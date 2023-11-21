Рейтинг@Mail.ru
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231121/snegodozhd-i-veter-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1132897811.html
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T00:01
2023-11-21T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126737969_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19362cd139ad18930844c475ceec720c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха в Ялте и Алуште ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов. В Евпатории ночью +1...+3 градусов, днем +7...+9 градусов. В Судаке и Феодосии ночью +2...+4 градусов, днем +6...+8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231120/razgul-stikhii-kogda-v-krymu-vosstanovyat-elektrichestvo-i-gazosnabzhenie-1132914952.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126737969_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5cc9758fd56af71ca50dccfaaa5ebc27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник

00:01 21.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнгарский перевал
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму неустойчивая погода, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха -3…+2, на побережье до +5 градусов, максимальная +5…+10, в горах -1…+4", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха в Ялте и Алуште ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов. В Евпатории ночью +1...+3 градусов, днем +7...+9 градусов. В Судаке и Феодосии ночью +2...+4 градусов, днем +6...+8 градусов.
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Вчера, 15:24
Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
23:31Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье
23:15Главное за день: 20 ноября
23:01Крымский мост открыт
22:57ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших
22:54Главные новости Крыма: 20 ноября
22:42Массовые отключения света в Севастополе - список адресов
22:04Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники – ДОПОЛНЕНО
21:50На Крымском мосту остановлено движение
21:37С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых
21:02Обстановка на Крымском мосту на вечер понедельника
20:51Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человек
20:4519 человек с наркотическим отравлением госпитализированы в Астрахани
20:37Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей
20:05"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России
19:49В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
19:41Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае
19:03В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
18:22Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма
Лента новостейМолния