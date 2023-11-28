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Более 24 тысяч человек остаются без света в Симферопольском районе

Более 24 тысяч человек остаются без света в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Более 24 тысяч человек остаются без света в Симферопольском районе

В Симферопольском районе без света остаются более 24 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T14:28

2023-11-28T14:28

2023-11-28T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе без света остаются более 24 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".В ходе аварийно-восстановительных работ энергетики устранили аварии на семи высоковольтных линиях. В настоящее время идут работы по обслуживанию подстанции Аянская и линий электропередач в селе Залесье.В ведомстве также отметили, что восстановительные работы ведутся в режиме повышенной готовности. Сотрудники из разных территориальных подразделений "Крымэнерго" передислоцированы на ключевые энергообъекты.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.В понедельник вечером на предприятии сообщали, что без света оставались 200 тысяч человек. В свою очередь глава РК Сергей Аксенов заявил, что на полное восстановление энергоснабжения в Крыму потребуется двое суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер мешает вернуть свет в села под АлуштойВ Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогрева

https://crimea.ria.ru/20231128/kogda-v-sevastopole-polnostyu-vosstanovyat-podachu-elektrichestva--vlasti-1133141023.html

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