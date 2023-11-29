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"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста

"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста - РИА Новости Крым, 29.11.2023

"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста

Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T20:53

2023-11-29T20:53

2023-11-29T20:53

радио "спутник в крыму"

православие

пост

рождественский (филиппов) пост

христианство

общество

мнения

максим пустовый

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Иерей Максим Пустовый о традициях Рождественского поста Иерей Максим Пустовый о традициях Рождественского поста audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Традиции Рождественского поста предполагают некоторые ограничения в еде, но это не должно быть в ущерб здоровью, поскольку целью является не диета, а создание наилучших условий телу для молитвы ради очищения души. О сути начавшегося сорокадневного поста в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал иерей Максим Пустовый.Сорокадневный Рождественский пост, или как его еще называют – Филиппов, по имени одного из двенадцати апостолов, начался 28 ноября и является для православных христиан временем духовного очищения, которое достигается в том числе благодаря очищению плоти.Традиции, связанные с постом, берут начало в IV веке и в части меню предполагают отказ от мясных блюд, яиц и молочных продуктов. Но если у человека есть заболевания, с которыми ограничения не совместимы, то послабления возможны, говорит священник.Посещение храмов в период поста необходимо, так как главная цель – внутреннее очищение человека, и оно достигается молитвой, подготовкой к исповеди и причастию, говорит Пустовый. Поэтому лучше не ограничиваться молитвой дома, а прийти в церковь уже в ближайшее воскресенье.Именно с 7 января, праздника Рождества Христова, для всех православных христиан начинаются настоящие торжества, замечает иерей. Поэтому те, кто желает придерживаться традиций, не отмечают шумно и пышно Новый год с 31 на 1 января, когда пост еще идет."Это все-таки время задуматься, время покоя и молитвы", – напутствовал священник. Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете Убрать православие: зачем Зеленский хочет отменить Рождество 7 январяКаноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января

https://crimea.ria.ru/20231114/massovykh-meropriyatiy-v-krymu-na-novyy-god-ne-budet---aksenov-1132774666.html

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православие, пост, рождественский (филиппов) пост, христианство, общество, мнения, максим пустовый