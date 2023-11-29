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Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении

Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении

Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T11:15

2023-11-29T11:15

2023-11-29T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании Госсовета РК в среду.Согласно документу, доходная часть бюджета на следующий год составляет 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.На социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться.На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку крымчан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.Средства бюджета республики на медицину увеличены на 2,1 млрд рублей и составили 24,4 млрд рублей.На реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов законопроектом прогнозируется выделение 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуКуда направят бюджетные деньги в 2024 году – Мишустин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский бюджет, экономика, новости крыма