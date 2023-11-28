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Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Крымский мост открыли для движения автомобилей
Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T12:32
2023-11-28T12:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение на проезд автомобилей во вторник ввели в 12.12. Оно действовало около 20 минут.Время от времени проезд по мостовому переходу через Керченский пролив приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры обязаны неукоснительно соблюдать указания сотрудников служб моста. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут, пролегающий через новые российские регионы. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути ориентировочно семь часов.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для движения автомобилей

На Крымском мосту восстановлено автомобильное движение

12:32 28.11.2023 (обновлено: 12:33 28.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Ограничение на проезд автомобилей во вторник ввели в 12.12. Оно действовало около 20 минут.
Время от времени проезд по мостовому переходу через Керченский пролив приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры обязаны неукоснительно соблюдать указания сотрудников служб моста. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут, пролегающий через новые российские регионы. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути ориентировочно семь часов.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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