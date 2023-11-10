https://crimea.ria.ru/20231110/bolee-30-milliardov-rubley-ipoteki-vydal-rnkb-v-2023-godu-1132709616.html

Более 30 миллиардов рублей ипотеки выдал РНКБ в 2023 году

Более 30 миллиардов рублей ипотеки выдал РНКБ в 2023 году - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Более 30 миллиардов рублей ипотеки выдал РНКБ в 2023 году

За 10 месяцев текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал более 7,4 тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T13:32

2023-11-10T13:32

2023-11-10T13:32

рнкб (пао)

жилье в крыму

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кредит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. За 10 месяцев текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал более 7,4 тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Этот показатель увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, 2021 года – на 12%. Около трети от общего объема выдач составляют кредиты в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам.РНКБ является участником программ "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить льготный кредит.В 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), жилье в крыму, крым, кредит