Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAСтела Mriya Resort & SPA
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) запускает конкурс дизайн-проектов въездной стелы, которая станет новым архитектурным объектом культурного наследия федерального и регионального значения; призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба курорта.
Конкурс дизайн-проектов – инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат возможность внести значимый вклад в развитие инфраструктуры региона и создать уникальный объект, который станет новой точкой притяжения и "визитной карточкой" полуострова, говорится в сообщении.
Будущий арт-объект должен будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. Стела будет расположена перед въездом на территорию курорта Mriya Resort & SPA и станет общедоступной достопримечательностью.
Для участия в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 30 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд разделят между собой участники, занявшие первое и второе места. Они получат 250 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно. Ознакомиться с правилами конкурса и отправить заявку можно на сайте организатора, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что также Mriya Resort & SPA запустил конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей.
Торжественное открытие въездной стелы и функционирующего маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.
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