https://crimea.ria.ru/20231202/v-sevastopole-pensionerka-slomala-rebra-vo-dvore---sk-nachal-proverku-1133261053.html
В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку
В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку
Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T13:31
2023-12-02T13:31
2023-12-02T13:33
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
общество
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александр бастрыкин
владимир терентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась 89-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что инцидент произошел в ноябре во дворе многоквартирного дома по улице Генерала Острякова.Согласно опубликованной информации, придомовая территория находится в ненадлежащем состоянии более десяти лет. Во время дождей под водой скрываются глубокие ямы, что и стало причиной падения пожилого человека.Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву дано поручение провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Это дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что в Симферополе участковые спасли женщину пенсионного возраста, у которой случился инсульт. Она находилась в квартире, запертой изнутри. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником и смогли попасть в квартиру через открытый балкон.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, новости крыма, александр бастрыкин, владимир терентьев
В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку
89-летняя женщина сломала ребра во дворе дома в Севастополе– СК РФ поручил начать проверку
13:31 02.12.2023 (обновлено: 13:33 02.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет России поручил провести проверку после трагического случая в Севастополе, где во дворе из-за глубоких ям в асфальте травмировалась 89-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре во дворе многоквартирного дома по улице Генерала Острякова.
"В СМИ сообщается о травмировании в ноябре текущего года 89-летней жительницы города Севастополя, получившей в результате падения перелом ребер. Отмечается, что это произошло в результате ненадлежащего содержания дорог во дворе многоквартирного дома по улице Генерала Острякова", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Согласно опубликованной информации, придомовая территория находится в ненадлежащем состоянии более десяти лет. Во время дождей под водой скрываются глубокие ямы, что и стало причиной падения пожилого человека.
Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву дано поручение провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Это дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в Симферополе участковые спасли женщину пенсионного возраста
, у которой случился инсульт. Она находилась в квартире, запертой изнутри. Сотрудники полиции запросили спецтехнику с подъемником и смогли попасть в квартиру через открытый балкон.