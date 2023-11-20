https://crimea.ria.ru/20231120/krymskiy-most-otkryt-1132675157.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T23:01
2023-11-20T23:01
2023-11-20T23:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив было приостановлено около 22 часов в понедельник и возобновлено спустя час.Ранее движение по Крымскому мосту перекрывали в целях безопасности 8 ноября. Тогда движение также приостанавливали на час.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив было приостановлено около 22 часов в понедельник и возобновлено спустя час.
Ранее движение по Крымскому мосту перекрывали в целях безопасности 8 ноября. Тогда движение также приостанавливали на час.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно