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Более 30 миллиардов рублей ипотеки выдал РНКБ в 2023 году
Более 30 миллиардов рублей ипотеки выдал РНКБ в 2023 году - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Более 30 миллиардов рублей ипотеки выдал РНКБ в 2023 году
За 10 месяцев текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал более 7,4 тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T13:32
2023-11-10T13:32
2023-11-10T13:32
рнкб (пао)
жилье в крыму
крым
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. За 10 месяцев текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал более 7,4 тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Этот показатель увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, 2021 года – на 12%. Около трети от общего объема выдач составляют кредиты в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам.РНКБ является участником программ "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить льготный кредит.В 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), жилье в крыму, крым, кредит
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. За 10 месяцев текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал более 7,4 тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Этот показатель увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, 2021 года – на 12%. Около трети от общего объема выдач составляют кредиты в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам.
РНКБ является участником программ "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить льготный кредит.
В 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов.