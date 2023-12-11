Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента

Знаменитости, умершие в 2023 году
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поправляет галстук во время пресс-конференции, посвященной 35-му саммиту "Большой восьмерки", который пройдет в 2009 году в Маддалене, на итальянском острове Сардиния, 4 декабря 2008 года в музее Терме ди Диоклезиано в Риме. Италия становится председателем "Большой восьмерки" в январе 2009 года. ФОТО AFP / АНДРЕАС СОЛАРО
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поправляет галстук во время пресс-конференции, посвященной 35-му саммиту "Большой восьмерки", который пройдет в 2009 году в Маддалене, на итальянском острове Сардиния, 4 декабря 2008 года в музее Терме ди Диоклезиано в Риме. Италия становится председателем "Большой восьмерки" в январе 2009 года. ФОТО AFP / АНДРЕАС СОЛАРО
Франко-испанский кутюрье Пако Рабанн использует восковые модели, чтобы продемонстрировать свой последний дизайн бумажных платьев из своей коллекции 1973 года, 22 января 1973 года в Париже, Франция. (AP Photo/Бернар Ферре)
Франко-испанский кутюрье Пако Рабанн использует восковые модели, чтобы продемонстрировать свой последний дизайн бумажных платьев из своей коллекции 1973 года, 22 января 1973 года в Париже, Франция. (AP Photo/Бернар Ферре)
Американская певица Тина Тернер после исполнения песни во время немецкого телешоу Wetten Dass...? ("Ставка...?") в Лейпциге, Германия, суббота, 13 ноября 2004 г. (AP Photo/Alexandra Winkler, Pool)
Американская певица Тина Тернер после исполнения песни во время немецкого телешоу Wetten Dass...? ("Ставка...?") в Лейпциге, Германия, суббота, 13 ноября 2004 г. (AP Photo/Alexandra Winkler, Pool)
Новоизбранный президент итальянской республики Джорджо Наполитано, бывший коммунист, покидает нижнюю палату палаты Италии после своей речи во время церемонии приведения к присяге в качестве 11-го президента Италии в Риме в понедельник, 15 мая 2006 г., открывая путь для формирования левоцентристского лидера Романо Проди. Наполитано был приведен к присяге во время совместного заседания парламента. Он первый бывший коммунист, ставший главой итальянского государства. (AP Photo/Антонио Каланни)
Новоизбранный президент итальянской республики Джорджо Наполитано, бывший коммунист, покидает нижнюю палату палаты Италии после своей речи во время церемонии приведения к присяге в качестве 11-го президента Италии в Риме в понедельник, 15 мая 2006 г., открывая путь для формирования левоцентристского лидера Романо Проди. Наполитано был приведен к присяге во время совместного заседания парламента. Он первый бывший коммунист, ставший главой итальянского государства. (AP Photo/Антонио Каланни)
На этой фотографии, сделанной во вторник, 17 февраля 2015 года, американский актер Мэттью Перри позирует для портрета в поддержку своей роли в предстоящем комедийном сериале канала CBS "Странная парочка" в Нью-Йорке. Премьера шоу состоялась в четверг, 19 февраля 2015 года, на канале CBS. (Фото Брайана Ача/Invision/AP)
На этой фотографии, сделанной во вторник, 17 февраля 2015 года, американский актер Мэттью Перри позирует для портрета в поддержку своей роли в предстоящем комедийном сериале канала CBS "Странная парочка" в Нью-Йорке. Премьера шоу состоялась в четверг, 19 февраля 2015 года, на канале CBS. (Фото Брайана Ача/Invision/AP)
Тони Беннетт выступает на мероприятии по сбору средств Национального комитета Демократической партии в театре "Аполло" в Нью-Йорке в среду, 24 апреля 2002 года. Сбор средств является началом общенациональной кампании по регистрации избирателей, проводимой партией. (AP Photo/Марк Леннихан)
