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Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Фотоленты
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Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента
Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента
Выдающиеся деятели культуры и политики, умершие в 2023 году. Они оставили свой след в мировой истории. Мгновения из жизни - в нашей фотоленте. РИА Новости Крым, 11.12.2023
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фотоленты
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утраты
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Выдающиеся деятели культуры и политики, умершие в 2023 году. Они оставили свой след в мировой истории. Мгновения из жизни - в нашей фотоленте.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
фото, в мире, утраты, общество, культура, политика, россия
Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента

Знаменитости, умершие в 2023 году

21:24 11.12.2023
 
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Выдающиеся деятели культуры и политики, умершие в 2023 году. Они оставили свой след в мировой истории. Мгновения из жизни - в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Andreas Solaro

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поправляет галстук во время пресс-конференции, посвященной 35-му саммиту "Большой восьмерки", который пройдет в 2009 году в Маддалене, на итальянском острове Сардиния, 4 декабря 2008 года в музее Терме ди Диоклезиано в Риме. Италия становится председателем "Большой восьмерки" в январе 2009 года. ФОТО AFP / АНДРЕАС СОЛАРО

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поправляет галстук во время пресс-конференции, Италия
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Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поправляет галстук во время пресс-конференции, посвященной 35-му саммиту "Большой восьмерки", который пройдет в 2009 году в Маддалене, на итальянском острове Сардиния, 4 декабря 2008 года в музее Терме ди Диоклезиано в Риме. Италия становится председателем "Большой восьмерки" в январе 2009 года. ФОТО AFP / АНДРЕАС СОЛАРО

© AFP 2023 / Andreas Solaro
© AP Photo Bernard Ferret

Франко-испанский кутюрье Пако Рабанн использует восковые модели, чтобы продемонстрировать свой последний дизайн бумажных платьев из своей коллекции 1973 года, 22 января 1973 года в Париже, Франция. (AP Photo/Бернар Ферре)

Франко-испанский кутюрье Пако Рабанн использует восковые фигуры для демонстрации бумажных платьев в Париже, Франция
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Франко-испанский кутюрье Пако Рабанн использует восковые модели, чтобы продемонстрировать свой последний дизайн бумажных платьев из своей коллекции 1973 года, 22 января 1973 года в Париже, Франция. (AP Photo/Бернар Ферре)

© AP Photo Bernard Ferret
© AP Photo Alexandra Winkler/Pool

Американская певица Тина Тернер после исполнения песни во время немецкого телешоу Wetten Dass...? ("Ставка...?") в Лейпциге, Германия, суббота, 13 ноября 2004 г. (AP Photo/Alexandra Winkler, Pool)

Американская певица Тина Тернер после исполнения песни во время немецкого телешоу в Лейпциге, Германия
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Американская певица Тина Тернер после исполнения песни во время немецкого телешоу Wetten Dass...? ("Ставка...?") в Лейпциге, Германия, суббота, 13 ноября 2004 г. (AP Photo/Alexandra Winkler, Pool)

© AP Photo Alexandra Winkler/Pool
© AP Photo Antonio Calanni

Новоизбранный президент итальянской республики Джорджо Наполитано, бывший коммунист, покидает нижнюю палату палаты Италии после своей речи во время церемонии приведения к присяге в качестве 11-го президента Италии в Риме в понедельник, 15 мая 2006 г., открывая путь для формирования левоцентристского лидера Романо Проди. Наполитано был приведен к присяге во время совместного заседания парламента. Он первый бывший коммунист, ставший главой итальянского государства. (AP Photo/Антонио Каланни)

Новоизбранный президент Итальянской республики Джорджо Наполитано во время церемонии приведения к присяге в качестве 11-го президента Италии в Риме
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Новоизбранный президент итальянской республики Джорджо Наполитано, бывший коммунист, покидает нижнюю палату палаты Италии после своей речи во время церемонии приведения к присяге в качестве 11-го президента Италии в Риме в понедельник, 15 мая 2006 г., открывая путь для формирования левоцентристского лидера Романо Проди. Наполитано был приведен к присяге во время совместного заседания парламента. Он первый бывший коммунист, ставший главой итальянского государства. (AP Photo/Антонио Каланни)

© AP Photo Antonio Calanni
© AP Photo Brian Ach/Invision

На этой фотографии, сделанной во вторник, 17 февраля 2015 года, американский актер Мэттью Перри позирует для портрета в поддержку своей роли в предстоящем комедийном сериале канала CBS "Странная парочка" в Нью-Йорке. Премьера шоу состоялась в четверг, 19 февраля 2015 года, на канале CBS. (Фото Брайана Ача/Invision/AP)

Американский актер Мэтью Перри позирует для портрета в Нью-Йорке, США
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На этой фотографии, сделанной во вторник, 17 февраля 2015 года, американский актер Мэттью Перри позирует для портрета в поддержку своей роли в предстоящем комедийном сериале канала CBS "Странная парочка" в Нью-Йорке. Премьера шоу состоялась в четверг, 19 февраля 2015 года, на канале CBS. (Фото Брайана Ача/Invision/AP)

© AP Photo Brian Ach/Invision
© AP Photo Mark Lennihan

Тони Беннетт выступает на мероприятии по сбору средств Национального комитета Демократической партии в театре "Аполло" в Нью-Йорке в среду, 24 апреля 2002 года. Сбор средств является началом общенациональной кампании по регистрации избирателей, проводимой партией. (AP Photo/Марк Леннихан)

Тони Беннетт выступает на сборе средств Национального комитета Демократической партии в Нью-Йорке, США
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Тони Беннетт выступает на мероприятии по сбору средств Национального комитета Демократической партии в театре "Аполло" в Нью-Йорке в среду, 24 апреля 2002 года. Сбор средств является началом общенациональной кампании по регистрации избирателей, проводимой партией. (AP Photo/Марк Леннихан)

© AP Photo Mark Lennihan
© AP Photo Nesvadba Frantisek/CTK

Чешский писатель Милан Кундера смотрит на эту архивную фотографию, сделанную в 1963 году. Милан Кундера, чьи диссидентские сочинения в коммунистической Чехословакии превратили его в изгнанного сатирика тоталитаризма, умер в Париже в возрасте 94 лет, сообщили чешские СМИ 12 июля 2023 г. (Несвадба Франтишек/ЦТК через AP)

Писатель чешского происхождения Милан Кундера, Чехия
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Чешский писатель Милан Кундера смотрит на эту архивную фотографию, сделанную в 1963 году. Милан Кундера, чьи диссидентские сочинения в коммунистической Чехословакии превратили его в изгнанного сатирика тоталитаризма, умер в Париже в возрасте 94 лет, сообщили чешские СМИ 12 июля 2023 г. (Несвадба Франтишек/ЦТК через AP)

© AP Photo Nesvadba Frantisek/CTK
© РИА Новости . Ruslan Krivobok / Перейти в фотобанкИтальянский певец Тото Кутуньо выступает Государственном Кремлевском дворце.
Итальянский певец Тото Кутуньо выступает Государственном Кремлевском дворце
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Итальянский певец Тото Кутуньо выступает Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости . Ruslan Krivobok
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© AFP 2023

Британская актриса и певица Джейн Биркин на съемках фильма "Дон Жуан" режиссера Роджера Вадима. 17 февраля 1973 года. (Фото AFP)

Британская актриса и певица Джейн Биркин
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Британская актриса и певица Джейн Биркин на съемках фильма "Дон Жуан" режиссера Роджера Вадима. 17 февраля 1973 года. (Фото AFP)

© AFP 2023
© AFP 2023 / Justin Tallis

Британский актер Майкл Гэмбон укрывается от дождя, прибывая на мировую премьеру фильма "Папина армия" в Лондоне 26 января 2016 года. (Фото ДЖАСТИНА ТАЛЛИСА/AFP)

Британский актер Майкл Гэмбон на премьере фильма Папина армия в Лондон
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Британский актер Майкл Гэмбон укрывается от дождя, прибывая на мировую премьеру фильма "Папина армия" в Лондоне 26 января 2016 года. (Фото ДЖАСТИНА ТАЛЛИСА/AFP)

© AFP 2023 / Justin Tallis
© AFP 2023

На портрете, сделанном 14 января 1970 года в Париже, изображена американская актриса Ракель Уэлч. (Фото AFP)

Американская актриса Рэкел Уэлч
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На портрете, сделанном 14 января 1970 года в Париже, изображена американская актриса Ракель Уэлч. (Фото AFP)

© AFP 2023
© AP Photo Mark Schiefelbein

Премьер-министр Китая Ли Кэцян во время пресс-конференции, состоявшейся по завершении ежегодного собрания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Доме народных собраний в Пекине, 15 марта 2017 года. (AP Photo/Марк Шифельбейн)

Премьер-министр Китая Ли Кэцян на пресс-конференции в Пекине
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Премьер-министр Китая Ли Кэцян во время пресс-конференции, состоявшейся по завершении ежегодного собрания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Доме народных собраний в Пекине, 15 марта 2017 года. (AP Photo/Марк Шифельбейн)

© AP Photo Mark Schiefelbein
© AP Photo Michael Dwyer

Легендарный ведущий игрового шоу Боб Баркер в своем гостиничном номере во время интервью 23 октября 2000 года, в Кембридже, штат Массачусетс. (AP Photo/Майкл Дуайер)

Легендарный ведущий игрового шоу Боб Баркер
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Легендарный ведущий игрового шоу Боб Баркер в своем гостиничном номере во время интервью 23 октября 2000 года, в Кембридже, штат Массачусетс. (AP Photo/Майкл Дуайер)

© AP Photo Michael Dwyer
© AP Photo Itsuo Inouye

Японский композитор Рюичи Сакамото выступает на "Собрании новых владельцев Nissan Leaf" в Токио 18 марта 2012 года. Музыкант, написавший музыку для голливудских фильмов, таких как "Последний император" и "Выживший", умер 28 марта 2023 года. (AP Photo/Itsuo Inouye, File)

Японский композитор Рюичи Сакамото
14 из 21

Японский композитор Рюичи Сакамото выступает на "Собрании новых владельцев Nissan Leaf" в Токио 18 марта 2012 года. Музыкант, написавший музыку для голливудских фильмов, таких как "Последний император" и "Выживший", умер 28 марта 2023 года. (AP Photo/Itsuo Inouye, File)

© AP Photo Itsuo Inouye
© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала «GQ» «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera.
Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин перед началом церемонии вручения премий журнала GQ Люди года 2007 в фойе театра Et Cetera
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Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала «GQ» «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera.
© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova
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© AFP 2023

Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер во время пресс-конференции после итогового коммюнике о выполнении Вьетнамских мирных соглашений, подписанного Киссинджером и главой делегации Северного Вьетнама Ле Дык Тхо 13 июня 1973 года в Париже. Переговоры, известные как Парижские мирные переговоры, представляли собой мирный договор, подписанный 27 января 1973 года в Париже с целью установления мира во Вьетнаме и прекращения войны во Вьетнаме. (Фото AFP)

Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер во время пресс-конференции
16 из 21

Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер во время пресс-конференции после итогового коммюнике о выполнении Вьетнамских мирных соглашений, подписанного Киссинджером и главой делегации Северного Вьетнама Ле Дык Тхо 13 июня 1973 года в Париже. Переговоры, известные как Парижские мирные переговоры, представляли собой мирный договор, подписанный 27 января 1973 года в Париже с целью установления мира во Вьетнаме и прекращения войны во Вьетнаме. (Фото AFP)

© AFP 2023
© AP Photo Chris Pizzello

Алан Аркин на премьере фильма "Убеждающий" на кинофестивале "Сандэнс" 2011 года в Парк-Сити, штат Юта, 25 января 2011 года. (AP Photo/Chris Pizzello)

Алан Аркин на премьере фильма Убеждающий на кинофестивале Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
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Алан Аркин на премьере фильма "Убеждающий" на кинофестивале "Сандэнс" 2011 года в Парк-Сити, штат Юта, 25 января 2011 года. (AP Photo/Chris Pizzello)

