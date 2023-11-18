https://crimea.ria.ru/20231118/situatsiya-na-krymskom-mostu-v-subbotu-utrom-1132798640.html
Ситуация на Крымском мосту в субботу утром
Ситуация на Крымском мосту в субботу утром - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Ситуация на Крымском мосту в субботу утром
Утром в субботу проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T09:21
2023-11-18T09:21
2023-11-18T09:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Утром в субботу проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
https://crimea.ria.ru/20231117/kogda-zakonchat-stroitelstvo-nikolaevskoy-razvyazki-v-simferopole-1132852058.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Ситуация на Крымском мосту в субботу утром
Проезд по Крымскому мосту в субботу утром свободен с двух сторон