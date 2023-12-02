https://crimea.ria.ru/20231202/v-sevastopole-pensionerka-slomala-rebra-vo-dvore---sk-nachal-proverku-1133261053.html

В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку

В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 02.12.2023

В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку

Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T13:31

2023-12-02T13:31

2023-12-02T13:33

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

общество

новости крыма

александр бастрыкин

владимир терентьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась 89-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что инцидент произошел в ноябре во дворе многоквартирного дома по улице Генерала Острякова.Согласно опубликованной информации, придомовая территория находится в ненадлежащем состоянии более десяти лет. Во время дождей под водой скрываются глубокие ямы, что и стало причиной падения пожилого человека.Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву дано поручение провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Это дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что в Симферополе участковые спасли женщину пенсионного возраста, у которой случился инсульт. Она находилась в квартире, запертой изнутри. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником и смогли попасть в квартиру через открытый балкон.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, новости крыма, александр бастрыкин, владимир терентьев