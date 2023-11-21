https://crimea.ria.ru/20231121/snegodozhd-i-veter-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1132897811.html

Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник

Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T00:01

2023-11-21T00:01

2023-11-21T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха в Ялте и Алуште ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов. В Евпатории ночью +1...+3 градусов, днем +7...+9 градусов. В Судаке и Феодосии ночью +2...+4 градусов, днем +6...+8 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231120/razgul-stikhii-kogda-v-krymu-vosstanovyat-elektrichestvo-i-gazosnabzhenie-1132914952.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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