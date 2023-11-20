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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T23:01
2023-11-20T23:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив было приостановлено около 22 часов в понедельник и возобновлено спустя час.Ранее движение по Крымскому мосту перекрывали в целях безопасности 8 ноября. Тогда движение также приостанавливали на час.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
крымский мост
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыт

На Крымском мосту восстановлено движение

23:01 20.11.2023 (обновлено: 23:07 20.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

Движение по транспортному переходу через Керченский пролив было приостановлено около 22 часов в понедельник и возобновлено спустя час.
Ранее движение по Крымскому мосту перекрывали в целях безопасности 8 ноября. Тогда движение также приостанавливали на час.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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