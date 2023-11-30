https://crimea.ria.ru/20231130/kogda-proydet-pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-putina--kreml-1133210998.html

Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль

Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль

"Прямая линия" президента России Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся в объединенном формате 14 декабря. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T12:19

2023-11-30T12:19

2023-11-30T12:22

владимир путин (политик)

россия

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прямая линия с президентом

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. "Прямая линия" президента России Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся в объединенном формате 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также уточнил, что сбор вопросов стартует 1 декабря. Их можно будет отправить по СМС, оставить на сайте или задать по телефону. Направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте "Москва - Путину", а также с помощью других обозначенных на сайте способов, в том числе через мобильное приложение для платформы "Андроид".В мероприятии примут участие российские региональные и федеральные журналисты, сотрудники аккредитованных иностранных СМИ.По словам представителя Кремля, фиксированного хронометража мероприятия нет, но обычно оно продолжается долго."Прямая линия" с Владимиром Путиным – ежегодное мероприятие, в ходе которого президент России отвечает на вопросы граждан. Во время "Прямой линии" любой гражданин имеет возможность обратиться к главе государства с вопросом или проблемой.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, прямая линия с президентом, общество, дмитрий песков, новости