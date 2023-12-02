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В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку
В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку
Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась... РИА Новости Крым, 02.12.2023
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2023-12-02T13:33
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
общество
новости крыма
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась 89-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что инцидент произошел в ноябре во дворе многоквартирного дома по улице Генерала Острякова.Согласно опубликованной информации, придомовая территория находится в ненадлежащем состоянии более десяти лет. Во время дождей под водой скрываются глубокие ямы, что и стало причиной падения пожилого человека.Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву дано поручение провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Это дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что в Симферополе участковые спасли женщину пенсионного возраста, у которой случился инсульт. Она находилась в квартире, запертой изнутри. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником и смогли попасть в квартиру через открытый балкон.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, новости крыма, александр бастрыкин, владимир терентьев
В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку

89-летняя женщина сломала ребра во дворе дома в Севастополе– СК РФ поручил начать проверку

13:31 02.12.2023 (обновлено: 13:33 02.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась 89-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре во дворе многоквартирного дома по улице Генерала Острякова.
"В СМИ сообщается о травмировании в ноябре текущего года 89-летней жительницы города Севастополя, получившей в результате падения перелом ребер. Отмечается, что это произошло в результате ненадлежащего содержания дорог во дворе многоквартирного дома по улице Генерала Острякова", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Согласно опубликованной информации, придомовая территория находится в ненадлежащем состоянии более десяти лет. Во время дождей под водой скрываются глубокие ямы, что и стало причиной падения пожилого человека.
Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву дано поручение провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Это дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в Симферополе участковые спасли женщину пенсионного возраста, у которой случился инсульт. Она находилась в квартире, запертой изнутри. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником и смогли попасть в квартиру через открытый балкон.
 
СевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОбществоНовости КрымаАлександр БастрыкинВладимир Терентьев
 
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