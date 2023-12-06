https://crimea.ria.ru/20231206/gde-v-sevastopole-otkrylas-novaya-gazovaya-zapravka-1133354050.html

Где в Севастополе открылась новая газовая заправка

Где в Севастополе открылась новая газовая заправка - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Где в Севастополе открылась новая газовая заправка

В Севастополе введена в эксплуатацию газовая заправка на перекрестке улиц Горпищенко и Лабораторного шоссе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T21:48

2023-12-06T21:48

2023-12-06T21:48

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе введена в эксплуатацию газовая заправка на перекрестке улиц Горпищенко и Лабораторного шоссе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, это поможет решить проблемы с очередями на единственной газозаправочной станции, которая до сих пор функционировала в городе.Кроме того, как сообщил губернатор, за сэкономленные в бюджете средства в Севастополе будет отремонтировано пять дорог общей протяженностью 1,13 км. Речь идет об улицах Сумская, Минная и Вологодская, а также о переулках Братский и Яблоневый. За эти средства будут отремонтированы еще переходно-скоростные полосы на перекрестке улицы Вакуленчука и Проспекта Октябрьской Революции и тротуары на Фиоленте.3 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении Севастополю субсидии в размере 34,2 млн рублей на развитие газозаправочной инфрастрктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеЧто происходит с бензином в Крыму

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, газ, транспорт, новости