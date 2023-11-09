Рейтинг@Mail.ru
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231109/mriya-resort--spa-zapuskaet-vserossiyskiy-konkurs-dizayn-proektov-1132695017.html
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) запускает конкурс дизайн-проектов въездной стелы, которая станет новым архитектурным объектом культурного наследия РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T17:32
2023-11-09T17:32
mriya resort&spa
ялта
крым
архитектура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132694771_3:0:1454:816_1920x0_80_0_0_11c149cbe08d3e80b82ab3fd9c1982f1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort &amp; SPA (Мрия Резорт &amp; СПА) запускает конкурс дизайн-проектов въездной стелы, которая станет новым архитектурным объектом культурного наследия федерального и регионального значения; призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба курорта.Конкурс дизайн-проектов – инициатива курорта Mriya Resort &amp; SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат возможность внести значимый вклад в развитие инфраструктуры региона и создать уникальный объект, который станет новой точкой притяжения и "визитной карточкой" полуострова, говорится в сообщении.Будущий арт-объект должен будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. Стела будет расположена перед въездом на территорию курорта Mriya Resort &amp; SPA и станет общедоступной достопримечательностью.Для участия в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 30 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд разделят между собой участники, занявшие первое и второе места. Они получат 250 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно. Ознакомиться с правилами конкурса и отправить заявку можно на сайте организатора, пояснили в пресс-службе.Там добавили, что также Mriya Resort &amp; SPA запустил конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей.Торжественное открытие въездной стелы и функционирующего маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort &amp; SPA.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJeEck3D
https://crimea.ria.ru/20231109/mriya-resort--spa-prinyal-uchastie-v-aktsii-sokhranim-les-1132674416.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132694771_185:0:1273:816_1920x0_80_0_0_76cd134dad2bcf8e8e271c2d1a675fcb.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mriya resort&spa, ялта, крым, архитектура
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов

Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов

17:32 09.11.2023
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAСтела Mriya Resort & SPA
Стела Mriya Resort & SPA
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) запускает конкурс дизайн-проектов въездной стелы, которая станет новым архитектурным объектом культурного наследия федерального и регионального значения; призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба курорта.
Конкурс дизайн-проектов – инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат возможность внести значимый вклад в развитие инфраструктуры региона и создать уникальный объект, который станет новой точкой притяжения и "визитной карточкой" полуострова, говорится в сообщении.
Будущий арт-объект должен будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. Стела будет расположена перед въездом на территорию курорта Mriya Resort & SPA и станет общедоступной достопримечательностью.
Для участия в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 30 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд разделят между собой участники, занявшие первое и второе места. Они получат 250 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно. Ознакомиться с правилами конкурса и отправить заявку можно на сайте организатора, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что также Mriya Resort & SPA запустил конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей.
Торжественное открытие въездной стелы и функционирующего маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.
* Реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
erid: 4CQwVszH9pWuJeEck3D
Mriya Resort & SPA принял участие в акции Сохраним лес
09:30
Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес"
 
Mriya Resort&SPAЯлтаКрымАрхитектура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04В Крыму в течение недели возможны перебои в теле- и радиовещании
18:41У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"
18:39В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью
18:14Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил России
17:50Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
17:32Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
17:22Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание
17:04Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра
16:54Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии
16:41Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
16:21Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что
16:13Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев
15:53Прямую линию и пресс-конференцию президента РФ объединят – Песков
15:27"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме
15:12Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки
14:53ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"
14:48Из Казахстана пытаются делать вторую Украину – политолог
14:35Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки
14:23Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана
14:11Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского
Лента новостейМолния