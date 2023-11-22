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Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина
Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина
Президент России Владимир Путин предложил продлить срок моратория на проверки бизнеса на 2024 год. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T16:01
2023-11-22T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил продлить срок моратория на проверки бизнеса на 2024 год. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства.Премьер Михаил Мишустин данную инициативу поддержал, а также добавил, что ранее с подобным предложением выступали представители прокуратуры РФ.В свою очередь Владимир Путин отметил, что необходимо определиться со сроком продления моратория.В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, так как профилактических мероприятий вполне достаточно.Он отметил, что после введения моратория проверок предприятий в 2022 году стало на 20 процентов меньше, чем в 2020-м, и в пять раз меньше, чем в 2019-м году.Годом ранее Путин также призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнесГлава МЧС России призвал отменить мораторий на проверки бизнесаИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
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владимир путин (политик), новости, правительство россии, михаил мишустин, россия
Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина

Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

16:01 22.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил продлить срок моратория на проверки бизнеса на 2024 год. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства.
"Давайте продлим мораторий на проверки бизнеса, кроме объектов высокого и чрезвычайно высокого риска", – сказал президент.
Премьер Михаил Мишустин данную инициативу поддержал, а также добавил, что ранее с подобным предложением выступали представители прокуратуры РФ.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что необходимо определиться со сроком продления моратория.
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, так как профилактических мероприятий вполне достаточно.

"Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять, ни в плановом порядке, ни во внеплановом", – подчеркнул президент.

Он отметил, что после введения моратория проверок предприятий в 2022 году стало на 20 процентов меньше, чем в 2020-м, и в пять раз меньше, чем в 2019-м году.
Годом ранее Путин также призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.
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Владимир Путин (политик)НовостиПравительство РоссииМихаил МишустинРоссия
 
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