https://crimea.ria.ru/20231121/snegodozhd-i-veter-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1132897811.html
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T00:01
2023-11-21T00:01
2023-11-21T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха в Ялте и Алуште ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов. В Евпатории ночью +1...+3 градусов, днем +7...+9 градусов. В Судаке и Феодосии ночью +2...+4 градусов, днем +6...+8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231120/razgul-stikhii-kogda-v-krymu-vosstanovyat-elektrichestvo-i-gazosnabzhenie-1132914952.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха -3…+2, на побережье до +5 градусов, максимальная +5…+10, в горах -1…+4", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха в Ялте и Алуште ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов. В Евпатории ночью +1...+3 градусов, днем +7...+9 градусов. В Судаке и Феодосии ночью +2...+4 градусов, днем +6...+8 градусов.