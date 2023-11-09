https://crimea.ria.ru/20231109/psb-budet-obsluzhivat-futbolnyy-klub-rubin-yalta-1132689704.html

ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"

ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта" - РИА Новости Крым, 09.11.2023

ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"

ПСБ предоставил комплексное банковское обслуживание футбольному клубу (ФК) "Рубин Ялта", взяв на себя полное сопровождение всех финансовых операций и ведение... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T14:53

2023-11-09T14:53

2023-11-09T14:53

ялта

футбол

промсвязьбанк (псб)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. ПСБ предоставил комплексное банковское обслуживание футбольному клубу (ФК) "Рубин Ялта", взяв на себя полное сопровождение всех финансовых операций и ведение зарплатного проекта, сообщает пресс-служба банка.Дебетовые карты получили все сотрудники и игроки клуба, говорится в сообщении."У нас молодая и амбициозная команда. Благодаря вниманию руководства Республики Крым, администрации города и наших партнеров футбол в Ялте развивается и выходит на новый уровень. Домашние матчи традиционно собирают полные трибуны, и ялтинцы оказывают гостям теплый прием. Нам импонирует та работа, которую проводит ПСБ для популяризации здорового образа жизни и спорта. Уверен, что наше сотрудничество будет только расширяться и принесет взаимную пользу", – отметил президент ФК "Рубин Ялта" Кирилл Шапошников, слова которого приводятся в сообщении."Рубин Ялта" – один из двух крымских клубов, выступающих во втором дивизионе Футбольной национальной лиги с июля 2023 года. В настоящее время ялтинская команда занимает третью строчку в своей группе.

ялта

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, футбол, промсвязьбанк (псб), крым