Тони Беннетт выступает на мероприятии по сбору средств Национального комитета Демократической партии в театре "Аполло" в Нью-Йорке в среду, 24 апреля 2002 года. Сбор средств является началом общенациональной кампании по регистрации избирателей, проводимой партией. (AP Photo/Марк Леннихан)
Чешский писатель Милан Кундера смотрит на эту архивную фотографию, сделанную в 1963 году. Милан Кундера, чьи диссидентские сочинения в коммунистической Чехословакии превратили его в изгнанного сатирика тоталитаризма, умер в Париже в возрасте 94 лет, сообщили чешские СМИ 12 июля 2023 г. (Несвадба Франтишек/ЦТК через AP)
Чешский писатель Милан Кундера смотрит на эту архивную фотографию, сделанную в 1963 году. Милан Кундера, чьи диссидентские сочинения в коммунистической Чехословакии превратили его в изгнанного сатирика тоталитаризма, умер в Париже в возрасте 94 лет, сообщили чешские СМИ 12 июля 2023 г. (Несвадба Франтишек/ЦТК через AP)
Британская актриса и певица Джейн Биркин на съемках фильма "Дон Жуан" режиссера Роджера Вадима. 17 февраля 1973 года. (Фото AFP)
Британская актриса и певица Джейн Биркин на съемках фильма "Дон Жуан" режиссера Роджера Вадима. 17 февраля 1973 года. (Фото AFP)
Британский актер Майкл Гэмбон укрывается от дождя, прибывая на мировую премьеру фильма "Папина армия" в Лондоне 26 января 2016 года. (Фото ДЖАСТИНА ТАЛЛИСА/AFP)
Британский актер Майкл Гэмбон укрывается от дождя, прибывая на мировую премьеру фильма "Папина армия" в Лондоне 26 января 2016 года. (Фото ДЖАСТИНА ТАЛЛИСА/AFP)
На портрете, сделанном 14 января 1970 года в Париже, изображена американская актриса Ракель Уэлч. (Фото AFP)
На портрете, сделанном 14 января 1970 года в Париже, изображена американская актриса Ракель Уэлч. (Фото AFP)
Премьер-министр Китая Ли Кэцян во время пресс-конференции, состоявшейся по завершении ежегодного собрания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Доме народных собраний в Пекине, 15 марта 2017 года. (AP Photo/Марк Шифельбейн)
Премьер-министр Китая Ли Кэцян во время пресс-конференции, состоявшейся по завершении ежегодного собрания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Доме народных собраний в Пекине, 15 марта 2017 года. (AP Photo/Марк Шифельбейн)
Легендарный ведущий игрового шоу Боб Баркер в своем гостиничном номере во время интервью 23 октября 2000 года, в Кембридже, штат Массачусетс. (AP Photo/Майкл Дуайер)
Легендарный ведущий игрового шоу Боб Баркер в своем гостиничном номере во время интервью 23 октября 2000 года, в Кембридже, штат Массачусетс. (AP Photo/Майкл Дуайер)
Японский композитор Рюичи Сакамото выступает на "Собрании новых владельцев Nissan Leaf" в Токио 18 марта 2012 года. Музыкант, написавший музыку для голливудских фильмов, таких как "Последний император" и "Выживший", умер 28 марта 2023 года. (AP Photo/Itsuo Inouye, File)
Японский композитор Рюичи Сакамото выступает на "Собрании новых владельцев Nissan Leaf" в Токио 18 марта 2012 года. Музыкант, написавший музыку для голливудских фильмов, таких как "Последний император" и "Выживший", умер 28 марта 2023 года. (AP Photo/Itsuo Inouye, File)
Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер во время пресс-конференции после итогового коммюнике о выполнении Вьетнамских мирных соглашений, подписанного Киссинджером и главой делегации Северного Вьетнама Ле Дык Тхо 13 июня 1973 года в Париже. Переговоры, известные как Парижские мирные переговоры, представляли собой мирный договор, подписанный 27 января 1973 года в Париже с целью установления мира во Вьетнаме и прекращения войны во Вьетнаме. (Фото AFP)
Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер во время пресс-конференции после итогового коммюнике о выполнении Вьетнамских мирных соглашений, подписанного Киссинджером и главой делегации Северного Вьетнама Ле Дык Тхо 13 июня 1973 года в Париже. Переговоры, известные как Парижские мирные переговоры, представляли собой мирный договор, подписанный 27 января 1973 года в Париже с целью установления мира во Вьетнаме и прекращения войны во Вьетнаме. (Фото AFP)
Алан Аркин на премьере фильма "Убеждающий" на кинофестивале "Сандэнс" 2011 года в Парк-Сити, штат Юта, 25 января 2011 года. (AP Photo/Chris Pizzello)
Алан Аркин на премьере фильма "Убеждающий" на кинофестивале "Сандэнс" 2011 года в Парк-Сити, штат Юта, 25 января 2011 года. (AP Photo/Chris Pizzello)
Лиза Мария Пресли стоит рядом со своей детской кроваткой, выставленной вместе с другими сувенирами на новой выставке "Элвис глазами его дочери" в Грейсленде в Мемфисе, штат Теннеси, 31 января 2012 года. Единственный ребенок Элвиса Пресли скончался 12 января в больнице в возрасте 54 лет. (AP Photo/Lance Murphey, File)
Лиза Мария Пресли стоит рядом со своей детской кроваткой, выставленной вместе с другими сувенирами на новой выставке "Элвис глазами его дочери" в Грейсленде в Мемфисе, штат Теннеси, 31 января 2012 года. Единственный ребенок Элвиса Пресли скончался 12 января в больнице в возрасте 54 лет. (AP Photo/Lance Murphey, File)
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида позирует на съемках фильма "Императорская Венера" режиссера Жана Деланнуа в 1963 году. Луиджина Лоллобриджида, известная в народе как Джина, родилась в 1927 году в Субиако, Италия. Джина Лоллобриджида была названа "Самой красивой женщиной в мире" ("La donna pisch bella del mondo") после того, как снялась в фильме 1955 года, и стала воплощением прототипа итальянской красоты. (Фото AFP)
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида позирует на съемках фильма "Императорская Венера" режиссера Жана Деланнуа в 1963 году. Луиджина Лоллобриджида, известная в народе как Джина, родилась в 1927 году в Субиако, Италия. Джина Лоллобриджида была названа "Самой красивой женщиной в мире" ("La donna pisch bella del mondo") после того, как снялась в фильме 1955 года, и стала воплощением прототипа итальянской красоты. (Фото AFP)
На этой фотографии, сделанной 5 октября 2014 года, ирландская певица Шинейд О'Коннор выступает во время программы итальянского государственного телевидения RAI "Che Tempo che Fa" в Милане, Италия. 51-летняя О'Коннор объявила в пятницу, 26 октября 2018 года, что приняла ислам и сменила имя на Шухада Давитт. (AP Photo/Antonio Calanni, FILE)
На этой фотографии, сделанной 5 октября 2014 года, ирландская певица Шинейд О'Коннор выступает во время программы итальянского государственного телевидения RAI "Che Tempo che Fa" в Милане, Италия. 51-летняя О'Коннор объявила в пятницу, 26 октября 2018 года, что приняла ислам и сменила имя на Шухада Давитт. (AP Photo/Antonio Calanni, FILE)
Хуанита Кастро, сестра Фиделя Кастро, беседует с репортером, 27 октября 2009 года, в Майами. Хуанита Кастро, сестра-антикоммунистка кубинских правителей Фиделя и Рауля Кастро, умерла в Майами в возрасте 90 лет. Журналистка Мария Антоньета Коллинз, написавшая в 2009 году книгу Хуаниты Кастро "Фидель и Рауль" , Мои братья. Тайная история", — написала в Instagram, что она умерла в понедельник, 4 декабря 2023 года. (AP Photo/Alan Diaz, File)
Хуанита Кастро, сестра Фиделя Кастро, беседует с репортером, 27 октября 2009 года, в Майами. Хуанита Кастро, сестра-антикоммунистка кубинских правителей Фиделя и Рауля Кастро, умерла в Майами в возрасте 90 лет. Журналистка Мария Антоньета Коллинз, написавшая в 2009 году книгу Хуаниты Кастро "Фидель и Рауль" , Мои братья. Тайная история", — написала в Instagram, что она умерла в понедельник, 4 декабря 2023 года. (AP Photo/Alan Diaz, File)