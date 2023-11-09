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Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес" - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес"
Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес" - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес"
(Мрия Резорт & СПА) приняли участие в главной лесовосстановительной акции страны "Сохраним лес", при их поддержке заложен новый хвойный лес из 160 тысяч молодых РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники Mriya Resort &amp; SPA (Мрия Резорт &amp; СПА) приняли участие в главной лесовосстановительной акции страны "Сохраним лес", при их поддержке заложен новый хвойный лес из 160 тысяч молодых сосен.Всего в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму была запланирована высадка более 900 тысяч сеянцев и саженцев древесных растений на площади свыше 280 гектаров.Mriya Resort &amp; Spa регулярно поддерживает экологические инициативы, например, 28 октября волонтеры курорта приняли участие в "Зеленом фестивале" и помогли высадить более 1000 деревьев и многолетних кустарников, которые стали частью новой экосистемы бухты Капсель в районе города Судак.Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес" провели в 2019 году. Ежегодно к ней присоединяется до 1,5 миллионов участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 миллионов деревьев. Экологическая инициатива по праву считается одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта "Экология".* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJe8h8vh
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, mriya resort&spa, экология, природа, ялта, новости крыма
Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес"

Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес"

09:30 09.11.2023
 
© Mriya Resort & SPA Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес"
Mriya Resort & SPA принял участие в акции Сохраним лес
© Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) приняли участие в главной лесовосстановительной акции страны "Сохраним лес", при их поддержке заложен новый хвойный лес из 160 тысяч молодых сосен.
Волонтеры курорта Mriya Resort & SPA 3 ноября присоединились к экологической инициативе и способствовали озеленению 35 гектаров территории. Все мероприятие прошло в формате экопраздника – на площадке работала полевая кухня, волонтеры участвовали в викторине и получали призы от генеральных партнеров.
Всего в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму была запланирована высадка более 900 тысяч сеянцев и саженцев древесных растений на площади свыше 280 гектаров.
Mriya Resort & Spa регулярно поддерживает экологические инициативы, например, 28 октября волонтеры курорта приняли участие в "Зеленом фестивале" и помогли высадить более 1000 деревьев и многолетних кустарников, которые стали частью новой экосистемы бухты Капсель в районе города Судак.
Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес" провели в 2019 году. Ежегодно к ней присоединяется до 1,5 миллионов участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 миллионов деревьев. Экологическая инициатива по праву считается одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта "Экология".
* Реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
erid: 4CQwVszH9pWuJe8h8vh
КрымMriya Resort&SPAЭкологияПриродаЯлтаНовости Крыма
 
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