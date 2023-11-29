https://crimea.ria.ru/20231129/proekt-trekhletnego-byudzheta-kryma-prinyat-v-pervom-chtenii-1133169054.html
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:15
2023-11-29T11:15
2023-11-29T11:15
крым
крымский бюджет
экономика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании Госсовета РК в среду.Согласно документу, доходная часть бюджета на следующий год составляет 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.На социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться.На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку крымчан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.Средства бюджета республики на медицину увеличены на 2,1 млрд рублей и составили 24,4 млрд рублей.На реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов законопроектом прогнозируется выделение 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуКуда направят бюджетные деньги в 2024 году – Мишустин
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f45b9c83ef0e4620da3ff094cfd9fd35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский бюджет, экономика, новости крыма
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете на ближайшие три года
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании Госсовета РК в среду.
Согласно документу, доходная часть бюджета на следующий год составляет 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.
На социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться.
На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку крымчан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.
Средства бюджета республики на медицину увеличены на 2,1 млрд рублей и составили 24,4 млрд рублей.
На реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов законопроектом прогнозируется выделение 183,7 млрд рублей
на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год.
Читайте также на РИА Новости Крым: