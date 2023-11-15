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Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды
Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды
Вечером в среду движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина – непогода и сильные ливни. РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T18:43
2023-11-15T18:43
2023-11-15T18:46
симферополь
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в среду движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина – непогода и сильные ливни.Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают 8 баллов. Особенно затруднено движение по проспектам Кирова и Победы. Красным "горят" улицы Гагарина, Толстого, Гоголя, Потемкинская, Воровского."Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей.Утром в Симферополе движение по автодорогам также было затруднено из-за дождей – сервис "Яндекс. Пробки" оценивал плотность транспортного потока в восемь баллов.Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что осложняет дорожную обстановку.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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симферополь, крым, городская среда, пробки в симферополе, дороги крыма, погода в крыму
Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды
В Симферополе из-за ливней вечером в среду образовались пробки
18:43 15.11.2023 (обновлено: 18:46 15.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в среду движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина – непогода и сильные ливни.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают 8 баллов. Особенно затруднено движение по проспектам Кирова и Победы. Красным "горят" улицы Гагарина, Толстого, Гоголя, Потемкинская, Воровского.
"Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей.
Утром в Симферополе движение по автодорогам также было затруднено
из-за дождей – сервис "Яндекс. Пробки" оценивал плотность транспортного потока в восемь баллов.
Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что осложняет дорожную обстановку.