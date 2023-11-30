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Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль
Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль
"Прямая линия" президента России Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся в объединенном формате 14 декабря. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T12:19
2023-11-30T12:22
владимир путин (политик)
россия
политика
прямая линия с президентом
общество
дмитрий песков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. "Прямая линия" президента России Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся в объединенном формате 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также уточнил, что сбор вопросов стартует 1 декабря. Их можно будет отправить по СМС, оставить на сайте или задать по телефону. Направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте "Москва - Путину", а также с помощью других обозначенных на сайте способов, в том числе через мобильное приложение для платформы "Андроид".В мероприятии примут участие российские региональные и федеральные журналисты, сотрудники аккредитованных иностранных СМИ.По словам представителя Кремля, фиксированного хронометража мероприятия нет, но обычно оно продолжается долго."Прямая линия" с Владимиром Путиным – ежегодное мероприятие, в ходе которого президент России отвечает на вопросы граждан. Во время "Прямой линии" любой гражданин имеет возможность обратиться к главе государства с вопросом или проблемой.
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владимир путин (политик), россия, политика, прямая линия с президентом, общество, дмитрий песков, новости
Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль

Песков: "Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря

12:19 30.11.2023 (обновлено: 12:22 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. "Прямая линия" президента России Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся в объединенном формате 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"14 декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также уточнил, что сбор вопросов стартует 1 декабря. Их можно будет отправить по СМС, оставить на сайте или задать по телефону. Направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте "Москва - Путину", а также с помощью других обозначенных на сайте способов, в том числе через мобильное приложение для платформы "Андроид".
В мероприятии примут участие российские региональные и федеральные журналисты, сотрудники аккредитованных иностранных СМИ.
По словам представителя Кремля, фиксированного хронометража мероприятия нет, но обычно оно продолжается долго.
"Прямая линия" с Владимиром Путиным – ежегодное мероприятие, в ходе которого президент России отвечает на вопросы граждан. Во время "Прямой линии" любой гражданин имеет возможность обратиться к главе государства с вопросом или проблемой.
 
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаПрямая линия с президентомОбществоДмитрий ПесковНовости
 
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