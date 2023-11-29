Рейтинг@Mail.ru
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231129/ne-pro-edu-a-pro-dushu-svyaschennik-o-suti-rozhdestvenskogo-posta-1133167418.html
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста - РИА Новости Крым, 29.11.2023
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T20:53
2023-11-29T20:53
радио "спутник в крыму"
православие
пост
рождественский (филиппов) пост
христианство
общество
мнения
максим пустовый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/74/1117827443_0:0:3216:1809_1920x0_80_0_0_089cdc2cfffd03ae048e7175195972a8.jpg
Иерей Максим Пустовый о традициях Рождественского поста
Иерей Максим Пустовый о традициях Рождественского поста
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание наилучших условий телу для молитвы ради очищения души. О сути начавшегося сорокадневного поста в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал иерей Максим Пустовый.Сорокадневный Рождественский пост, или как его еще называют – Филиппов, по имени одного из двенадцати апостолов, начался 28 ноября и является для православных христиан временем духовного очищения, которое достигается в том числе благодаря очищению плоти.Традиции, связанные с постом, берут начало в IV веке и в части меню предполагают отказ от мясных блюд, яиц и молочных продуктов. Но если у человека есть заболевания, с которыми ограничения не совместимы, то послабления возможны, говорит священник.Посещение храмов в период поста необходимо, так как главная цель – внутреннее очищение человека, и оно достигается молитвой, подготовкой к исповеди и причастию, говорит Пустовый. Поэтому лучше не ограничиваться молитвой дома, а прийти в церковь уже в ближайшее воскресенье.Именно с 7 января, праздника Рождества Христова, для всех православных христиан начинаются настоящие торжества, замечает иерей. Поэтому те, кто желает придерживаться традиций, не отмечают шумно и пышно Новый год с 31 на 1 января, когда пост еще идет."Это все-таки время задуматься, время покоя и молитвы", – напутствовал священник. Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете Убрать православие: зачем Зеленский хочет отменить Рождество 7 январяКаноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
https://crimea.ria.ru/20231114/massovykh-meropriyatiy-v-krymu-na-novyy-god-ne-budet---aksenov-1132774666.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/74/1117827443_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_234898f03f7977f1f19908ff6c04369c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
православие, пост, рождественский (филиппов) пост, христианство, общество, мнения, максим пустовый
"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста

Традиции Рождественского поста не должны быть в ущерб здоровью – иерей Максим Пустовый

20:53 29.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВсеношное бдение на Рождественский сочельник в Александро-Невском соборе Симферополя
Всеношное бдение на Рождественский сочельник в Александро-Невском соборе Симферополя - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание наилучших условий телу для молитвы ради очищения души. О сути начавшегося сорокадневного поста в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал иерей Максим Пустовый.
Иерей Максим Пустовый о традициях Рождественского поста
20:53
Сорокадневный Рождественский пост, или как его еще называют – Филиппов, по имени одного из двенадцати апостолов, начался 28 ноября и является для православных христиан временем духовного очищения, которое достигается в том числе благодаря очищению плоти.
"Первая причина – усугубить, это такое древнее славянское слово, которое значит усилить молитву. Считается, что более легкое и ограниченное меню помогает встать на молитву легче. Вторая причина – разница между постным и непостным меню издавна на Руси отдавалась нуждающимся. И третья – это жить в любви и заботе о ближних, ими могут быть не только наши родственники и друзья, а все те люди, которые в тебе нуждаются и которым ты можешь быть полезен. То есть пост – это все-таки не про еду и диету, а про душу человека, – рассказывает Пустовый.
Традиции, связанные с постом, берут начало в IV веке и в части меню предполагают отказ от мясных блюд, яиц и молочных продуктов. Но если у человека есть заболевания, с которыми ограничения не совместимы, то послабления возможны, говорит священник.
"В приоритете исключительно человеческое здоровье. И если есть какие-то заболевания, может, проблемы с желудочно-кишечным трактом, то придя в храм православные христиане берут благословение у батюшки на послабление ограничений в пище. Потому что себе во вред – это уже не пост, а по-другому называется. Здесь же речь о пользе для души и для тела. Во время поста нельзя есть друг друга – вот это самое главное", – отметил иерей.
Посещение храмов в период поста необходимо, так как главная цель – внутреннее очищение человека, и оно достигается молитвой, подготовкой к исповеди и причастию, говорит Пустовый. Поэтому лучше не ограничиваться молитвой дома, а прийти в церковь уже в ближайшее воскресенье.

"Я призываю: несколько раз нужно посетить богослужение в православном храме и причаститься. И встретить достойно Богомладенца Иисуса в Рождественский сочельник", – подытожил священник.

Именно с 7 января, праздника Рождества Христова, для всех православных христиан начинаются настоящие торжества, замечает иерей. Поэтому те, кто желает придерживаться традиций, не отмечают шумно и пышно Новый год с 31 на 1 января, когда пост еще идет.
"Это все-таки время задуматься, время покоя и молитвы", – напутствовал священник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете
Убрать православие: зачем Зеленский хочет отменить Рождество 7 января
Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
Сергей Аксенов
14 ноября, 13:33
Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов
 
Радио "Спутник в Крыму"ПравославиеПостРождественский (Филиппов) постХристианствоОбществоМненияМаксим Пустовый
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55Движение на Крымском мосту восстановлено
20:53"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
20:37В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками
20:14В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы
20:11Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
19:57На Крымском мосту снова перекрыли движение
19:42Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
19:19В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса
19:10На Крымском мосту восстановлено движение
19:10Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
19:01Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
18:47Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
18:20Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
18:10Крымский мост закрыт
18:01Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
17:33Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
17:29Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
17:16Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
17:02Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе
16:37Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
Лента новостейМолния