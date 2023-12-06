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Где в Севастополе открылась новая газовая заправка - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Где в Севастополе открылась новая газовая заправка
Где в Севастополе открылась новая газовая заправка - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Где в Севастополе открылась новая газовая заправка
В Севастополе введена в эксплуатацию газовая заправка на перекрестке улиц Горпищенко и Лабораторного шоссе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T21:48
2023-12-06T21:48
михаил развожаев
севастополь
газ
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе введена в эксплуатацию газовая заправка на перекрестке улиц Горпищенко и Лабораторного шоссе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, это поможет решить проблемы с очередями на единственной газозаправочной станции, которая до сих пор функционировала в городе.Кроме того, как сообщил губернатор, за сэкономленные в бюджете средства в Севастополе будет отремонтировано пять дорог общей протяженностью 1,13 км. Речь идет об улицах Сумская, Минная и Вологодская, а также о переулках Братский и Яблоневый. За эти средства будут отремонтированы еще переходно-скоростные полосы на перекрестке улицы Вакуленчука и Проспекта Октябрьской Революции и тротуары на Фиоленте.3 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении Севастополю субсидии в размере 34,2 млн рублей на развитие газозаправочной инфрастрктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеЧто происходит с бензином в Крыму
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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михаил развожаев, севастополь, газ, транспорт, новости
Где в Севастополе открылась новая газовая заправка

В Севастополе введена в эксплуатацию новая газовая заправка

21:48 06.12.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе введена в эксплуатацию газовая заправка на перекрестке улиц Горпищенко и Лабораторного шоссе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В текущем году введена в эксплуатацию газовая автозаправка на пересечении Горпищенко и Лабораторного шоссе. На заседании Правительства приняли решение о выделении инвестору субсидии в размере 36 млн рублей", – сказано в сообщении губернатора.

По словам Развожаева, это поможет решить проблемы с очередями на единственной газозаправочной станции, которая до сих пор функционировала в городе.

"Это вторая заправка, на которой можно будет заправлять транспорт, в том числе и общественный, метаном, написал он. Для нас это отличная новость, так как с одной заправкой периодически возникали проблемы".

Кроме того, как сообщил губернатор, за сэкономленные в бюджете средства в Севастополе будет отремонтировано пять дорог общей протяженностью 1,13 км. Речь идет об улицах Сумская, Минная и Вологодская, а также о переулках Братский и Яблоневый. За эти средства будут отремонтированы еще переходно-скоростные полосы на перекрестке улицы Вакуленчука и Проспекта Октябрьской Революции и тротуары на Фиоленте.
3 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении Севастополю субсидии в размере 34,2 млн рублей на развитие газозаправочной инфрастрктуры.
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