https://crimea.ria.ru/20231211/izvestnye-lyudi-umershie-v-2023-godu-fotolenta-1133455114.html

Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента

Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента

Выдающиеся деятели культуры и политики, умершие в 2023 году. Они оставили свой след в мировой истории. Мгновения из жизни - в нашей фотоленте. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T21:24

2023-12-11T21:24

2023-12-11T21:24

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Выдающиеся деятели культуры и политики, умершие в 2023 году. Они оставили свой след в мировой истории. Мгновения из жизни - в нашей фотоленте.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, в мире, утраты, общество, культура, политика, россия