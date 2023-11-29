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"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста - РИА Новости Крым, 29.11.2023
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T20:53
2023-11-29T20:53
2023-11-29T20:53
радио "спутник в крыму"
православие
пост
рождественский (филиппов) пост
христианство
общество
мнения
максим пустовый
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Иерей Максим Пустовый о традициях Рождественского поста
Иерей Максим Пустовый о традициях Рождественского поста
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание наилучших условий телу для молитвы ради очищения души. О сути начавшегося сорокадневного поста в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал иерей Максим Пустовый.Сорокадневный Рождественский пост, или как его еще называют – Филиппов, по имени одного из двенадцати апостолов, начался 28 ноября и является для православных христиан временем духовного очищения, которое достигается в том числе благодаря очищению плоти.Традиции, связанные с постом, берут начало в IV веке и в части меню предполагают отказ от мясных блюд, яиц и молочных продуктов. Но если у человека есть заболевания, с которыми ограничения не совместимы, то послабления возможны, говорит священник.Посещение храмов в период поста необходимо, так как главная цель – внутреннее очищение человека, и оно достигается молитвой, подготовкой к исповеди и причастию, говорит Пустовый. Поэтому лучше не ограничиваться молитвой дома, а прийти в церковь уже в ближайшее воскресенье.Именно с 7 января, праздника Рождества Христова, для всех православных христиан начинаются настоящие торжества, замечает иерей. Поэтому те, кто желает придерживаться традиций, не отмечают шумно и пышно Новый год с 31 на 1 января, когда пост еще идет."Это все-таки время задуматься, время покоя и молитвы", – напутствовал священник. Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете Убрать православие: зачем Зеленский хочет отменить Рождество 7 январяКаноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
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православие, пост, рождественский (филиппов) пост, христианство, общество, мнения, максим пустовый
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
Традиции Рождественского поста не должны быть в ущерб здоровью – иерей Максим Пустовый
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым.
Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание наилучших условий телу для молитвы ради очищения души. О сути начавшегося сорокадневного поста в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал иерей Максим Пустовый.
Сорокадневный Рождественский пост, или как его еще называют – Филиппов, по имени одного из двенадцати апостолов, начался 28 ноября и является для православных христиан временем духовного очищения, которое достигается в том числе благодаря очищению плоти.
"Первая причина – усугубить, это такое древнее славянское слово, которое значит усилить молитву. Считается, что более легкое и ограниченное меню помогает встать на молитву легче. Вторая причина – разница между постным и непостным меню издавна на Руси отдавалась нуждающимся. И третья – это жить в любви и заботе о ближних, ими могут быть не только наши родственники и друзья, а все те люди, которые в тебе нуждаются и которым ты можешь быть полезен. То есть пост – это все-таки не про еду и диету, а про душу человека, – рассказывает Пустовый.
Традиции, связанные с постом, берут начало в IV веке и в части меню предполагают отказ от мясных блюд, яиц и молочных продуктов. Но если у человека есть заболевания, с которыми ограничения не совместимы, то послабления возможны, говорит священник.
"В приоритете исключительно человеческое здоровье. И если есть какие-то заболевания, может, проблемы с желудочно-кишечным трактом, то придя в храм православные христиане берут благословение у батюшки на послабление ограничений в пище. Потому что себе во вред – это уже не пост, а по-другому называется. Здесь же речь о пользе для души и для тела. Во время поста нельзя есть друг друга – вот это самое главное", – отметил иерей.
Посещение храмов в период поста необходимо, так как главная цель – внутреннее очищение человека, и оно достигается молитвой, подготовкой к исповеди и причастию, говорит Пустовый. Поэтому лучше не ограничиваться молитвой дома, а прийти в церковь уже в ближайшее воскресенье.
"Я призываю: несколько раз нужно посетить богослужение в православном храме и причаститься. И встретить достойно Богомладенца Иисуса в Рождественский сочельник", – подытожил священник.
Именно с 7 января, праздника Рождества Христова, для всех православных христиан начинаются настоящие торжества, замечает иерей. Поэтому те, кто желает придерживаться традиций, не отмечают шумно и пышно Новый год с 31 на 1 января, когда пост еще идет.
"Это все-таки время задуматься, время покоя и молитвы", – напутствовал священник.
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