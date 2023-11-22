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Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина

Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина

Президент России Владимир Путин предложил продлить срок моратория на проверки бизнеса на 2024 год. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T16:01

2023-11-22T16:01

2023-11-22T16:01

владимир путин (политик)

новости

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михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил продлить срок моратория на проверки бизнеса на 2024 год. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства.Премьер Михаил Мишустин данную инициативу поддержал, а также добавил, что ранее с подобным предложением выступали представители прокуратуры РФ.В свою очередь Владимир Путин отметил, что необходимо определиться со сроком продления моратория.В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, так как профилактических мероприятий вполне достаточно.Он отметил, что после введения моратория проверок предприятий в 2022 году стало на 20 процентов меньше, чем в 2020-м, и в пять раз меньше, чем в 2019-м году.Годом ранее Путин также призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнесГлава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнесаИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

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владимир путин (политик), новости, правительство россии, михаил мишустин, россия