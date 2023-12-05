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Какой сегодня праздник: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Какой сегодня праздник: 5 декабря
Какой сегодня праздник: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Какой сегодня праздник: 5 декабря
Сегодня во всем мире отмечается День почв и День ниндзя, россияне празднуют День волонтера. В этот день в 1941 году советские войска перешли в контрнаступление... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T00:00
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праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечается День почв и День ниндзя, россияне празднуют День волонтера. В этот день в 1941 году советские войска перешли в контрнаступление под Москвой, ровно 66 лет назад в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин". Родились в этот день режиссер-мультипликатор Уолт Дисней, российская актриса Нина Русланова, французская певица Патрисия Каас.Что празднуют в миреВ 2017 году президент РФ подписал указ, которым установил новую праздничную дату – День добровольцев или День волонтеров. И не зря, поскольку в нашей стране волонтерской работой занимаются более 14 миллионов человек. Кстати, 60% из них - женщины."Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО&gt;&gt;Посылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктов&gt;&gt;В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети&gt;&gt;Черноземы, поздзолистые и торфяники все вместе регулируют состав земной атмосферы. Но чтобы на поле образовалось 20 см почвы, нужно подождать несколько тысяч лет. Все это мы рассказываем специально, чтобы вы осознали важность почвенных ресурсов планеты. Поскольку именно это имели в виду члены Международного союза почвенных наук, когда в 2002 году инициировали соответствующий праздник – Всемирный день почв.Что имели в виду инициаторы Дня ниндзя, мы не знаем, но в итоге мир получил еще один забавный праздник. Лучше всего его отмечать в Японском музее Ига ниндзя ясики, который стоит прямехонько в центре префектуры Миэ. Здесь вам расскажут об истории воинов ночи и покажут всякие мидзугумо и мидзукаки. Ну, или просто посмотрите "Черепашек-ниндзя".Еще сегодня Самый несносный день в году, День поющих звезд, День синих джинс и Вечер подарков. Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана, Павла.Знаменательные события5 декабря в стране отмечают День воинской славы, который приурочен к началу контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. В итоге боя советские войска разбили 38 немецких дивизий и освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров. Значимость такого события переоценить трудно, учитывая тот факт, что в критические моменты от передовых позиций гитлеровцев до Москвы оставалось не больше 20 км.А в 1957 в Ленинграде был спущен на воду атомный ледокол "Ленин" – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. "Ленин" был призван по кратчайшему пути соединить запад и восток государства. Кстати, общая длина сварных швов ледокола превышает шесть тысяч километров – примерно две трети пути от Москвы до Владивостока.Кто родился в этот деньУолт Дисней боялся мышей, но придумал самого знаменитого мышонка всех времен и народов. Сначала хотел назвать его Мортимер, но имя забраковала жена Уолта, и мышонка назвали Микки. А еще Уолт сделал первый звуковой и музыкальный мультфильмы и стал оскароносцем-рекордсменом. На его счету 59 номинаций на престижную премию и 26 наград. Пока этот рекорд никто не побил. Родился выдающийся мультипликатор ровно 122 года назад.В 1945 году родилась Народная артистка РФ Нина Русланова. На самом деле точной даты ее рождения никто не знает: двухмесячную девочку нашли на улице города Богодухова и определили в детский дом. Позже она сама выбрала день рождения – 5 декабря, поскольку дата совпадала с Днем Конституции, а по праздникам в детдоме вкусно кормили.Французская певица и актриса Патрисия Каас сегодня отмечает свой День рождения в 57-й раз. "Даже ради самой большой на свете любви я не перестану петь", – сказала как-то Патрисия. А еще она снимается в кино и увлекается рисованием. Она сама придумала дизайн своей квартиры, оформив ее в черно-белых тонах.Также 5 декабря родились русский публицист, поэт-лирик Федор Тютчев, русский поэт и мемуарист Афанасий Фет, испанский певец Хосе Каррерас, российская телеведущая Елена Летучая.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 5 декабря

