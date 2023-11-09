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ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта" - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"
ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта" - РИА Новости Крым, 09.11.2023
ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"
ПСБ предоставил комплексное банковское обслуживание футбольному клубу (ФК) "Рубин Ялта", взяв на себя полное сопровождение всех финансовых операций и ведение... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T14:53
2023-11-09T14:53
ялта
футбол
промсвязьбанк (псб)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. ПСБ предоставил комплексное банковское обслуживание футбольному клубу (ФК) "Рубин Ялта", взяв на себя полное сопровождение всех финансовых операций и ведение зарплатного проекта, сообщает пресс-служба банка.Дебетовые карты получили все сотрудники и игроки клуба, говорится в сообщении."У нас молодая и амбициозная команда. Благодаря вниманию руководства Республики Крым, администрации города и наших партнеров футбол в Ялте развивается и выходит на новый уровень. Домашние матчи традиционно собирают полные трибуны, и ялтинцы оказывают гостям теплый прием. Нам импонирует та работа, которую проводит ПСБ для популяризации здорового образа жизни и спорта. Уверен, что наше сотрудничество будет только расширяться и принесет взаимную пользу", – отметил президент ФК "Рубин Ялта" Кирилл Шапошников, слова которого приводятся в сообщении."Рубин Ялта" – один из двух крымских клубов, выступающих во втором дивизионе Футбольной национальной лиги с июля 2023 года. В настоящее время ялтинская команда занимает третью строчку в своей группе.
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ялта, футбол, промсвязьбанк (псб), крым

ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"

14:53 09.11.2023
 
© Пресс-служба ПСБПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"
ПСБ будет обслуживать футбольный клуб Рубин Ялта
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. ПСБ предоставил комплексное банковское обслуживание футбольному клубу (ФК) "Рубин Ялта", взяв на себя полное сопровождение всех финансовых операций и ведение зарплатного проекта, сообщает пресс-служба банка.
"Благодарим ФК "Рубин Ялта" за выбор нашего банка. <…> Команда стала проводником крымского футбола на федеральный уровень, поэтому жители полуострова возлагают на клуб большие надежды. Желаем коллективу успешного завершения дебютного сезона в российском первенстве и, конечно, победных матчей", – цитирует пресс-служба управляющего Крымским филиалом ПСБ Светлану Сидорову.
Дебетовые карты получили все сотрудники и игроки клуба, говорится в сообщении.
"У нас молодая и амбициозная команда. Благодаря вниманию руководства Республики Крым, администрации города и наших партнеров футбол в Ялте развивается и выходит на новый уровень. Домашние матчи традиционно собирают полные трибуны, и ялтинцы оказывают гостям теплый прием. Нам импонирует та работа, которую проводит ПСБ для популяризации здорового образа жизни и спорта. Уверен, что наше сотрудничество будет только расширяться и принесет взаимную пользу", – отметил президент ФК "Рубин Ялта" Кирилл Шапошников, слова которого приводятся в сообщении.
"Рубин Ялта" – один из двух крымских клубов, выступающих во втором дивизионе Футбольной национальной лиги с июля 2023 года. В настоящее время ялтинская команда занимает третью строчку в своей группе.
ЯлтаФутболПромсвязьбанк (ПСБ)Крым
 
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