© AP Photo Chris Pizzello
© AP Photo Lance Murphey

Лиза Мария Пресли стоит рядом со своей детской кроваткой, выставленной вместе с другими сувенирами на новой выставке "Элвис глазами его дочери" в Грейсленде в Мемфисе, штат Теннеси, 31 января 2012 года. Единственный ребенок Элвиса Пресли скончался 12 января в больнице в возрасте 54 лет. (AP Photo/Lance Murphey, File)

Лиза Мария Пресли стоит рядом со своей детской кроваткой на выставке Элвис глазами его дочери в Грейсленде в Мемфисе, штат Теннеси
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Лиза Мария Пресли стоит рядом со своей детской кроваткой, выставленной вместе с другими сувенирами на новой выставке "Элвис глазами его дочери" в Грейсленде в Мемфисе, штат Теннеси, 31 января 2012 года. Единственный ребенок Элвиса Пресли скончался 12 января в больнице в возрасте 54 лет. (AP Photo/Lance Murphey, File)

© AP Photo Lance Murphey
© AFP 2023

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида позирует на съемках фильма "Императорская Венера" режиссера Жана Деланнуа в 1963 году. Луиджина Лоллобриджида, известная в народе как Джина, родилась в 1927 году в Субиако, Италия. Джина Лоллобриджида была названа "Самой красивой женщиной в мире" ("La donna pisch bella del mondo") после того, как снялась в фильме 1955 года, и стала воплощением прототипа итальянской красоты. (Фото AFP)

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида позирует на съемках фильма Императорская Венера режиссера Жана Деланнуа в 1963 году
19 из 21

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида позирует на съемках фильма "Императорская Венера" режиссера Жана Деланнуа в 1963 году. Луиджина Лоллобриджида, известная в народе как Джина, родилась в 1927 году в Субиако, Италия. Джина Лоллобриджида была названа "Самой красивой женщиной в мире" ("La donna pisch bella del mondo") после того, как снялась в фильме 1955 года, и стала воплощением прототипа итальянской красоты. (Фото AFP)

© AFP 2023
© AP Photo Antonio Calanni

На этой фотографии, сделанной 5 октября 2014 года, ирландская певица Шинейд О'Коннор выступает во время программы итальянского государственного телевидения RAI "Che Tempo che Fa" в Милане, Италия. 51-летняя О'Коннор объявила в пятницу, 26 октября 2018 года, что приняла ислам и сменила имя на Шухада Давитт. (AP Photo/Antonio Calanni, FILE)

Певица Шинейд О'Коннор выступает во время программы итальянского государственного телевидения RAI Che Tempo che Fa в Милане, Италия
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На этой фотографии, сделанной 5 октября 2014 года, ирландская певица Шинейд О'Коннор выступает во время программы итальянского государственного телевидения RAI "Che Tempo che Fa" в Милане, Италия. 51-летняя О'Коннор объявила в пятницу, 26 октября 2018 года, что приняла ислам и сменила имя на Шухада Давитт. (AP Photo/Antonio Calanni, FILE)

© AP Photo Antonio Calanni
© AP Photo Alan Diaz

Хуанита Кастро, сестра Фиделя Кастро, беседует с репортером, 27 октября 2009 года, в Майами. Хуанита Кастро, сестра-антикоммунистка кубинских правителей Фиделя и Рауля Кастро, умерла в Майами в возрасте 90 лет. Журналистка Мария Антоньета Коллинз, написавшая в 2009 году книгу Хуаниты Кастро "Фидель и Рауль" , Мои братья. Тайная история", — написала в Instagram, что она умерла в понедельник, 4 декабря 2023 года. (AP Photo/Alan Diaz, File)

Хуанита Кастро, сестра Фиделя Кастро в Майами
21 из 21

Хуанита Кастро, сестра Фиделя Кастро, беседует с репортером, 27 октября 2009 года, в Майами. Хуанита Кастро, сестра-антикоммунистка кубинских правителей Фиделя и Рауля Кастро, умерла в Майами в возрасте 90 лет. Журналистка Мария Антоньета Коллинз, написавшая в 2009 году книгу Хуаниты Кастро "Фидель и Рауль" , Мои братья. Тайная история", — написала в Instagram, что она умерла в понедельник, 4 декабря 2023 года. (AP Photo/Alan Diaz, File)

© AP Photo Alan Diaz
 
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