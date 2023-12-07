https://crimea.ria.ru/20231207/pokupay-i-ekonom-kak-sokratit-zatraty-na-pokupki-k-novomu-godu-1133321863.html

Покупай и экономь: как сократить затраты на покупки к Новому году

Покупай и экономь: как сократить затраты на покупки к Новому году - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Покупай и экономь: как сократить затраты на покупки к Новому году

Предновогодний период и праздничные каникулы – время волшебное, но часто весьма затратное. Ведь все население активно включается в гонку за подарками,... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T10:00

2023-12-07T10:00

2023-12-07T10:52

новый год

общество

экономика

подарки

кредит

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Предновогодний период и праздничные каникулы – время волшебное, но часто весьма затратное. Ведь все население активно включается в гонку за подарками, деликатесами к новогоднему столу, выбору нарядов и аксессуаров. Для того, чтобы не потерять голову и накопленные средства в период предпраздничной суеты, необходимо четко планировать свои расходы, а также пользоваться выгодными предложениями, скидками и акциями. Подробнее о том, как сэкономить на покупках к Новому году, расскажем в материале.Все по плануДля разумного распределения денежных средств лучше всего составить финансовый план. В него можно включить список покупок: праздничных украшений и новогодних аксессуаров, подарков, нарядов и в целом затрат на проведение праздника. Это могут быть расходы на билеты, праздничные шоу-программы, а также список продуктов для новогоднего стола.Можно оценить свой бюджет уже сейчас – насколько хватит финансов для подготовки к Новому году. Если растраты слишком большие, то можно уже сейчас начать откладывать и рассчитывать свой бюджет. Без составленного плана может быть очень сложно – придется покупать все спонтанно, возможно даже по завышенным ценам или из остатков товаров в магазинах. Сэкономить время, силы и деньги в таком случае точно не получится.Поэтому четкий расчет затрат, сделанный заранее, а также приобретение покупок не в период новогоднего ажиотажа поможет сохранить денежные ресурсы. Заранее следует позаботиться не только о подарках, но и о продуктах для новогоднего стола. В таком случае будет время на то, чтобы приобрести товары достойного качества по адекватным ценам.Контроль расходовЕсли уже получилось определиться, какую максимальную сумму можно потратить в период праздников, но отложенных денег не хватает, то можно воспользоваться запасными финансами. Например, оформить кредитную карту с длительным беспроцентным периодом.В таком случае не придется занимать деньги у друзей и родственников, ведь на Новый год у всех хватает трат, и необходимой суммы у близких может просто не оказаться в наличии. А брать деньги из отложенной суммы, со сберегательного счета или депозита – не самый лучший вариант.Поэтому самым простым и выгодным способом в данном случае может стать кредитная карта. Самое главное - изучить время окончания беспроцентного периода и не пропустить его. И сразу верно оценить свои силы. Кроме того, в льготный период важно не забывать вносить обязательные платежи.Скидки и акцииВ преддверии праздников магазины предлагают покупателям товары с ценами по акции. Не стоит упускать возможность сэкономить.Если нет времени отслеживать акции и скидки в офлайн-магазинах, то можно следить за выгодными предложениями на онлайн-платформах. Часто в интернет-магазинах можно найти товары гораздо дешевле, чем в стационарных магазинах и торговых центрах. Также не придется тратить деньги на проезд или бензин для автомобиля. В случае с маркетплейсами не придется тратиться даже на доставку – все привезут в ближайший к покупателю пункт выдачи.Существенно помогают сэкономить также купоны и промокоды. Иногда благодаря им можно получить бонусы, дополнительную скидку, бесплатную доставку и многое другое, в зависимости от конкретного продавца. Актуальные промокоды обычно размещаются на сайтах-агрегаторах, чтобы найти их в интернет-пространстве, можно просто ввести запрос об этом в поисковике.Также полезным будет отслеживать распродажи, например, традиционная "Черная пятница" или новогодние распродажи. Иногда скидки могут быть весьма существенные, важно ориентироваться на специальные ценники при выборе товаров. Таким образом можно вполовину урезать растраты на новогодние покупки. На маркетплейсах практикуется кратковременное снижение цен на определенные товары. Можно заранее добавить их в свою корзину, а как только станет понятно, что цена временно снизилась – совершить покупку.Кешбэк за покупкиДля экономии в период новогодних праздников также немаловажным инструментом может стать кешбэк – возврат части потраченной суммы. Как правило, он распространяется на максимально актуальные категории товаров для населения: аренда жилья в отелях; оплата счетов в кафе и ресторанов; покупка бензина и другого топлива на заправочных станциях и в профильных магазинах, а также приобретение товаров в магазинах и кафе при АЗС; расходы в супермаркетах и продуктовых магазинах, оплата на сайтах или в приложениях супермаркетов и профильных продуктовых магазинах.Обычно кешбэк начисляется в следующем после покупки месяце.

https://crimea.ria.ru/20231203/kakaya-iskusstvennaya-elka-luchshe--sovet-eksperta-1133241686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, общество, экономика, подарки, кредит