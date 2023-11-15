https://crimea.ria.ru/20231115/simferopol-zamer-v-probkakh-iz-za-nepogody-1132811383.html

Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды

Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды

Вечером в среду движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина – непогода и сильные ливни. РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T18:43

2023-11-15T18:43

2023-11-15T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в среду движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина – непогода и сильные ливни.Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают 8 баллов. Особенно затруднено движение по проспектам Кирова и Победы. Красным "горят" улицы Гагарина, Толстого, Гоголя, Потемкинская, Воровского."Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей.Утром в Симферополе движение по автодорогам также было затруднено из-за дождей – сервис "Яндекс. Пробки" оценивал плотность транспортного потока в восемь баллов.Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что осложняет дорожную обстановку.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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