет покорить, ладно еще наши низенькие крымские… а если Эльбрус? Вон сколько людей оттуда не возвращается", – говорит Свидовецкая.В горах нужно вести себя уважительно, говорит она. "Нужно взять у гор разрешение взойти. Тогда для вас будет лучшая погода, лучшие проводники, вам попадутся на пути лучшие люди. Положите орешков, семечек или просто хлеба для обитателей гор. Чтобы они потом, прибежав или прилетев, были вам благодарны. Не мусорите. Ведь если вы приходите в гости к друзьям, вы же не будете вести себя так, чтобы они вас выгнали и больше не позвали. Так же и с существами, которые живут в горах. Придите к ним в гости с добрым сердцем, и они ответят вам тем же", – советует гид.Каждый день сопровождая людей в горы, Надежда наблюдала, какие люди поднимаются и как горы реагируют. Одна и та же гора, говорит она, одна и та же тропинка по-разному встречают. "Помню, запросили люди отвести их на место силы. Веду. Там обычно стоят очень интересные пирамидки из камней, а тут приходим – ничего. Звоню коллегам, спрашиваю, а мне отвечают: да, иногда бывает такое, приходят кабанчики и все раскидывают. Потому что люди решили прийти купить благодать, как в магазине, круто заселфиться и галочку поставить. И горы им ничего не дали. Даже видов – погода испортилась", – вспоминает гид.Просто общайтесь с горами, советует она. "Вас примут, покажут много чудесного и потом выведут. Как собаки и кошки чувствуют человека, так и природа понимает, с какими мыслями вы к ней идете. И тогда горы помогут вам", – подытожила Свидовецкая..

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https://crimea.ria.ru/20200725/Bezzabotnye-i-v-tapochkakh-kak-spastis-v-lesu-1118534489.html

https://crimea.ria.ru/20211211/kto-teryaetsya-v-krymu-gde-i-pochemu-1121691088.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, горы, туризм в крыму, туризм, природа