Рейтинг@Mail.ru
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231129/proekt-trekhletnego-byudzheta-kryma-prinyat-v-pervom-chtenii-1133169054.html
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:15
2023-11-29T11:15
крым
крымский бюджет
экономика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании Госсовета РК в среду.Согласно документу, доходная часть бюджета на следующий год составляет 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.На социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться.На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку крымчан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.Средства бюджета республики на медицину увеличены на 2,1 млрд рублей и составили 24,4 млрд рублей.На реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов законопроектом прогнозируется выделение 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуКуда направят бюджетные деньги в 2024 году – Мишустин
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f45b9c83ef0e4620da3ff094cfd9fd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский бюджет, экономика, новости крыма
Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении

Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете на ближайшие три года

11:15 29.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма утвердил в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято на пленарном заседании Госсовета РК в среду.
Согласно документу, доходная часть бюджета на следующий год составляет 202,1 млрд рублей, на 2025 год – 210,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в предполагаемый период составят 71,5 млрд рублей в 2024 году и 73,8 млрд рублей в 2025 году.
На социально значимые статьи расходов в следующем году запланировано 42,7 млрд рублей или 20,9% от всех планируемых расходов. Средства будут направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, льготных категорий граждан. Размеры пособий и компенсаций будут индексироваться.
На систему образования предусмотрено выделение 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку крымчан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.
Средства бюджета республики на медицину увеличены на 2,1 млрд рублей и составили 24,4 млрд рублей.
На реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов законопроектом прогнозируется выделение 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий
На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
Куда направят бюджетные деньги в 2024 году – Мишустин
 
КрымКрымский бюджетЭкономикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
11:15Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
11:07Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией
11:04Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило
10:57Пригородные поезда в Крыму переходят на новый график
10:51Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей
10:36В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуация
10:25Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину
10:19Шторм остановил паромы в Керченском проливе
10:10"Помощница в домашних родах" получила срок за гибель младенца в Крыму
10:05Экс-глава "Крымэнерго" объявлен в розыск
09:56В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах
09:43Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получить
09:29В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов
09:16В Крыму аварии на сетях оставили без воды жителей 10 муниципалитетов
08:57Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае
08:52Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ
08:14Проезд по Крымскому мосту: данные на утро среды
08:06Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
07:47Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
Лента новостейМолния