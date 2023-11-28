Более 24 тысяч человек остаются без света в Симферопольском районе
В Симферопольском районе без света остаются 24,5 тысячи человек - Крымэнерго
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе без света остаются более 24 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"По состоянию на 13 часов в Симферопольском районе без света остаются 24,5 тысячи человек", – сказано в сообщении.
В ходе аварийно-восстановительных работ энергетики устранили аварии на семи высоковольтных линиях. В настоящее время идут работы по обслуживанию подстанции Аянская и линий электропередач в селе Залесье.
В ведомстве также отметили, что восстановительные работы ведутся в режиме повышенной готовности. Сотрудники из разных территориальных подразделений "Крымэнерго" передислоцированы на ключевые энергообъекты.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
В понедельник вечером на предприятии сообщали, что без света оставались 200 тысяч человек. В свою очередь глава РК Сергей Аксенов заявил, что на полное восстановление энергоснабжения в Крыму потребуется двое суток.
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