Что празднуют в России и в мире во вторник, 5 декабря

00:00 05.12.2023
 
© Из архива волонтера Ирины РезуникВолонтеры в зоне СВО
Волонтеры в зоне СВО
© Из архива волонтера Ирины Резуник
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечается День почв и День ниндзя, россияне празднуют День волонтера. В этот день в 1941 году советские войска перешли в контрнаступление под Москвой, ровно 66 лет назад в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин". Родились в этот день режиссер-мультипликатор Уолт Дисней, российская актриса Нина Русланова, французская певица Патрисия Каас.

Что празднуют в мире

В 2017 году президент РФ подписал указ, которым установил новую праздничную дату – День добровольцев или День волонтеров. И не зря, поскольку в нашей стране волонтерской работой занимаются более 14 миллионов человек. Кстати, 60% из них - женщины.
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Черноземы, поздзолистые и торфяники все вместе регулируют состав земной атмосферы. Но чтобы на поле образовалось 20 см почвы, нужно подождать несколько тысяч лет. Все это мы рассказываем специально, чтобы вы осознали важность почвенных ресурсов планеты. Поскольку именно это имели в виду члены Международного союза почвенных наук, когда в 2002 году инициировали соответствующий праздник – Всемирный день почв.
Что имели в виду инициаторы Дня ниндзя, мы не знаем, но в итоге мир получил еще один забавный праздник. Лучше всего его отмечать в Японском музее Ига ниндзя ясики, который стоит прямехонько в центре префектуры Миэ. Здесь вам расскажут об истории воинов ночи и покажут всякие мидзугумо и мидзукаки. Ну, или просто посмотрите "Черепашек-ниндзя".
Еще сегодня Самый несносный день в году, День поющих звезд, День синих джинс и Вечер подарков. Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана, Павла.

Знаменательные события

5 декабря в стране отмечают День воинской славы, который приурочен к началу контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. В итоге боя советские войска разбили 38 немецких дивизий и освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров. Значимость такого события переоценить трудно, учитывая тот факт, что в критические моменты от передовых позиций гитлеровцев до Москвы оставалось не больше 20 км.
А в 1957 в Ленинграде был спущен на воду атомный ледокол "Ленин" – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. "Ленин" был призван по кратчайшему пути соединить запад и восток государства. Кстати, общая длина сварных швов ледокола превышает шесть тысяч километров – примерно две трети пути от Москвы до Владивостока.

Кто родился в этот день

Уолт Дисней боялся мышей, но придумал самого знаменитого мышонка всех времен и народов. Сначала хотел назвать его Мортимер, но имя забраковала жена Уолта, и мышонка назвали Микки. А еще Уолт сделал первый звуковой и музыкальный мультфильмы и стал оскароносцем-рекордсменом. На его счету 59 номинаций на престижную премию и 26 наград. Пока этот рекорд никто не побил. Родился выдающийся мультипликатор ровно 122 года назад.
В 1945 году родилась Народная артистка РФ Нина Русланова. На самом деле точной даты ее рождения никто не знает: двухмесячную девочку нашли на улице города Богодухова и определили в детский дом. Позже она сама выбрала день рождения – 5 декабря, поскольку дата совпадала с Днем Конституции, а по праздникам в детдоме вкусно кормили.
Французская певица и актриса Патрисия Каас сегодня отмечает свой День рождения в 57-й раз. "Даже ради самой большой на свете любви я не перестану петь", – сказала как-то Патрисия. А еще она снимается в кино и увлекается рисованием. Она сама придумала дизайн своей квартиры, оформив ее в черно-белых тонах.
Также 5 декабря родились русский публицист, поэт-лирик Федор Тютчев, русский поэт и мемуарист Афанасий Фет, испанский певец Хосе Каррерас, российская телеведущая Елена Летучая.
 
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